Florinda Meza acusó que Carlos Villagrán se intenta colgar de su fama e imagen

La actriz Florinda Meza volvió a explotar contra la prensa luego de que se le cuestionara sobre el supuesto romance con Carlos Villagrán, señalando que el actor que interpreta a Quico solo busca colgarse de su imagen, algo que no le beneficiaría si se pusiera a hablar de otras personas.

Son varios años en los que se ha hablado sobre una relación que sostuvieron Florinda Meza y Carlos Villagrán, de forma previa a que ella iniciara su noviazgo con Roberto Gómez Bolaños. Esto ya ha sido confirmado por el artista en diversas ocasiones, dejando en claro que eso fue algo que paso hace mucho tiempo.

La interprete que dio vida a Doña Florinda en el famoso programa El Chavo del 8, fue interceptada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para hablar entre otros temas de esta supuesta relación. Pero como ha pasado en repetidas ocasiones, la viuda de Bolaños prefirió darle la vuelta al tema, señalando que el intérprete de Quico solo busca aprovecharse de la fama e imagen de ella.

“Ni siquiera contesto esas preguntas porque, vamos a ver, el lanza declaraciones feas de ti (refiriéndose a uno de los reporteros que la estaba entrevistando), ¿No, verdad?. Como no tienes imagen, no eres rentable para él, no le puedes dar promoción. No habla de ella, porque no le sirve de promoción”, acusó la actriz sobre los comentarios que ha hecho Villagrán en ocasiones recientes.

Aunque Florinda Meza terminó explotando contra los reporteros cuando se le preguntó si existió una relación entre ella y Carlos Villagrán, detallando que ese tipo de temas no tiene porque desmentirlos ya que sería beneficiar la imagen de otra persona.

“Yo no voy a hablar de eso, por qué te prestas a que yo sea promotora de la imagen de alguien que además no tiene ni un centavo de valía, para mi gusto, porque alguien que hace eso ni como persona, ni como hombre tiene valor. Entonces no me pidas que yo haga eso y no te prestes tu tampoco, ni tu canal. No tengo que desmentir nada”, detalló Florinda sobre el tema, quien se mostró enojada.

Durante la entrevista que brindó a diversos medios, también habló del libro sobre su vida que se encuentra escribiendo, aunque también respondió a los señalamientos sobre que ella es quien impide que se vuelvan a transmitir los episodios de los programas de Chespirito.

“Yo no puedo hacer esa petición, cuando hay un producto tiene que estar él que va a comprar los derechos, es como el que va a comprar una tienda”, puntualizó respecto a solicitar que Televisa vuelva a pasar los programas de su fallecido esposo.

La viuda de Chespirito considera que tendría que ser tomada en cuenta para negociar sobre los derechos de los programas de Gómez Bolaños. (Foto: Televisa)

Aunque como siempre dejó en claro que ella no es la persona que tiene el poder sobre los derechos de los programas, por lo que no puede tomar la decisión de negociar con la televisora de Emilio Azcárraga Jean. Sin embargo, mencionó que considera debería ser tomada en cuenta para dicha situación.

“En parte debería depender y debería yo ser llamada a las negociaciones, por que fui co-autora. Cómo voy yo a prohibir una cosa así, no estoy peleada con mi bolsillo, ni con mi imagen y trayectoria”, finalizó Florinda Meza sobre la posible retransmisión de El Chavo del 8.

Los derechos cedidos por Gómez Bolaños a Televisa vencieron en julio de 2020 y no fueron renovados tras no existir un acuerdo con el heredero. La viuda del cómico ha buscado hacerse de los derechos biográficos y de imagen de Chespirito, sin quitarle los intelectuales al primer hijo de su marido, pero hasta el momento no ha tenido éxito.