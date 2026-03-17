Valorant Masters Santiago: El “Valo” llega a Latinoamérica

(L-R) Francis, Xross, Rb, Dambi, and Ivy of Nongshim RedForce pose for a photo at VALORANT Masters Santiago Grand Finals held at Espacio Riesco on March 15, 2026 in Santiago, Chile (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games)

Fuimos hasta santiago de Chile para ver en vivo la etapa final del primer Valorant Masters de este año y más allá de las partidas, del gran duelo final entre dos equipos del pacifico y de los $350 mil dólares entregados al ganador Nongshim RedForce, Chile demostró que Latinoamérica es el mejor escenario posible para la demostración de la pasión que generan los deportes electrónicos.

No es novedad para ninguna persona que los latinos somos personas pasionales, llenos de energía y ganas de apoyar lo que nos gusta. En Chile esa pasión por los esports tiene nombre: Valorant. Porque la gran patria chilena ama diferentes juegos competitivos hace ya varios años, pero sin lugar a dudas pareciera tener una inclinación muy marcada por el FPS táctico de Riot Games.

Alrededor de 5 mil personas se acercaron al Espacio Riesco este fin de semana para poder ver la conclusión del torneo que empezó el 28 de febrero. Miles y miles de fans dijeron presente día tras día para brindar su apoyo a un videojuego y una escena que sin lugar a dudas aman y que ha calado hondo en al cultura de este país.

Nongshim RedForce (L) and Paper Rex are seen on stage during VALORANT Masters Santiago Grand Finals held at Espacio Riesco on March 15, 2026 in Santiago, Chile (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games)

Esto es un gran acierto por parte de la gente de Riot Games. Latinoamérica rara vez es el escenario elegido por las grandes corporaciones para llevar sus esports mas convocantes. Esto tiene un porqué. Para empezar las economías latinoamericanas hacen que se recaude poco dinero por venta de entradas y venta de merchandising, la logística de llevar equipos europeos y chinos a estas regiones hacen que sea todo demasiado engorroso y costoso haciendo que los grandes torneos suelan suceder en Europa o a lo sumo en Brasil. Sudamérica siempre se vio afectada por estos factores que alejan los grandes eventos de nuestros países.

Sin embargo la gente detrás de la escena competitiva de Valorant entiende qué es lo que pasa en Latinoamérica y sobre todo en Chile con su juego: pasión, entrega y locura alrededor de un videojuego que lleva años acentuándose como un gran shooter competitivo táctico, y eso siempre será un activo a capitalizar para mostrarle al mundo entero de lo que es capaz un simple videojuego competitivo online. ¿Qué empresa desarrolladora no quiere una postal como la que vimos este fin de semana pasado? Miles de personas gritando por una eliminación, alegría por cada partida jugada y una celebración de lo que son los deportes electrónicos. Chile y Latinoamérica son el público adecuado para este tipo de situación.

VALORANT Masters Santiago Grand Finals held at Espacio Riesco on March 15, 2026 in Santiago, Chile (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games)

La muestra más clara de esto se vio en la gran final que enfrentaba a Paper Rex contra Nongshim RedForce, dos equipos asiáticos sin ningún jugador local o latino en ninguno de los dos equipos. Sin embargo el público dio el mayor aforo de todo el torneo en esa fecha final. El apoyo, el griterío, la expectativa era semejante a cuando un equipo local se juega algo grande. Pero el público chileno no necesita jugadores o equipos locales para entender que una final de Masters es un evento importante, participe quien participe.

No solo chilenos y chilenas se encontraban entre el público. Otra gran ventaja de hacer un torneo de semejante nivel en un país latinoamericano es la posibilidad de que argentinos, brasileños, colombianos y demás puedan acercarse a presenciar el evento sin necesidad de gastar miles de dólares en pasajes y estadía. Otro gran punto a favor de este torneo que presenciamos estos días.

VALORANT Masters Santiago Grand Finals held at Espacio Riesco on March 15, 2026 in Santiago, Chile (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games)

Pero volvamos un segundo a la pasión y locura del público chileno. Recuerdo la final de uno de los masters del año pasado realizado en Toronto, Canadá. Los equipos que llegaron a la etapa definitoria del torneo fueron Paper Rex y Fnatic quien contaba entre sus filas con varios jugadores ingleses. Fue una gran gran final, apasionante, divertida de ver, y contó con un apoyo y exaltación descomunales por parte de la audiencia. Aun así, no llega ni a la mitad de lo que despierta el Valorant en el público latino. El por qué de esto es un misterio. No sé si es la escasez de este tipo de eventos lo que hace que cada vez que un torneo del más alto nivel desembarca en la región sea tan bien recibido. No se si es la idiosincrasia latinoamericana que hace que demos la talla cada vez que se requiere pasión y emoción.

Sea lo que sea, después de presenciar tantos, puedo afirmar dos cosas: Latinoamérica es la región a la cual apostar para conseguir los momentos más épicos posibles dentro de un esport y Valorant ya está acentuado como uno de los deportes electrónicos más importantes del mundo.

Sin lugar a dudas estaré esperando el próximo Masters a jugarse en Londres del 6 al 21 de junio. Porque a esta altura me declaro fan de Valorant esports, y porque quiero ver si el público londinense está a la altura del público latino.