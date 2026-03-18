Absolum debuta en Xbox Series el 25 de marzo luego de haber logrado más de medio millón de ventas

Absolum, de Guard Crush, Supamonks y Dotemu.

El videojuego Absolum, desarrollado por Guard Crush Games y Supamonks y distribuido por Dotemu, anuncia su llegada oficial a Xbox Series y al servicio Game Pass el 25 de marzo, después de haber alcanzado un éxito considerable en PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Desde su lanzamiento en octubre de 2025 en esas plataformas, el título ha vendido más de medio millón de unidades, consolidándose como una de las revelaciones del género beat ’em up de ese año. El juego se distingue por combinar el combate clásico con elementos roguelite y cooperativos, en un entorno donde la magia ha sido prohibida tras el ascenso del temible Sun King Azra y su Orden Carmesí.

Absolum y su impacto en la llegada a Xbox

Absolum ha llamado la atención por su habilidad para renovar el género beat ’em up, conocido tradicionalmente como “yo contra el barrio”. Su incorporación a Xbox Series y Game Pass no solo amplía el acceso al juego, sino que también refuerza la propuesta del estudio de ofrecer experiencias colaborativas, intensas y con gran valor de rejugabilidad.

El título permite a los jugadores asumir el papel de uno de cuatro luchadores, cada uno con habilidades y estilos de combate particulares, en una misión para restaurar la magia en el mundo de Talamh y derrotar la tiranía del Sun King Azra y su temida Orden Carmesí.

Combate y magia: la esencia del éxito

Absolum combina mecánicas clásicas de arcade con un sistema de combate exigente que incorpora tanto ataques físicos como habilidades mágicas, las cuales pueden desbloquearse y mejorarse a medida que los jugadores progresan. Esta dualidad aporta profundidad estratégica: cada partida se convierte en una experiencia única gracias a la estructura roguelite, que modifica el desarrollo y los desafíos en cada intento.

El riesgo y la impredecibilidad de los encuentros potencian la rejugabilidad, haciendo que incluso los jugadores veteranos se enfrenten a sorpresas constantes. Además, el estilo gráfico dibujado a mano le otorga una personalidad visual distintiva, destacando en un panorama saturado de producciones más convencionales.

La experiencia cooperativa y su impacto en la comunidad

Uno de los grandes atractivos para el público es la posibilidad de jugar tanto en solitario como acompañado, ya sea en modo local u online. La campaña cooperativa resulta especialmente recomendable según expertos, ya que fomenta la colaboración y permite vencer desafíos que serían inabordables para un solo jugador. Esta modalidad ha impulsado a Absolum entre comunidades de jugadores que buscan experiencias compartidas y dinámicas.

El cooperativo no solo incentiva la diversión, sino que también introduce estrategias adicionales, ya que los equipos deben coordinar ataques y habilidades para avanzar frente a enemigos y jefes imprevisibles. Este enfoque ha sido clave para la buena recepción del juego y explica en parte las ventas destacadas alcanzadas en su debut en otras plataformas.

Absolum, de Guard Crush, Supamonks y Dotemu.

Ventas y proyección tras superar el medio millón de copias

Desde su lanzamiento en PlayStation, Switch y PC en octubre de 2025, Absolum ha registrado más de 500.000 copias vendidas, una cifra significativa para un título independiente dentro de un género clásico. La expectativa es que su debut en Xbox Series y, sobre todo, su inclusión en Game Pass, impulsen aún más estas cifras al ofrecer acceso inmediato a millones de usuarios.

Analistas del sector consideran que esta estrategia puede consolidar a Absolum como un referente duradero en el mercado, además de poner en valor la combinación de herencia arcade, innovación roguelite y herramientas de juego colaborativo. Familiar para amantes del género, pero novedoso en su propuesta audiovisual y mecánica, Absolum se prepara para escribir un nuevo capítulo en la industria del videojuego independiente.