“Delicado, grave”: Monreal dijo que desacuerdos para nombrar comisionados del Inai son por las elecciones del 2024

Ricardo Monreal se comprometió a llegar a acuerdos para las designaciones (Captura de pantalla/@RicardoMonrealA)

Desde abril del 2022, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) funciona con cinco comisionados a pesar de que el Artículo 6 de la Constitución establece que deben ser siete. Y a pesar de que se había nombrado a Rafael Luna y Yadira Alarcón, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) los vetó.

Esto pone en riesgo al Inai, ya que el 31 de marzo, acabará el periodo de otro de sus comisionados (Francisco Javier Acuña Llamas), lo que dejará inhabilitado el Pleno del INAI al no tener el quórum requerido por ley.

Es por esto que el senador Ricardo Monreal ha señalado en varias ocasiones que se debe de llegar a consensos entre los legisladores de la Cámara de Senadores para los nuevos nombramientos y que de este modo el Inai no quede inoperante. Y la causa de la tardanza, aseguró, se da por la falta de acuerdos originada por las ambiciones de la sucesión presidencial en las elecciones del 2024.

A través de una cápsula de video compartida en sus redes sociales hizo un recuento sobre el tema del Inai y lo necesario que era que las y los senadores pudieran llegar a algún acuerdo para los comisionados y de este modo evitar que las resoluciones del organismo de transparencia corran riesgo y puedan cumplir su función.

Ante el veto presentado por AMLO, el Inai presentará una acción de inconstitucionalidad para que se hagan los nombramientos (INAI)

Pero destacó que estos no se estaban dando porque desde la Cámara se estaba buscando únicamente el desencuentro y la confrontación debido a la cada vez más cercana contienda presidencial.

“Sigue buscar consensos para que otras dos personas puedan ser por mayoría calificada seleccionados o electos no será fácil porque cada día que pasa la proximidad de la sucesión presidencial nos impide lograr acuerdos porque se buscan más el desencuentro, más la confrontación que el acuerdo y la conciliación, son momentos complicados por la presencia inminente de la sucesión presidencial”

Aún con esto, dijo que se buscará que esto cambie para que antes del 1 de abril, día en el que solo quedarán cuatro comisionados, ya estén los nombramientos porque de otro modo “no tendrán eficacia jurídica, todos los acuerdos y resoluciones que este tenga”.

“Delicado, grave, pero hay que empeñarnos en lograr los acuerdos y los consensos”, finalizó el senador y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado.

A pesar de insistir sobre la importancia del Inai, Monreal Ávila fue señalado de entorpecer los nombramientos y de haber elegido a un cercano suyo (Grupo Parlamentario de Morena)

Cabe señalar que López Obrador explicó que la razón por la que decidió recurrir al veto era porque Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) se habían repartido los nombramientos, además de elegir a alguien no calificado, por lo que no se había actuado bien lo cual no debía permitirse.

“Lo del Inai se vetó. Es un derecho constitucional que tengo porque, al parecer, no se actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN y eso no debe de permitirse”, señaló en su conferencia matutina el día siguiente de haber tomado la decisión.

Y es que se ha acusado que Rafael Luna Alviso, quien fue de los perfiles peores calificados para el puesto, es no solo afín a la ideología política de la Cuarta Transformación, sino que era un cercano de Ricardo Monreal, pues este se desempeñó durante la administración de Monreal Ávila como jefe delegacional en la alcaldía Cuauhtémoc.

Con respecto al veto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Damián Zepeda se mostró de acuerdo y dijo que el nombramiento de Luna Alviso ponía en riesgo al Inai no solo por la falta de conocimientos, sino porque estaba sujeto al presidente de la Jucopo.