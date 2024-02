Max, el perro que se convirtió en el cliente frecuente del sistema de taxis de su ciudad

Max se convirtió en el perro más famoso de su localidad gracias a sus viajes en taxi. (TikTok/club.fans.de.maxi.)

Maximiliano, mejor conocido como “Max” es un perro mestizo de pelaje blanco al que le encanta salir a pasear por las calles de Tlapa de Comonfort, en el estado de Guerrero, México. A diario recorre su localidad y visita a los canes callejeros, de quienes se hizo amigo durante su vida antes de ser rescatado.

Te puede interesar: La conmovedora transformación de Scooty, de estar herida y llena de gusanos a ser “la perra más feliz del mundo”

Gracias a su antigua vida en las calles, Max se hizo extremadamente conocido entre los vecinos de la zona, quienes le dan aviso a su dueña, trabajadora de una estética local, en cuanto lo descubren en alguna de sus aventuras. Su preocupada “madre” siempre le solicita a las personas que pidan un taxi y le indiquen el número del vehículo que transporta a su mascota de regreso.

Y aunque Max ahora disfruta de una vida privilegiada pues puede salir a explorar y siempre regresa en taxi, no siempre fue así; antes de ser rescatado, el perro sufría por una enorme masa en su hocico provocada por el cáncer que padecía y que gracias a los cuidados y atenciones de su dueña logró superar.

El cliente frecuente del servicio de taxis

A Max le encanta salir a pasear y sus vecinos siempre lo regresan a su hogar en taxi. (Facebook/Club de Fans de Max)

La historia de Max se popularizó gracias a una serie de clips compartidos a través de la red social TikTok, en ellos se observa a la despreocupada mascota regresar de una tarde de aventuras a bordo de un taxi de la ciudad de color azul con blanco.

Te puede interesar: Animales varados en la guerra: la increíble odisea de Animal Rescue Kharkiv por salvar a los más vulnerables

Ante esta peculiaridad, su dueña decidió contar el motivo por el cual Max siempre regresa en este tipo de transporte público. La mujer indica que el animal es un “perro muy famoso” dentro de su ciudad, por lo que la gente siempre lo reconoce sin importar a donde vaya.

Max siempre aprovecha cuando su “madre” está “muy ocupada” trabajando dentro de la estética para escaparse, dar un paseo y visitar a sus amigos callejeros.

Te puede interesar: El aterrador pasado de Zeus y cómo una oficial de policía le dio una nueva vida llena de amor

Cuando la gente descubre a Max en una de sus aventuras rápidamente le da aviso a su madre a través de Facebook, le indican donde está y si es posible le mandan fotografías o videos protagonizados por su amado perro.

Algunos de los avisos que dan los vecinos de la ciudad. (Facebook/Club de Fans de Max)

Cuando recibe estos avisos, su dueña le solicita a los miembros de la comunidad que pidan un taxi para que regrese a su lado y que “lo pagan en la estética”, únicamente requiere el número de unidad que aborda para recibirlo una vez llegue a su hogar.

Al final del video de explicación, la mujer compartió una serie de clips del famoso can llegando después de una tarde de exploración. En una de las grabaciones se escucha: “Viene llegando el Maximiliano en el ‘238′, se salió desde la una de la tarde”, mientras debate con el conductor de la unidad de transporte público sobre el costo del viaje.

La mascota siempre deja ver la felicidad que siente al reencontrarse con su dueña, pues mueve la cola intensamente y no espera ni un segundo para saltar de la unidad en cuanto se abre la puerta del pasajero.

Max, el sobreviviente de cáncer

Max superó el cáncer y ahora disfruta de sus aventuras diarias. Foto: Facebook/Club de Fans de Max

En un video, la dueña de Max relató la historia de las enfermedades que aquejaron a su mascota en el pasado “desde la perspectiva del animal”.

“Vivía en la calle y tenía una bola en mi cara. Era cáncer, me dolía mucho y no me dejaba ver, entonces las personas de la ciudad contactaron a la que ahora es mi ‘mamá perruna’, para que atendiera mi caso”, cuenta la dueña en el TikTok.

Gracias a la intervención de un médico especialista que retiró la masa cancerígena de su hocico, Max ahora puede disfrutar de sus tan conocidas aventuras visitando a sus amigos callejeros y tomando la sombra bajo los árboles y edificios de su localidad.

El video tuvo reacciones muy positivas por parte de los seguidores de la cuenta, quienes aplaudieron la labor tanto de su dueña como del médico veterinario y festejaron que le permitan al animal salir a recorrer los vecindarios a sus anchas.