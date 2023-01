Usuarios tundieron a Gustavo Adolfo Infante por entrevistar a Eleazar Gómez: “Da espacio a un agresor”

Gustavo Adolfo Infante Eleazar Gómez (Foto: Cuartoscuro/Instagram)

Gustavo Adolfo Infante es uno de los presentadores de espectáculos más polémicos de la farándula mexicana y, tras entrevistar a Eleazar Gómez, volvió a estar en el ojo público, pues fue blanco de múltiples críticas por los usuarios en redes sociales.

Eleazar Gómez reapareció con mensaje a víctimas: “No permitan la violencia” Luego de que en 2020 el actor y cantante fuera encarcelado en el Reclusorio Norte de Ciudad de México por Violencia familiar equiparada, ahora mostró solidaridad a las víctimas de violentadores VER NOTA

Fue a través del programa De Primera Mano donde Infante le dio un espacio al actor que ganó amplia popularidad tras protagonizar en el pasado la telenovela Atrévete a soñar.

Además de sus próximos proyectos laborales, en la plática se tocó el tema respecto a si el famoso desearía cambiar algo de la situación con Tefi Valenzuela y el tiempo en que estuvo privado de su libertad.

“No más maltrato”: Gaby Spanic lanzó nueva advertencia sobre Gustavo Adolfo Infante La venezolana recordó que también existiría una demanda en contra de una televisora por el comportamiento del periodista de espectáculos VER NOTA

En cuanto a esto, Gómez apuntó que veía en ello una enseñanza que le permitió crecer como persona y llegar al punto en donde se encuentra ahora.

“Yo creo que el aprendizaje es lo más importante, todos cometemos errores, por su puesto y sí aprendí muchísimo de esta vivencia”, aseguró.

Anel Noreña le fue infiel a José José, según cuñada de la famosa Gustavo Adolfo Infante fue quien compartió la información VER NOTA

Ante estas declaraciones, Gustavo Adolfo Infante respaldó la opinión del artista y remarcó que la vida iba de eso.

“Prueba y error, prueba, error y esa prueba se convierte en un éxito”, explicó.

Sin embargo, tras ser publicada la entrevista en redes sociales, los internautas iniciaron un debate respecto a la presencia de Eleazar en el vespertino de Imagen TV.

En este sentido, aunque algunos de ellos coincidieron en que las personas merecen una segunda oportunidad, otros arremetieron en contra de Gustavo Adolfo Infante.

“¿No fue Gustavo quien dijo que golpeadores no deberían ser entrevistados?, jajaja tres Doritos después”. “Ni canta ni actúa cero cero talento porque le dan foco a gente así”, se lee en Facebook.

Foto: Instagram / @eleazargomez333 @tefivalenzuela

De igual manera, otra usuaria colocó: “Dar espacio y visibilidad a un maltratador en un programa público me parece de lo más aberrante que puede haber.. un hombre con un largo historial de violencia machista, que no ‘se vio envuelto’ en un escándalo, digan las cosas como son, golpeó a su novia y no solo una vez, lo detuvieron y sentenciaron, pero claro pobre de él.. ahora todo el mundo se olvidó de la víctima y le están dando palmaditas a el de ánimo!”.

En otra entrevista reciente en Todo para la mujer, Eleazar ahondó en que su situación legal aún no termina:

“El proceso sigue, hasta que se determinen los procesos legales, se termina el gasto... Todo siempre cuesta trabajo, y claro que me ha costado, pero tengo el apoyo de mi familia, pero siempre miro hacia adelante”, aseguró y agregó:

“Yo siempre he pensado que el amor es lo que mueve el mundo, he vivido enamorado toda la vida de mi mamá, estoy soltero pero con mucho aprendizaje, hay que aprender a trabajar para encontrar a la persona correcta, hay que trabajar en uno mismo. Es un proceso de muchas cosas, el sentirse bien contigo mismo”,

"No sé en qué momento pase de ser la víctima a la culpable": Tefi Valenzuela rompe el silencio y explica por qué Eleazar quedó en libertad condicional. #PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/b4anDhE94b — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) April 5, 2021

Cabe recordar que, cuando Eleazar Gómez salió de prisión, Gustavo Adolfo Infante dio su opinión en Sale el Sol y destacó que posiblemente el actor había utilizado ciertas influencias para conseguir su libertad.

“Ahora yo creo, a mí se me hace, bueno no sé, pero se me hace que ese muchacho tiene exclusividad con esa empresa y yo creo que hubo jaladita de alguna de los hilos de esa empresa para que saliera libre (...) Fue demasiada la presión de medios y redes sociales, pero era para que siguiera ahí dentro. Yo como, tengo una mamá, una esposa, una hija, compañeras de trabajo, no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia”, dijo en aquel entonces el también conductor de El minuto que cambió mi destino.