¿Abrazo de amor?; acciones de un gato durante la convulsión de su compañero canino enciende debate en redes

Las acciones del gato durante el ataque epiléptico de su amigo encendieron un debate en redes sociales. (X/brutalfightz)

El video de un golden retriever tirado en el piso sufriendo una convulsión atrajo la atención de miles de internautas, quienes se preocuparon por el bienestar del animal y las acciones que tomaron sus compañeros felinos que se encontraban en el mismo cuarto que el perro al momento del episodio epiléptico.

Mientras su cuerpo se agita violentamente debajo del marco de una puerta, un gato de pelaje blanco con negro se abalanza sobre él. Sin saber sus verdaderas intenciones, los espectadores del video iniciaron un acalorado debate sobre si el animal se estaba lanzando para ayudar a su compañero o para atacarlo.

De cualquier manera, las convulsiones en perros son un tema serio; especialistas del Cornell Richard P. Riney Canine Health Center (CRPRCHC) dijeron en un artículo no relacionado con el video anteriormente mencionado que estos episodios pueden tener diferentes causas, entre las que destacan contar con niveles bajos de azúcar o calcio en sangre, enfermedades renales o hepáticas, entre otras, y emitieron una serie de recomendaciones para asegurarse de mantener a estos compañeros peludos a salvo de lesiones.

¿Héroe o villano felino?

En cierto punto, el gato parecía mantener a raya a los demás felinos de la habitación (X/brutalfightz)

Durante el angustiante episodio epiléptico, uno de los felinos se saltó en reiteradas ocasiones sobre el cuerpo del golden retriever, en algún momento, incluso se lanzó directo al cuello de la mascota y al mismo tiempo que parecía “abrazarlo” maullaba desesperadamente.

Este gesto desató un intenso debate en la sección de comentarios de una de las publicaciones de X (anteriormente Twitter) en las que se compartió el polémico video. Mientras algunas personas aseguraban que el gato simplemente se estaba comportando de manera grosera, otras dijeron que parecía que el felino trataba de ayudar.

Algunos comentarios como: “Este gato intenta ayudar, está abrazando al perro, obviamente no lo ataca”, “claro que no lo agrede, dense cuenta de que ayudó a mantener a los otros (felinos) alejados” e “intenta ‘sacarlo’ de la convulsión. Lo he visto antes”, apoyaron la teoría de que el minino estaba ahí para ofrecerle apoyo al golden retriever.

Mientras que algunos internautas estaban seguros de que en ningún momento el félido trató de abrazar al perro, por el contrario, se abalanzó sobre él para agredirlo.

¿Qué hacer cuando un perro sufre una convulsión?

La epilepsia es el trastorno neurológico canino más común. (iStock)

La epilepsia es el trastorno neurológico más común observado en perros y afecta a aproximadamente el 0.75% de la población canina, de acuerdo con especialistas de la American Kennel Club Canine Health Foundation (AKCCHF). Se caracteriza por la presencia de convulsiones que son producto de una anomalía en el cerebro.

Puede ser hereditaria, causada por problemas estructurales en el cerebro o no contar con causa aparente alguna. La AKCCHF asegura que para recomendar un tratamiento adecuado con el que asegurar la salud de nuestro amigo de cuatro patas es necesario un diagnóstico preciso del tipo y causa de las convulsiones.

Expertos del CRPRCHC recomiendan que en caso de que el perro caiga repentinamente al suelo y presente espasmos violentos que afectan sus cuatro extremidades, lo primero que el dueño deberá hacer para mantener a la mascota a salvo de lesiones es retirar cualquier artículo que pueda caerle encima.

Durante un episodio epiléptico el animal no es consciente de su entorno, por lo que no percibirá la tendencia natural de su propietario a consolarlo mediante abrazos o caricias, por lo que alejarse de su hocico para evitar mordeduras repentinas deberá ser una prioridad.

El centro de salud recomienda cronometrar la convulsión y llevar un registro. El período es importante, pues podría llevar a una afección potencialmente mortal conocida como estado epiléptico.

“El estado epiléptico es una convulsión continua que no se resuelve sola y que normalmente se considera de más de cinco minutos”, dijo Peter Early, profesor clínico visitante de neurología en el Departamento de Ciencias Clínicas.

Juan Enrique Romero, médico veterinario especialista en educación universitaria, recomienda llevar al perro con el veterinario una vez termine la convulsión. Mientras la mascota sufra un episodio epiléptico “no vas a poder impedir ni hacer nada”, únicamente que se choque o golpee con objetos cercanos.