CJNG: la sofisticada y misteriosa página web que promocionaba con impunidad al grupo criminal

El sitio tenía diferentes secciones como una sala de prensa, radio, programas, videos, música, archivos, y refiere con mapas los estados en donde el grupo criminal

Considerado como “el quinto campo de batalla”, las Fuerzas Armadas también mantienen una fuerte guerra con las bandas del crimen organizado que practican diferentes delitos en materia de seguridad en el ciberespacio.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) promocionaba con total impunidad sus diversas “campañas de altruismo” que supuestamente han realizado en varias partes del país a través de un sofisticado sitio web que tenía diferentes secciones como una sala de prensa, radio, programas, videos, música, archivos, entre otras cosas.

El sitio señalaba con mapas los estados en donde el grupo criminal, lidereado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, mantiene presencia en el tráfico de drogas y otro tipo de delitos: Colima, Nayarit, Jalisco, Veracruz y Guerrero. “Aquellos que no apoyan a los pobres, no pueden ser realmente ricos”, se leía en uno de los mensajes que tiene la página, misma que se promocionaba como “la web oficial del CJNG”.

El sitio contaba con números sobre presuntos miembros del CJNG (Foto: Captura de pantalla/Infobae)

Infobae México se dio a la tarea de revisar los datos del dominio de la página electrónica que ya ha sido dada de baja por las autoridades de ciberseguridad. A través de consultas a sitios dedicados a rastrear la información de portales web, se pudo encontrar que el sitio de Internet fue creado el 18 de enero de este año.

El página también promocionaba los diferentes narcocorridos y videos que circulaban en la diferentes plataformas multimedia, además que contaba con información referente a los supuestos motivos por los cuales el grupo criminal se originó.

“Lucharemos contra la violencia para recuperar la seguridad, recuperar los puestos de trabajo, agua limpia, alimento, educación para la familia pobre, para la nueva generación”, describía.

Contaba con varias secciones e imágenes del grupo criminal liderado por "El Mencho" (Foto: Captura de pantalla/Infobae)

Según informaba la página web, el Cártel Jalisco Nueva Generación cuenta con 59 mil 753 integrantes y supuestamente ha participado en 378 obras públicas.

Desarrollado por “TMTA”, siglas de las cuáles se desconoce su significado, el portal web también invitaba a sus usuarios a dejar un comentario sobre cualquier cosa que desearán discutir, con la condición de que la persona que lo solicitaba viviera en México, “que sea en idioma español y que cree una cuenta con una contraseña de seguridad para futuras comunicaciones”.

“Si es miembro de CJNG y tiene preguntas sobre cualquier página, deje un comentario”, decía el sitio web que pedía le enviaran videos e imágenes referentes al cártel mexicano de la droga.

También compartían diversas obras relacionadas al grupo delictivo (Foto: Captura de pantalla/Infobae)

En los registros del dominio también se puede acceder al nombre de la persona u organización que es dueña del sitio web, sin embargo, los datos consultados aparecen protegidos por privacidad. El país donde se registró el dominio aparece como IS. Dichas letras están vinculadas a dominios de Islandia.

Durante esta investigación, la página web fue cambiando de contenido desde mediados de febrero hasta su cierre en marzo. Entre imágenes de El Mencho, señalado como presunto líder espiritual de la organización delictiva, también aparecían fotografías de hombres armados y un apartado dedicado a música y video donde se compartían composiciones musicales que hacían referencia al grupo delictivo.

La página contaba enlaces que enviaban a otros sitios oficiales como el del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y al de la Organización Water.

Reportes de inteligencia de la Guardia Nacional (GN), en poder de Infobae México, refieren que a través de una colaboración entre la GN y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad en Infraestructura de EEUU (CISA, por sus siglas en inglés) se ubicó el proveedor de los servicios de alojamiento y fue retirado de la red pública de Internet.

Incluso tenía una sección para prensa (Foto: Captura de pantalla/Infobae)

De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la apología del delito es una “alabanza de un quebrantamiento grave de la ley”, por lo que el Código Penal Federal detalla que aquel que “provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad si el delito no se ejecutare”.

“En caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido”, señala el artículo 208 del Código Penal.

En tanto, el Glosario de Términos de la Sedena-Marina en Materia de Seguridad en el Ciberespacio considera este tipo de sitios como un ciberusurpador, mismo que refiere que son “individuos u organizaciones que se registran y mantienen direcciones de Internet parecidas o que hacen referencia a nombres de organizaciones o entidades en el mundo real en o a través del ciberespacio”.

Había una sección para "suscribirse" a la información del CJNG (Foto: Captura de pantalla/Infobae)

Otro de los términos relevantes para la seguridad en Internet es el ciberterrorismo, el cual es definido como el “empleo del ciberespacio como fin o medio para generar terror o pánico generalizado para influir en las decisiones o imponer ideologías contra la sociedad y/o las instituciones”.

¿Quieres ser amigo del cártel?

(Do you want to be a friend of the cartel?)

En una sección del sitio web aparecía una imagen de la serie de Better Call Saul, relacionada con la teleserie del narcotráfico Breaking Bad. Y justo debajo, el también llamado cártel de las cuatro letras prometía luchas contra grupos nazis y otras organizaciones violentas.

El CJNG invitaba a sus lectores a contactar al grupo delictivo (Foto: captura de pantalla/Infobae)

En la parte inferior del sitio, el grupo criminal invitaba a sus lectores a suscribirse para mantenerse al día de la información de uno de los grupos criminales más peligrosos en México.

De acuerdo con el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CERT-MEX) de la Guardia Nacional, hasta el momento se han detectado 200 páginas apócrifas de este tipo, las cuales ya han sido deshabilitadas.

Para las autoridades de seguridad hay una nueva forma de guerra que va más allá del terreno físico, se trata de la ciberguerra, la cual aplica cuando el ciberespacio es usado como entorno para la conducción de acciones hostiles. Al parecer, la página del CJNG formaría parte de este nuevo tipo de batalla contra los grupos del narcotráfico.