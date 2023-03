AMLO reveló sus dos momentos más difíciles como presidente

El presidente de México aseguró que la tragedia migrante en Ciudad Juárez le partió el alma. (Cuartoscuro)

A poco más de cuatro años de haber tomado el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra frente al segundo momento más difícil de su sexenio. El mandatario reveló que lo ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo le “partió el alma”.

Con ello, ya son dos los sucesos que el propio AMLO ha señalado como los más difíciles como jefe del Ejecutivo. El primero, apenas al comienzo de su mandato cuando en enero de 2019 se registró una explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo, que cobró la vida a más de un centenar de personas.

Ahora, con lo sucedido en la ciudad fronteriza donde perecieron 39 migrantes tras incendiarse el recinto, comentó: “Doloroso para mucha gente. Lo confieso, me ha dolido mucho y me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles, el más difícil fue el de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro y el que más me ha afectado anímicamente, y luego este. Este me conmovió, me partió el alma”.

Revelaron imágenes de cómo habría iniciado el siniestro que dejó un saldo de 40 muertos

Pero, ¿qué sucedió en cada hecho?

En Ciudad Juárez... el lunes 27 de marzo se registró un incendio dentro de una estancia del Instituto Nacional de Migración (INM) ubicada en el estado Chihuahua, en donde se encontraban recluidos alrededor de 60 migrantes de los cuales 39 perdieron la vida. Todos provenientes de Centroamérica y Sudamérica, la mayoría de fallecidos de nacionalidad guatemalteca.

Las investigaciones del gobierno mexicano detallaron que el fuego fue iniciado por un grupo de migrantes que incendió sus colchones a manera de protesta. No obstante, la situación dio un trágico giro pues el siniestro de esparció con velocidad y los guardias de seguridad se negaron a abrir las puertas del recinto dejándolos encerrados.

El recinto en el que sucedió fue establecido como una estancia en la que los migrantes son alojados de manera provisional por un máximo de 48 horas o 7 días, dependiendo su tipo (si A o B). El objetivo es definir la situación migratoria de las personas o en su caso, ser trasladado a una estación. No obstante, las varias denuncias han indicado que el albergue fungía de manera ilegal como centro de detención.

Personal de emergencias informó que el siniestro habría sido intencional y se habría originado en el interior del edificio. (Twitter/@AlfredoAlvarezz)

Al respecto AMLO ha asegurado que el caso no quedará en la impunidad y que se dará un puntual seguimiento a las investigaciones. Además, anunció que visitará Ciudad Juárez este viernes 31 de marzo para coordinar y supervisar la atención médica a los múltiples heridos que permanecen hospitalizados. “Lo que me importa más es la atención a los heridos”, dijo en conferencia.

El momento de mayor dificultad

El presidente lo ha calificado como el momento más difícil que ha vivido como presidente de México. Se trata de la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, en el que fallecieron 137 pobladores. Ocurrió el 18 de enero de 2019 derivado de una toma rudimentaria que fue instalada de manera clandestina para extraer combustible.

Cerca de las 19:00 horas, con un cúmulo de gente alrededor de la toma, se generó fuego que rápidamente provocó un enorme estallido. En el lugar murieron 69 personas y 81 más fueron hospitalizadas. De estas últimas, sólo 13 consiguieron sobrevivir.

Explosión en Tlahuelilpan (Foto: Cuartoscuro)

Algunas de las tragedias durante el sexenio de AMLO