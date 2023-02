CJNG y Los Viagra se enfrentaron en Uruapan, Michoacán

Este fue el armamento que las autoridades de los tres ordenes de gobierno lograron decomisar. Foto: SSSP de Michoacán

Presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Los Viagras se enfrentaron la tarde de este miércoles 22 de febrero, en la zona boscosa de Tejerías, al oriente de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con medios locales, estos dos grupos antagónicos mantienen una fuerte disputa por el control, principalmente, en la zona centro del estado y en tierra caliente.

Videos compartidos en redes sociales muestran el fuerte enfrentamiento de estos grupos del crimen organizado. En las grabaciones, que fueron tomas con teléfonos celular por habitantes de la zona, se logra escuchar las fuertes ráfagas de los disparos que despertaron el temor entre las personas.

Tras los reportes de estos hechos en redes sociales, fuerzas federales y locales desplegaron un fuerte operativo en la zona. De acuerdo con Secretaría de Seguridad de Michoacán, durante el despliegue de las fuerzas del orden, se logró la detención de cinco personas.

“En operativo interinstitucional tras un reporte sobre detonaciones de arma de fuego, detuvimos en Uruapan a 5 personas en posesión de 4 fusiles, 93 cartuchos, equipo táctico, cargadores y 7 vehículos relacionados en actividades ilícitas, 3 de estos cuentan con blindaje”, informó la dependencia local en su cuenta de Twitter.

Detuvieron a cinco personas por enfrentamiento entre el CJNG y Los Viagra. Foto: SSP de Michoacán

Hasta el momento, autoridades federales no han emitido algún tipo de información sobre el operativo desplegado en el municipio michoacano.

Apenas este 21 de febrero, otro enfrentamiento entre civiles armados y autoridades dejó un saldo de dos personas muertas y un herido en la comunidad de Santa Rosa, del mismo municipio.

De acuerdo con el diario el Sol de Zamora, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, mantiene bajo control los municipios de Aguililla, Apatzingán, Tepalcatepec y Coalcomán, mientras que sus rivales del crimen, Los Viagra, dominan los municipios de Buenavista, Zamora y una parte de Aguililla.

El CJNG ha mantenido una serie de enfrentamientos en Michoacán con Cárteles Unidos. (CUARTOSCURO)

En agosto del 2022, los integrantes de ambos grupos se enfrentaron en la localidad de San Juan Nuevo, en donde el jefe del CJNG en Uruapan, El Panther, lideró dichos enfrentamientos hasta que fue detenido en diciembre de ese año.

El Panther, uno de los hombre de confianza de El Mencho, fue detenido durante un operativo aéreo y terrestre del Ejército mexicano entre las localidades de Matanguarán y Cutzato. El narcotraficante fue recluido en Centro Penitenciario de “La Piedad”, en donde el pasado 13 de febrero fue encontrado sin vida en su celda.

El exlíder regional del CJNG fue localizado dentro de su celda. (Gobierno de Michoacán)

Estos actos vienen precedidos del homicidio del director de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Michoacán en Uruapan, José Javier Hernández Hernández, quien fue ejecutada a balazos la tarde del 1 de febrero.

El alto mando policial se encontraba en una lavandería de la colonia Hacienda, a unos cuantos pasos de sus oficinas y del Centro de Reinserción Social de Uruapan, cuando fue atacado a tiros por sujetos armados.

El homicidio del director de la Policía de Investigación se dio luego de que un presunto jefe de plaza del CJNG se presentara a través de un video, identificándose como El Yogurt.

"El Yogurt", supuesto líder del CJNG apareció en un video junto a varios sujetos armados (Foto: captura de pantalla/Twitter/@war_noir)

Este presunto jefe de plaza señaló a una persona de estar ayudando a Cárteles Unidos, organización criminal surgida de una alianza entre el Cartel de Tepalcatepec, Los Viagras y otros grupos más para repeler los avances del Cartel Jalisco Nueva Generación en Michoacán.

“Como andas Gabriel aquí andamos en Uruapan, andamos encargados nomás para ver si va estar con nosotros o no porque anda usted ayudando a los Cárteles Unidos y le mandamos el mensaje de que se acomode con nosotros o se acomode bien con ellos porque los v****zos van bien, aquí estamos en Los Bancos pá que sepa nomás y no me escondo”, dijo el presunto líder del CJNG.