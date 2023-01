El misterio que rodea la muerte de una hermana de Anel Noreña

Anerl Noreña está siendo acusada por su familia por no haber cuidado de forma correcta a su hermana Gabriela, quien murió bajo su cuidado el 16 de enero (Instagram/@anel_norenamx)

El pasado 16 de enero murió Gabriela Noreña, hermana de Anel Noreña, en México y bajo el cuidado de la ex esposa de José José. Esto causó controversia entre los familiares de la actriz, pues principalmente su hermano Manuel y su sobrina Chayo piensan que sucedieron situaciones “demasiado fuertes” antes del fallecimiento de Gabriela.

A una semana del deceso de Gabriela, Manuel aseguró en entrevista con Sale el Sol que Anel actuó de forma extraña entorno a su hermana ya que no les avisó que murió Gabriela pese a que estaba bajo su cuidado.

Manuel mencionó que, contrario a como se ha defendido su hermana, él tuvo que insistir en que recibiera a Gabriela porque la misma Anel le prometió a su hermana que comenzarían a vivir juntas, y le sorprendió la noticia de que ella no quería hacerlo porque no tenía un lugar en dónde darle alojamiento.

Gabriela vivía en Las Vegas y tenía una roomie, pero quería dejar su hogar para comenzar a vivir con Anel, a quien idolatraba desde joven (Captura de pantalla/YouTube)

Esto le fue extraño porque él tenía conocimiento de que la actriz tenía un condominio. Ya que Gabriela tenía que viajar a México, se dispuso a localizar a Anel y se dio cuenta de que estaba en Puebla. Después, contactó a un familiar en México para que recibieran a su hermana y les envió dinero para esto.

“Lo único que yo sé es que Anel tenía un condominio, obviamente la recibes ahí. Yo hablé con mi cuñado Fernando, que está en México, y le mandé dinero, ahí tengo el Western Union, para que fuera por Gabriela, la recogiera y la llevara a donde tuviera que ir”

Finalmente, se dio cuenta de que la histrionisa estaba en Puebla, por lo que hizo lo posible para que comenzara su relevo de cuidado de Gabriela.

Aunado a las declaraciones de Manuel, Chayo, hija de Manuel, señaló a TV Notas que ella también estaba sorprendida por la actitud de su tía, pues todos en la familia sabían que un año atrás Anel le prometió a Gabriela que vivirían juntas en México, pero la ingresó en un asilo.

Asimismo, acusó a su tía de haber metido a Gabriela a un hospital mental para que le hicieran una terapia de electrochoques para que dejara sus adicciones, pues Anel estaba “cansada”.

“Mi papá se enteró y dijo: ‘¿Cómo le van a hacer esto a Gabriela? Va a quedar como un vegetal’, entonces la sacó a escondidas”, agregó Chayo.

Anel ha negado haber sido la culpable de la muerte de su hermana y, por el contrario, ha dicho que fue su familia quien la entregó en muy malas condiciones (Instagram/@anel_norenamx)

Cabe recordar que, según la versión de la protagonista de El arte de engañar, lo que sucedió fue que Manuel quería desentenderse de Gabriela, por lo que hizo lo posible por enviarla a México desde Las Vegas, donde vivía.

Ella no podía recibirla ya que no tenía un espacio propio para el cuidado de su hermana, por lo que pidió más días; no obstante, no le habrían hecho caso y enviaron a Gabriela a México. Su hermana llegó al aeropuerto sin haberse bañado y en condiciones que preocuparon a la actriz.

Acerca de las acusaciones de que posiblemente ella haya sido la culpable de la muerte de Gabriela, Anel lo negó, asegurando que su hermana ya estaba muy enferma cuando llegó a México y los días en que estuvieron juntas disfrutaron mutuamente de su compañía.

En cuanto a por qué no quiso darles la noticia de la muerte de Gabriela, la ex esposa del Príncipe de la Canción argumentó que ella no debía avisarles porque “no tenía absolutamente a nadie que la volteara a ver” en Estados Unidos.

La causa de muerte de Gabriela fue un infarto al corazón, según declaró Anel.

