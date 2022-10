Sacerdote de Guerrero, que ayuda a victimas de violencia, fue interceptado por hombres con fusiles R-15

Los individuos armados lo interceptaron durante el sábado 29 de octubre (Foto: Facebook/ José Filiberto Velázquez Florencio)

El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio denunció a través de sus redes sociales que fue interceptado por hombres armados con fusiles R-15, la denuncia fue compartida el sábado 29 de octubre aproximadamente a las 6:30.

De acuerdo con Filiberto Velázquez fue interceptado por tres sujetos armados luego de salir de una misa oficiada en Zumpango del Río, sin embargo lo reconocieron como sacerdote y por lo tanto los individuos no le hicieron daño.

Además comentó que su publicación tenía la intención de dejar constancia de la situación que se vive en la entidad. Cabe resaltar que la víctima funge como Director en Centro de Derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello.

“Para constancia de lo que sucede en el estado de Guerrero. Hoy mientras regresaba de una misa en Zumpango del Río fui interceptado por un vehículo del cual se bajaron 3 hombres con R 15. Uno de ellos me ubico como sacerdote y eso fue lo que ayudó para que no me hicieran nada.” Compartió el sacerdote a través de su cuenta de Facebook.

Cabe destacar que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero, Evelio Méndez Gómez, declaró que por lo menos cuatro organizaciones criminales son las que se disputan el territorio.

Tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, la Familia Michoacana y el Cártel Independiente de Acapulco, este último siendo un grupo local, son los grupos delictivos identificados con presencia importante en Guerrero.

Además, no es la primera vez que miembros de la iglesia se ven involucrados en situaciones de riesgo pues el obispo Miguel Ángel Alba Díaz, denunció que un fuerte número de personas armadas irrumpió en un templo cuando estaba finalizando una boda el pasado domingo 9 de octubre.

En dicha ocasión los hechos sucedieron en Baja California y según las declaraciones del obispo los hombres armados buscaban a una pareja, incluso lograron llevarse a dos personas, las cuales fueron liberadas momentos después cuando los individuos se dieron cuenta que no eran la pareja que buscaban. Los hombres armados habrían irrumpido la ceremonia tan solo un día antes el 8 de octubre.

Mientras la pareja celebraba y se tomaba fotos por su compromiso el comandó irrumpió. “Un grupo de más de 30 hombres armados entraron al templo. Buscaban a una pareja que afortunadamente no se encontraba ahí, la gente se asustó, tuvo miedo, levantaron a una pareja que afortunadamente fue soltada 30 minutos después.”

Cabe recordar que en otra ocasión un hombre de 34 años de edad fue rescatado por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM). La víctima fue secuestrada por un sacerdote y su hermana.

Según la Fiscalía de Justicia del Estado de México, el pasado 7 de septiembre la víctima quedó de verse en Nezahualcóyotl con Abel “N”, quien se desempeñaba como clérigo; sin embargo, éste lo privó de su libertad y lo trasladó ese mismo día a un inmueble en el municipio de Ixtapan de la Sal, a 134 kilómetros al suroeste, en la misma entidad.

La víctima fue secuestrada por un sacerdote y su hermana, fue trasladad desde Nezahualcóyotl hasta Ixtapan de la Sal (Captura de pantalla: Google Maps)

Aparentemente la finalidad del secuestro era obligar al individuo a firmar algunos documentos sobre la propiedad de un vehículo. Cuando los agentes detuvieron al sacerdote, éste se identificó como tal, además de que se hallaron en su automóvil un hábito, hostias y un cáliz. Incluso, confesó que luego de secuestrar a la persona, continuó oficiando misas, consagrando el vino y dando la comunión.

