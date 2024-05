Gran error: hombre confunde animales salvajes con mascotas domésticas y esto fue lo que pasó

Un buen samaritano los encontró cerca de su cobertizo y los llevó hasta la AHS creyendo que eran cachorros indefensos. (Cortesía/Arizona Humane Society)

Un par de zorros bebé gozan de una gran recuperación dentro de un centro de rehabilitación de vida silvestre después de ser rescatados por una persona de buen corazón que los confundió con mascotas domésticas al encontrarlos dentro de una madriguera escondida detrás de su cobertizo.

El hombre los llevó de inmediato a la Arizona Humane Society (AHS), organización sin fines de lucro basada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, que se encarga de proteger a los animales del estado. Una vez en las instalaciones de la asociación, especialistas descubrieron que no eran mascotas domésticas, por lo que las trasladaron al Southwest Wildlife Conservation Center (SWCC), centro de conservación de vida silvestre basado en Scottsdale.

En el SWCC expertos veterinarios supieron que las “mascotas” en realidad eran crías de zorro gris. Estos animales gozan de una buena recuperación y dentro de un mes podrán ser liberados en la naturaleza gracias al compromiso de sus cuidadores.

Los zorros confundidos con cachorros

A través de un comunicado de prensa, Kelsey Dickerson, oficial de información pública de la AHS, dio a conocer detalles de la historia de los pequeños animales. Relató que a finales de abril, un “buen samaritano” encontró una madriguera oculta detrás de su cobertizo.

El escondite estaba “repleto” de “pequeños animales bebé”. Al no saber qué hacer, el hombre los llevó hasta el refugio animal en un intento de ayudar a un par de crías que parecían desamparadas.

Una vez en las instalaciones de la AHS, especialistas veterinarios les realizaron un exhaustivo examen médico. “Rápidamente se determinó que no eran mascotas domésticas”, relató Dickerson.

Con esta información, los expertos de la organización decidieron que lo mejor era que fueran trasladados hasta el SWCC.

Dentro del centro de rescate, empleados determinaron que los cachorros desconocidos eran en realidad zorros grises (Urocyon cinereoargenteus), especie que, de acuerdo con el Arizona-Sonora Desert Museum, habita en cañones, crestas rocosas, zonas boscosas, desiertos abiertos y pastizales de zonas como el sur de Canadá, EEUU, México, América Central y algunas partes de América del Sur.

Empleados del SWCC les dan la mejor de las atenciones para asegurar su correcto proceso de rehabilitación. Una vez cumplan con esta etapa “y sean lo suficientemente viejos para vivir por su cuenta” podrán ser liberados en la naturaleza.

“Esta historia sirve como un importante recordatorio de que las madres animales ofrecen la mejor oportunidad de supervivencia para pequeños como estos”, señaló Dickerson.

La oficial de información pública alegó que cuando las personas encuentran camadas de “gatitos”, su primer instinto es “correr a auxiliar a estos frágiles felinos”, sin embargo, la intervención humana “típicamente” no es requerida.

“De hecho, lo mejor que podemos hacer es dejar a los gatitos por su cuenta. La madre regresará pronto, y es crítico para las crías mantenerse bajo su cuidado, ya que ella es quien les ofrece la mayor probabilidad de supervivencia”, añadió Dickerson.

Los esfuerzos por devolverlos a la naturaleza

Kim Carr, gerente de cuidado de animales del SWCC, relató en entrevista para el periódico The Washington Post que cuando los animales llegaron por primera vez los alimentaban con “fórmula especializada para zorros” con una jeringa cada tres horas, pero al día de hoy pueden comer de un plato.

“Quiero disfrazarme y usar guantes para que no crean que soy su madre. No hablo con ellos y mantenemos máquinas de sonido encendidas para que no escuchen voces humanas”, dijo Carr.

Dentro de un mes ambos cachorros serán trasladados a un recinto que cuenta con refugios naturales, según reportó el medio estadounidense.

“Les dará un lugar para jugar bajo el sol, crecer y desarrollar sus músculos. También aprenderán a cazar presas vivas como ratones. Será gratificante liberar a estos jóvenes zorros en la naturaleza. Es donde pertenecen”, celebró Carr.