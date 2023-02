Maryfer Centeno aseguró que Enrique Guzmán repudia a Frida Sofía

Maryfer Centeno analizó a Enrique Guzmán, pues el cantante aseguró que ama a Frida Sofía (Captura de pantalla/Instagram @ifridag)

Pese a que el escándalo entre Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía ya no ha dado de qué hablar en los últimos meses, las declaraciones más recientes del cantante reflejarían que la modelo le causa asco y la repudia, según afirmó Maryfer Centeno.

Entre los análisis que realizó en esta semana la grafóloga en el canal de Gustavo Adolfo Infante, Maryfer se enfocó en el encuentro con la prensa que el intérprete de Payasito tuvo el 14 de febrero.

Entre las declaraciones que hizo el ex esposo de Silvia Pinal, le envió un mensaje a Frida, a quien le aseguró que la ama. “La amo, aunque no sepa ella que la amo. Ella piensa que no, pero sí, la amo con toda mi familia”, dijo ante las cámaras. Asimismo, acerca de la denuncia de su nieta, aseguró que “se ha tranquilizado el asunto”.

La grafóloga dijo que las expresiones del cantante son incongruentes con lo que dijo hacia su nieta (Captura de YouTube)

No obstante, la forma en que se expresó no verbalmente, según Maryfer, expresaría que no se siente cómodo hablando del tema, inclusive intentó ocultarlo, pero los músculos de su cara lo delataron.

“Quiero que vean como aprieta la mandíbula debido al gran estrés que siente; sin embargo, el cuerpo, ya que es lo que quiere representar, la parte cortical, la parte racional, que él tiene el control de la narrativa, por eso tiene el mentón levantado, es como decir ‘a mí no me pasa nada’”, inició la especialista.

Lo que hizo evidente el “desagrado” del intérprete de Tu cabeza en mi hombro fue que los músculos en la cara los mantuvo contraídos, completamente contrario a la reacción de una persona que habla de un tema que no le genera ninguna emoción.

Guzmán reaccionó con estas expresiones al ser cuestionado sobre su nieta (Captura de pantalla)

“Una de las emociones básicas es la del asco, aquí podemos ver que es una expresión de asco, que ya hemos comentado que cuando habla de Frida Sofía hace este tipo de expresiones de asco. Si ya se tranquilizaron las cosas, no tendría por qué existir esta expresión de asco”

Además, el pequeño brinco que Enrique hizo cuando dijo que ama a su nieta, en realidad sería incongruente con sus palabras, pues expresaría un berrinche, ansiedad y enojo. “Si yo estoy hablando de los amores de la vida, no tendría por qué brincar en mi propio espacio haciendo una especie de berrinche”, explicó la experta.

En conclusión, Centeno afirmó que todas las expresiones y gestos que hizo el también actor mientras hablaba de la hija de Alejandra Guzmán reflejarían repudio.

Frida denunció formalmente a su abuelo desde Miami, donde vive desde que rompió relación con su mamá (Captura de pantalla/Instagram)

“Yo creo que, desafortunadamente, lo que a día de hoy parece sentir de acuerdo a su lenguaje corporal Enrique Guzmán por su nieta Frida Sofía es repudio y desagrado, parece incluso sentir asco”

La grafóloga agregó que es evidente que también se le suma el hartazgo al hablar sobre la denuncia de Frida en su contra.

Cabe recordar que fue en 2021 cuando Frida Sofía expuso por primera vez los presuntos abusos de los que habría sido víctima en manos de su abuelo y su mamá.

Después, inició un proceso legal en contra de ambos, Enrique y Alejandra Guzmán. Por su parte, el cantante demandó a la modelo acusándola de falsas declaraciones, pero después desistió y la habría retirado.

Las más recientes acusaciones de Frida hacia su abuelo fueron en octubre de 2022, durante una plática con Gustavo Adolfo. La nieta de Silvia Pinal acusó a su abuelo de ser un “narcisista, psicópata que no tiene empatía”.

Aunado a ello, dijo que Enrique supuestamente habría asesinado gente. “¿Por qué no se pone a hablar de las vidas que debe?, ¿de la gente que mató? Al mesero, haber, ¿por qué no habla de todas esas cosas?”, arremetió Sofía.