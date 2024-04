La trágica historia de Touki, el tucán que ronronea como gato y conquistó a todos con su carisma

Hoy, el tucán adora convivir con su dueña y pasa todo el tiempo junto a ella. Crédito: Facebook/Touki the Toucan

Touki es un tucán que enamoró a miles de personas con sus aventuras, mismas que comparte su dueña a través de redes sociales. A través de las imágenes es fácil observar que disfruta de una buena vida y que le encanta pasar el rato con su “madre”, quien hace todo lo posible por procurar su bienestar, aunque no siempre gozó de todos estos privilegios.

A sus pocas semanas de nacido, el ave sufrió de múltiples afecciones provocadas por permanecer dentro de una jaula oscura hacinado junto a otros tucanes que esperaban ser vendidos en una tienda de mascotas.

Su dueña no soportó ver todo lo que Touki resistió y decidió rescatarlo. El ave aprovechó la segunda oportunidad y una vez que sanaron sus heridas, desarrolló una personalidad única

Una razón para salir adelante

Cuando llegó, Touki se encontraba en un deplorable estado de salud. (Instagram/toukithetoucan)

Janelle, dueña de Touki, relató en entrevista para el canal de YouTube Cuddle Buddies que una tarde de 2019 visitaba un mercado y que fue muy desafortunado observar a pájaros que estaban en un pequeño “lugar oscuro” que a su vez estaba cubierto con mantas, por lo que decidió llevarse a casa al tucán con la esperanza de que su situación mejorara.

Admitió no saber qué clase de infección o enfermedad tenía Touki, pero recordó que tenía costras y quistes a lo largo de toda su pie. “Ese fue el momento en el que trajimos a Tuoki a casa”, dijo.

A través de una publicación en Instagram, contó que Touki era uno de los “bebés sobrantes” que no se vendieron en una tienda de mascotas y que era evidente que se encontraba en un estado poco deseable.

Touki escapó de un trágico destino y encontró un amoroso hogar en compañía de su dueña. (Facebook/Touki the Toucan)

“El pico refleja esencialmente el estado de salud de un tucán. Los detalles de la dieta, la nutrición, el medio ambiente y la cría desempeñan un papel fundamental durante la infancia y las etapas de desarrollo”, escribió en la publicación.

Jeanelle llevó a cabo una extensa investigación para averiguar la mejor dieta para su mascota y asegurarse de que estaría lo mejor nutrida posible.

Al poco tiempo, el dúo fortaleció su vínculo a tal grado que parecía que su amistad estaba destinada a ser. “Es como un ‘diablo’ y un ‘ángel’ en una sola criatura. Durante el día es muy salvaje y revoltoso, como un ‘niño sin pañal volador’”, contó su dueña.

Un tucán que “ronronea” como gato

El vínculo que formó con su "madre" se volvió demasiado fuerte Crédito: Facebook/Touki the Toucan

La mujer dijo contar con una “casa muy grande” donde puede ser libre “el 98% del tiempo”. Con respecto a su ímpetu, Jeanelle contó que durante el día tiene “cantidades locas de energía” y que no puede ser dejado solo pues si nota que no hay nadie, buscará a sus dueños a través de todos los cuartos y si no los ve comenzará a gritar.

Por otro lado, durante la noche, según su dueña, se convierte en una criatura más tranquila a la que se puede acercar y darle cariño. “Solíamos acariciarlo todo el tiempo; fue ahí cuando noté que si frotaba su pico y cabeza al mismo tiempo comenzaría a ‘ronronear’ igual que un gato. Entra en este modo ‘congelado’ en el que simplemente ‘se derrite’”, bromeó.

Jeanelle comentó que podría escribir un libro sobre todos los cuidados que requiere la especie, pues representan un compromiso “a muy largo plazo” y que sus cuentas médicas tienden a ser costosas.

“Hay muchos veterinarios que no tienen experiencia con los tucanes porque son una especialidad, pero al mismo tiempo son criaturas hermosas y muy inteligentes. Hago que puedo para proporcionarle la mejor vida posible en cautiverio