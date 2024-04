La emotiva historia de Thora, la pitbull sorda que conquista corazones en Toronto

Erin notó que su perra era muy tranquila, sin embargo, no sabía que esto era porque estaba sorda. (Instagram/thorasaurus_the_deaf_dinosaur)

Thora es una pitbull de pelaje blanco que esquivó un oscuro destino al ser recibida en el hogar de su nueva dueña, Erin Gulas, quien la rescató de un hombre que tenía planes de recortarle las orejas y utilizarla para la crianza de cachorros.

En cuanto llegó a su casa en Toronto, Canadá, la perra se desenvolvió perfectamente, su dueña notó que era muy cariñosa y vivía demasiado despreocupada en un departamento en medio de una ruidosa ciudad, sin embargo, esta cualidad se debía a una peculiaridad que su “madre” aún no había descubierto.

La mujer descubrió que a Thora no le molestaba su entorno porque era sorda. Ante esta situación, decidió asesorarse con conductistas caninos para darle la mejor calidad de vida posible, fue entonces que el dúo se entendió con mayor facilidad y comenzó una larga historia de amistad.

La perra que no deja que nada la moleste

Su dueña se asesoró con conductistas caninos especializados en perros sordos para darle la mejor calidad de vida posible.

Erin Gulas, dueña de la pitbull, contó en diálogo para el canal de YouTube Geo Beats Animals que Thora era una de las “extrañas” de su camada y que su anterior propietario tenía planes de quedársela para cortarle las orejas y usarla como pie de cría.

“Eso rompió mi corazón y no podía permitir que ocurriera, entonces la rescaté de inmediato”, dijo Gulas, quien está segura de haber salvado las orejas de su mascota y de una “potencial” vida como perro de crianza, lo único que no sabía es que era sorda.

La mujer notó esta peculiaridad en su mascota al poco tiempo de vivir con ella, pues se dio cuenta de que “simplemente” no respondía a ninguna de las cosas en las que los demás perros “normalmente” se interesan.

Específicamente recordó que vive en una ciudad “ajetreada” con mucho ruido por doquier y que a ella parecía no importarle para nada. “Volvía a casa y la encontraba durmiendo perfectamente, pues no me escuchaba en absoluto”, dijo.

La pitbull demostró ser una mascota excepcional.

Gulas estaba segura de que le tenía que dar la mejor vida posible, por lo que buscó consejos de algunos conductistas caninos especializados en perros sordos porque “quería hacerla sentir segura” a pesar de contar con un sentido menos.

“Durante los últimos años nos hemos estado conociendo. (Su sordera) es como un ‘superpoder’, nunca responderá a un perro que ladra, a los fuegos artificiales o sirenas”, subrayó Gulas.

Su dueña contó que vive en un departamento y que tampoco escucha lo que sucede encima o debajo de su hogar ni a sus vecinos, a lo que calificó como “algo perfecto”. “Nos comunicamos a través de señas con las manos y lenguaje corporal”, contó.

Acostumbrarse a su nuevo estilo de vida

Thora se convirtió en la mejor amiga de su dueña.

“Nos tomó algo de tiempo encontrar nuestro ritmo pero la forma en que actúa y en que se ve la hace parecer como un pequeño ‘cerdo-dinosaurio’ o un capuchino, la parte superior de su cuerpo se asemeja a la leche espumosa y algo como un color moca en la parte inferior”, bromeó la mujer.

Gulas contó que Thora pesa 20 kilos, pero está segura de que “estaba destinada a ser más grande” y señaló que muchas personas son “un poco cautelosas” con ella y tienden a retroceder un poco en cuanto la ven, aún así logra ver muchas sonrisas porque, en palabras de su dueña, no luce en absoluto como ningún otro perro.

“Al tenerla aprendí a ajustar mis expectativas sobre los perros y su comportamiento porque ella aprende de una manera muy diferente a los demás y creo que eso es un tipo de cualidad realmente importante de tener porque todos son distintos”, acotó la dueña de Thora.