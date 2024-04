El exitoso debut de Bam, la mascota de Jungkook de BTS, en Instagram: reflejo de amor entre su dueño y su fiel amigo

Bam, la mascota de Jungkook, "rompió" las redes sociales después de que inauguraran su cuenta de Instagram. (Instagram/bowwow_bam)

Los fanáticos de BTS se despertaron con una noticia única de parte de Jeon Jungkook, uno de los siete integrantes de la agrupación, quien anunció a través de una de sus redes sociales oficiales la creación de la cuenta de Instagram de su mascota Bam.

Bam es un doberman de pelaje marrón que fue presentado oficialmente en 2021, después de ser llevado a la grabación de “In the Soop 2″, serie de televisión que sigue de cerca la vida de los integrantes de BTS durante sus descansos.

Rápidamente, las ARMY le demostraron su amor a Bam, quien ya cuenta con más de 4.000.000 de seguidores y un promedio de dos millones de “me gusta” en todas las fotografías de su recién inaugurado perfil de Instagram.

Jungkook y su famoso perro

Integrantes del ARMY destacaron aspectos de Bam como su fotogenia.

Por el momento, todos los integrantes de la banda cumplen con el servicio militar, por lo que no se encuentran muy activos en redes sociales, no obstante, esto no les impide darle a sus admiradores pequeñas actualizaciones de vez en cuando de la misma forma en que lo hizo Jungkook el pasado 14 de abril.

El amor que el cantante le tiene a su perro es más que evidente y la fotografía de perfil de la cuenta de Bam es el ejemplo perfecto, pues se trata de un retrato en el que el intérprete de “3D” posa junto a su amada mascota.

El intérprete de “Standing next to you” confirmó la entrada de Bam al mundo de las redes sociales con un breve mensaje compartido a través de su cuenta de Weverse, red social surcoreana con la que los fans pueden tener un mayor acercamiento con sus artistas favoritos. En la publicación, Jungkook escribió: “No puedo hablar sobre mí en este momento, así que de ahora en adelante tengo que presumir a mi ‘bebé’”.

Además del mensaje corto, el cantante adjuntó el usuario de Instagram del doberman y en tan sólo dos días reunió la asombrosa cantidad de más de cuatro millones de seguidores a pesar de únicamente haber posteado siete fotografías.

Bam “rompió” las redes

La publicación más famosa de Bam es una serie de fotografías que lo captaron durante una sesión de juego.

Sin importar que la cuenta de Bam no tenga un amplio repertorio fotográfico, todas sus imágenes reunieron más de dos millones de “me gusta”, siendo la más popular su última publicación: una serie de fotografías en la que se puede observar a la mascota jugar al aire libre con un disco de frisbee.

Dicho post cuenta hasta el momento con más de 3.100.000 de “me gusta” y miles de comentarios, en los que integrantes del ARMY celebraron la creación del perfil y destacaron aspectos del doberman como su fotogenia, ternura y obediencia; incluso hubo seguidores que preguntaron por una colaboración con Yeontan, el perro pomerania de V, cantante con el que Jungkook comparte escenario durante las presentaciones de la agrupación más exitosa de Corea del Sur.

Otra de las publicaciones que tuvo más éxito es un clip corto en el que Bam juguetea con su cuidador, quien a su vez le hace señas para que se tire al piso; el obediente doberman hace caso a la indicación y a los pocos segundos cae sobre el piso. Su tierna actuación y clara disciplina le valió más de 2.300.000 millones de “me gusta”.