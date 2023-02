Asesinaron a sacerdote en Jalisco por presunto problema de tierras

Un hombre con el rostro cubierto se acercó a la víctima con una escopeta

El sacerdote José Angulo Fonseca fue asesinado a balazos por un individuo que usó una escopeta para agredir a la víctima, los hechos sucedieron el viernes 10 de febrero y el responsable del crimen sería el hermano de Angulo Fonseca.

La grabación fue compartida en redes sociales durante el domingo 12 de febrero. De acuerdo con los primero reportes, el crimen contra el sacerdote sucedió en el Rancho Unión de Guadalupe en el municipio de Atotonilco el Alto en Jalisco.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco informó en un comunicado que fue identificado el probable responsable de los hechos, además dicha institución fue la que mencionó que los hechos habrían derivado de problemas familiares, según las primeras investigaciones.

Derivado de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Especial Regional, ha sido identificado el probable responsable del asesinato del señor cura de Valle de Guadalupe, ocurrido en el Rancho Unión de Guadalupe, municipio de Atotonilco El Alto. pic.twitter.com/z9YGbXhDsI — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) February 12, 2023

Además, el presunto atacante del sacerdote tenía 51 años habría huido del lugar en una motocicleta tras accionar en dos ocasiones su arma. También se informó que personal de la Fiscalía realiza trabajo de campo y de gabinete para capturar al atacante y ponerlo a disposición de las autoridades.

“Tras la noticia criminal personal adscrito al Distrito IV Ocotlán de la Fiscalía Especial Regional tomó conocimiento de estos hechos, por lo cual se llevan a cabo trabajos de campo y gabinete para la captura del presunto agresor y ponerlo a disposición de las autoridades competentes”, detalló la Fiscalía de Jalisco.

Asimismo, la Diócesis de San Juan de los Lagos manifestó sus condolencias a través de un comunicado y también encomendó a los sacerdotes ofrecer un novenario de misas y oraciones por la muerte del Angulo Fonseca.

El Ayuntamiento de Valle de Guadalupe expresó sus condolencias tras el asesinato del sacerdote (Foto: especial)

También el Ayuntamiento del Valle de Guadalupe compartió sus condolencias a la comunidad y agradecieron la labor del sacerdote, quien desempeñaba su labor en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe desde el año 2017.

Se repite la historia de Caín y Abel

Valentín Ruíz Durán, rector de la Catedral de Guadalajara dijo que José Angulo Fonseca habría sido asesinado por su hermano, como sucedió en la historia bíblica de Caín y Abel, de igual manera dijo que los conflictos tendrían que ver con un terreno, según registró el medio UDGTV.

Apenas el pasado 10 de febrero miembros del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dieron a conocer que Jalisco es la sexta entidad del país que tiene el mayor número de asesinatos. Respecto a los domicilios dolosos, las autoridades informaron que durante la presente administración y hasta el mes de diciembre de 2022 Jalisco contó con 7 mil 833 casos.

Jalisco es la sexta entidad del país que tiene el mayor número de asesinatos (Foto: Twitter @JCMunguiaA92)

En cuanto a la incidencia delictiva por municipios, el homicidio doloso, robo de vehículos y narcomenudeo se concentran en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, reuniendo el 75 porciento de 45 mil 265 eventos delictivos que se presentan en el estado.

Cabe recordar que, en octubre del año pasado, un sacerdote de Guerrero, José Filiberto Velázquez Florencio, denunció a través de sus redes sociales que fue interceptado por hombres armados que llevaban fusiles R-15.

“Para constancia de lo que sucede en el estado de Guerrero. Hoy mientras regresaba de una misa en Zumpango del Río fui interceptado por un vehículo del cual se bajaron 3 hombres con R 15. Uno de ellos me ubico como sacerdote y eso fue lo que ayudó para que no me hicieran nada”, detalló en aquella ocasión el sacerdote, a través de su cuenta de Facebook.

En la entidad, se tiene registro de que operan por lo menos cuatro grupos criminales, los cuales son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, la Familia Michoacana y el grupo local identificado como Cártel Independiente de Acapulco. Dichas organizaciones delictivas fueron reconocidas por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero, Evelio Méndez Gómez.