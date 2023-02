Adrián Marcelo respondió a la críticas en su contra

Adrián Marcelo respondió a las críticas que lo acusan de gordofobia (Foto: Instagram/@adrianmarcelo10)

Adrián Marcelo, conocido comediante, youtuber y conductor de televisión, respondió a las críticas que pudieron leerse contra él en redes sociales, luego de sus recientes comentarios acerca de las personas con sobrepeso durante el podcast de Karla Panini, actriz y presentadora de televisión, quien también ha sido motivo de críticas derivadas de su polémica con la fallecida comediante Karla Luna.

El comediante habría atacado abiertamente a las personas con sobrepeso, justificando sus comentarios al decir que todo era una chiste, y diciendo cosas como “Yo sí me siento con la libertad de mandar a la verg* a una gorda si se me acerca, la neta lo haría contento”, o “Las gordas están mal, Karla, si en algo vamos a estar de acuerdo es que las gordas están mal”.

Adrián Marcelo estuvo en el podcast de Karla Panini, donde criticó a las personas con sobrepeso. (Captura de pantalla/YouTube)

En redes sociales, especialmente en Twitter, lo acusaron de gordofobia. Su cuenta personal se llenó de tuits que lo criticaban y le pedían informarse al respecto. Contrario a lo que muchas celebridades hacen cuando son “cancelados”, el comediante no pidió disculpas, y prefirió contestar las críticas que llevaron su nombre directo a las tendencias.

Ante el comentario de un usuario de Twitter que decía “Lo que más me hipercag* de Adrián Marcelo no es que sea mega machista o de Monterrey. Es que habla con la certeza de un vato que ha salido 3 veces del rancho y que cree que ya entiende el mundo mejor que nadie así que te viene a explicar”, Marcelo respondió: “¿Qué ped* con tu aclaración de ‘no es de Monterrey?’”.

Otro usuario criticó al comediante argumentando que se impresionaba que una persona que fuma marihuana todos los días a todas horas criticara los hábitos alimenticios de las personas con sobrepeso, a lo que el conductor contestó: “Eh, morra, pero estoy mamadísim*, qué ped*?

El comediante respondió a las críticas (Captura de pantalla/YouTube)

Muchas de las personas que lo criticaron dijeron que Adrián Marcelo era un tipo que no daba risa. Esto fue un tema que él retomó, defendiéndose diciendo “Cuándo te va a caer el 20. No necesito parecerte chistoso a ti, carnal. Me sobra raza que piensa que sí lo soy para sacar de esto en un día lo que tú sacas en seis meses jalando en un banco 40 horas a la semana”.

En su primer comentario de defensa donde Marcelo escribió: “Alimentarte mal te mata, recibir burlas de tu cuerpo no. Prioriza lo importante en tu vida y deja de apropiar discursos pendej*s”, una chica arrobó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) escribiendo que “estaría padre” que se revisaran las publicaciones del comediante y que sería ideal darle algún asesoramiento con perspectiva de género que abarque el tema de dignidad e integridad física de las personas.

Derivado de ese comentario, Adrián Marcelo respondió con ironía “¿Estaría “padre”? ¿Por qué padre? ¡Patriarcal! ¿Por qué no está “madre”? !Opresora! Desde el lenguaje cambiamos, recuerda. Deconstrúyete”. El comediante también lanzó insultos contra las personas trans cuando se enfrentó a Láurel Miranda, periodista y activista perteneciente a la comunidad LGBT+.

Una chica arrobó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) para que atendiera la situación de Adrián Marcelo.

Paulo Chavira, consultor deportivo, colgó en su cuenta de Twitter un video diciendo “Esas idioteces de que los gordos se están ofendiendo porque les dicen que no somos atractivos, que estamos gordos, que nos vamos a morir. Me están dejando ganas de ser gordo por esta pinch* comunidad estúpida (...) Si hay una comunidad al cual atacan, y tenemos la pinch* posibilidad de un día para otro dejar de serlo, somos nosotros”.

Adrián Marcelo le respondió “A Paulo Chavira dámelo siempre. Te amo gordito. No solo yo, un ching* de gente!”. El conductor de televisión externó que la polémica no se creaba, sino que se atendía, y que ese era su trabajo.

Del mismo modo, el comediante colgó una captura de pantalla donde una persona con sobrepeso lo enfrentaba vía mensaje de Instagram, y él le respondía con sorna.