Eleazar Gómez reapareció con mensaje a víctimas: “No permitan la violencia”

Gómez, de 36 años, se encuentra soltero y "trabajando en su persona" para volver a entablar una relación (Foto: Instagram @eleazargomez333)

Fue en noviembre de 2020 cuando Eleazar Gómez fue detenido por Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la colonia Nápoles, en Ciudad de México, debido a que agredió físicamente a su entonces pareja, la cantante y modelo peruana Tefi Valenzuela.

En aquel entonces el protagonista de la telenovela Atrévete a soñar fue detenido y remitido al Ministerio Público luego de que Tefi asegurara haber sido golpeada por el actor, quien habría intentado estrangularla, aseveraciones que fueron verificadas por el médico legista.

Entonces, el actor que participaba en aquel momento en la telenovela La mexicana y el güero fue encerrado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por el delito de Violencia familiar equiparada, pero alrededor de tres meses después de su reclusión y después de múltiples comparecencias, Eleazar fue puesto en libertad pues se determinó que habría de resarcir el daño a su ex pareja a través de una reparación económica.

Tefi Valenzuela fue golpeada por el actor, quien también habría intentado estrangularla (Foto: Instagram)

Poco más de dos años han pasado desde entonces, y al paso de los meses, Gómez ha intentado recuperar el lugar que ya tenía en el medio artístico, pues incluso ya era protagonista de telenovelas y contaba con un proyecto musical.

Y es que buena parte del público no ha podido dejar en el olvido las agresiones que el hermano de la también actriz Zoraida Gómez realizó en contra de Tefi Valenzuela, y sobre el actor ha quedado el estigma de abusador, por lo que le ha sido difícil retomar su carrera “como si no hubiera pasado nada”.

A su salida de la cárcel, Eleazar grabó un par de canciones en su faceta como cantante, también lanzó sus respectivos videos musicales, pero dichos trabajos no han causado un gran revuelo, quizá por la imagen deteriorada del artista que inició con su carrera siendo un niño en Televisa.

A su salida de la cárcel, Eleazar ha lanzado un par de temas musicales sin mayor trascendencia (Foto: Instagram/@eleazargomez333)

Tras meses de mantenerse alejado de los medios de comunicación, Eleazar reapareció en entrevista para el programa Todo para la mujer, donde aseguró que pese a que su carrera se encuentra en una pausa, se siente en paz con su situación.

“Todo es un proceso, finalmente, es algo todavía muy reciente, no es como que haya pasado ayer o antier, ha pasado un ratito, pero igual, todos atravesamos por momentos buenos, malos, yo me encuentro muy tranquilo, con mucha paz”, mencionó respecto al suceso que marcó su vida.

“He podido disfrutar de mi familia como nunca antes en la vida, he podido hacer cosas que igual y a veces, por tanto trabajo, no había podido hacer y disfrutar, me encuentro contento, en paz y con mucho aprendizaje”, aseguró.

El actor de 36 años afirmó que desde que salió de la cárcel, como parte del acuerdo al que llegó con Tefi para obtener su libertad, hasta ahora continúa tomando terapia psicológica para controlar la ira.

En su visita a "Todo para la mujer", Eeazar Gómez aseguró que lo vivido con Tefi Valenzuela es una experiencia de aprendizaje (Foto: Captura de pantalla)

“Me ha servido muchísimo, independientemente de que pases una circunstancia difícil en tu vida o no, la terapia siempre es buena, siempre te ayuda, te ayuda a crecer como persona, a superar dificultades. En mi caso me ha ayudado”, aseguró el actor de proyectos como Silvia Pinal, frente a ti y Muchacha italiana viene a casarse.

Ante la pregunta de qué vivió cuando fue privado de su libertad, Gómez recalcó: “El aprendizaje es continuo, una persona como tal debe aprender de los errores, y creo que siempre de alguna manera u otra debe salir adelante”.

El proceso judicial al que está sometido sigue su curso, pues aún no se vencen las medidas cautelares que le interpusieron, por lo que no puede dar demasiados detalles sobre lo que vivió. Sin embargo, reveló que aún sigue pagando abogados además del arreglo económico al que llegó con la afectada.

“El proceso sigue, hasta que se determinen los procesos legales, se termina el gasto... Todo siempre cuesta trabajo, y claro que me ha costado, pero tengo el apoyo de mi familia, pero siempre miro hacia adelante”, aseguró.

Pese a que no ha vuelto a tener una pareja, el actor considera que ya llegará el momento en que encuentre el amor, pero para ello deberá seguir trabajando en su persona.

“Yo siempre he pensado que el amor es lo que mueve el mundo, he vivido enamorado toda la vida de mi mamá, estoy soltero pero con mucho aprendizaje, hay que aprender a trabajar para encontrar a la persona correcta, hay que trabajar en uno mismo. Es un proceso de muchas cosas, el sentirse bien contigo mismo”, aseguró.

Finalmente, el actor de la obra teatral Como quieras, ¡perro ámame! envió un mensaje a aquellas personas que se han sentido violentadas por su pareja: “El mensaje es claro, no permitan la violencia, no permitan ser violentadas. La violencia es algo que no se puede aprobar bajo ninguna circunstancia. La violencia en cualquiera de sus expresiones es reprobable”.