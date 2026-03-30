Team Cherry lanza un inesperado nuevo parche para Hollow Knight a nueve años de su lanzamiento

Hollow Knight | MN Newsletter 800x500

Nueve años después de su lanzamiento, Hollow Knight, el aclamado metroidvania desarrollado por Team Cherry, ha recibido un parche que soluciona uno de los errores más frustrantes que afectaban a los jugadores durante la batalla final contra el Destello (Radiance). El estudio, aunque actualmente está enfocado en el desarrollo y el contenido posterior al lanzamiento de Silksong, ha decidido corregir el hitbox persistente del ataque de orbes de luz del jefe final. Este fallo causaba muertes inesperadas y situaciones injustas incluso para los jugadores más experimentados.

Un error persistente en el enfrentamiento contra el jefe final

El problema se centraba en el ataque de orbes del Destello, el verdadero jefe final de Hollow Knight. Durante el combate, este enemigo invoca una serie de orbes de luz que siguen al jugador. Según el diseño original, estos orbes deberían desaparecer tras impactar, chocar con una superficie o desvanecerse en el aire después de unos segundos. Sin embargo, desde 2017, un error impedía que el área de daño, conocida como hitbox, de los orbes desapareciera a tiempo si el orbe se disolvía en el aire, quedando invisible durante unos instantes.

Esta desincronización entre lo que se ve y el efecto real del ataque ha sido durante años la causa de muchas muertes inesperadas en la última fase del juego, frustrando a jugadores que creían haber esquivado el peligro. Aunque parecía una imperfección menor, los orbes se convirtieron en un obstáculo importante por su impacto negativo en la experiencia general de Hollow Knight, especialmente en las intensas secuencias del enfrentamiento final.

Solución tras años de espera

El parche 1.5.12620, lanzado en marzo de 2026, incluye la esperada corrección: Team Cherry ha reducido la duración del hitbox asociado al orbe del Destello cuando desaparece en el aire, para que coincida con lo que el jugador ve en pantalla. Las notas oficiales indican que se ha corregido la permanencia del área de daño del ataque de orbe de Radiance, que antes permanecía activa más tiempo de lo intencionado al desvanecerse en el aire.

La comunidad reaccionó de inmediato. En plataformas como Reddit y Steam, cientos de jugadores expresaron sorpresa por la actualización y alivio ante la resolución de una de las fuentes de frustración más persistentes del juego. “No puedo creer que hayan arreglado el error del orbe del Destello después de tanto tiempo”, comentaron en redes sociales.

Mejoras adicionales y otros detalles presentes en el parche

Además de la corrección en el combate final, la actualización 1.5.12620 añade mejoras adicionales. Entre las novedades más relevantes se encuentra la incorporación de la traducción al chino tradicional y la corrección de errores menores relacionados con el audio, la visualización de elementos en los menús y el funcionamiento defectuoso de ciertos enemigos y habilidades.

Por ejemplo, el parche soluciona comportamientos anómalos como el de los Mawlurks, que podían moverse tras ser empujados por otros enemigos, o el fallo que permitía dañar a los Mantis Traitors mientras permanecían bajo tierra. También se ajustó la presentación de las notificaciones del diario de enemigos, asegurando que se correspondan y se muestren correctamente. Aunque a veces sutiles, estas mejoras demuestran el compromiso de Team Cherry de mantener la calidad y la integridad del juego con el paso de los años.

Consecuencias para jugadores nuevos y experimentados

Aunque Hollow Knight fue lanzado originalmente en 2017, continúa siendo relevante para jugadores novatos y veteranos. El jefe final, el Destello, es considerado por muchos uno de los desafíos más exigentes del género, y el error del orbe invisible había sido durante mucho tiempo un punto crítico en la experiencia general del juego.

Jugadores experimentados que intentaban perfeccionar sus estrategias o completar el juego en modos de máxima dificultad, en los que un único error puede ser fatal, se encontraban con muertes injustas en una sección final que debería premiar la habilidad, no la resistencia a fallos de programación. Para quienes llegan por primera vez, el error podía ser la razón de una frustración que arruinara la culminación de una aventura apreciada por su equilibrio y respeto al esfuerzo del jugador. La eliminación de este fallo iguala las condiciones para futuros jugadores y ayuda a mantener la reputación de Hollow Knight como una experiencia desafiante, pero justa.

Hollow Knight, de Team Cherry.

El papel de Team Cherry y lo que viene después

Más allá de este parche, la atención principal de Team Cherry está centrada en Silksong, la esperada secuela que expande el universo de su metroidvania. Tras recibir excelentes críticas, el estudio australiano anunció que el próximo hito será el lanzamiento de la expansión gratuita Sea of Sorrow en 2026, con nuevas áreas, enemigos y herramientas.

Aunque la mayoría de los recursos de Team Cherry están destinados a estos nuevos proyectos, la decisión de dedicar tiempo a corregir errores en un juego ya consolidado demuestra tanto el compromiso con la calidad como el valor que se le da a la comunidad. El esmero puesto en el parche, especialmente en detalles como la traducción precisa al chino tradicional, indica que la relación con la base de jugadores de Hollow Knight seguirá siendo una prioridad, incluso mientras el estudio continúa expandiendo el universo de la saga.