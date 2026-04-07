Seth Rogen y Evan Goldberg afrontan la ausencia de Catherine O’Hara en la temporada 2 de ‘The Studio’

(Apple TV+)

El fallecimiento de Catherine O’Hara en enero de 2025, a los 71 años, dejó una huella profunda en la industria del entretenimiento y generó un vacío notable en la exitosa serie de Apple TV+, The Studio. Los creadores del programa, Seth Rogen y Evan Goldberg, confirmaron recientemente que la segunda temporada reconocerá de manera explícita la ausencia de la actriz, quien fue esencial para el desarrollo y el éxito inicial del proyecto. O’Hara falleció en su hogar de Los Ángeles por complicaciones relacionadas con un cáncer rectal, apenas unos meses antes del inicio planificado de la producción de la nueva temporada.

La importancia de Catherine O’Hara en The Studio

La primera temporada de The Studio logró un éxito destacado, obteniendo trece premios Emmy y asegurando una segunda temporada en mayo de 2025. Dentro de la serie, Catherine O’Hara interpretaba a Patty Leigh, una influyente ejecutiva de Hollywood y mentora del personaje de Seth Rogen, Matt Remick. Su interpretación le valió una nominación al Emmy como Mejor Actriz de Reparto en Comedia, además de ser reconocida tanto por la crítica como por el público. O’Hara, recordada por papeles memorables en Best in Show, Mi pobre angelito, Beetlejuice y Schitt’s Creek, se caracterizaba no solo por su talento, sino también por la calidez y generosidad que transmitía en el set. Seth Rogen comentó: “Sólo queríamos que pensara que éramos graciosos”.

Consecuencias emocionales y creativas en el equipo y la dirección de la serie

La inesperada muerte de O’Hara obligó a revisar por completo los planes creativos. Las opiniones de Seth Rogen y Evan Goldberg reflejan que el equipo atravesó un proceso de duelo que se manifestó durante la escritura y el rodaje. Goldberg expresó: “Fue un desafío increíble, tanto a nivel emocional como creativo. Todo estaba planeado alrededor de ella. El impacto se sintió en toda la temporada”. El guion original dependía de la presencia de O’Hara como el eje principal del relato, y la ausencia de su personaje dejó, según Rogen, una sensación de estar “a la deriva”.

La producción decidió incorporar el fallecimiento de O’Hara en la narrativa de forma realista, recogiendo así una experiencia humana universal: la pérdida inesperada de una figura central. Rogen aclaró que, aunque el tono de The Studio es mayormente satírico y ligero, la gravedad de lo sucedido estará presente de alguna manera en la nueva temporada. “No lo estamos ignorando”, señaló el actor y productor, adelantando que la serie abordará estos temas manteniendo su esencia.

Esta imagen publicada por Apple TV muestra a Ike Barinholtz, de izquierda a derecha, Chase Sui Wonders, Seth Rogen y Kathryn Hahn en una escena de "The Studio". (Apple TV via AP)

Repercusiones en la industria y entre los seguidores

Fuera del ámbito del equipo de producción, la muerte de Catherine O’Hara causó una gran impresión en la comunidad creativa. O’Hara era respetada no solo por su talento artístico, sino también por su calidad humana y su ética profesional. En ceremonias recientes, Seth Rogen aceptó el premio Actor Award a Mejor Actriz en Comedia en nombre de su compañera, destacando una enseñanza de vida: “Demostró que se puede ser un genio y a la vez ser amable; una cosa no excluye la otra de ninguna manera”.

El reconocimiento a O’Hara se ha extendido entre el público, que aguarda con expectación y un cierto aire de nostalgia cómo The Studio abordará la ausencia de su personaje. Aunque la segunda temporada conservará el tono característico de la serie, se espera que logre rendir un homenaje sincero a la memoria y el legado de O’Hara, evitando excesos sentimentales pero tampoco eludiendo el tema. La combinación de respeto hacia la actriz y coherencia con la narrativa ha sido bien recibida, lo que incrementa la responsabilidad de los creadores para satisfacer las expectativas generadas.