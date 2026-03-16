Entrevistamos a Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, directores de Ready or Not 2: Here I Come

Samara Weaving and Kathryn Newton in READY OR NOT 2: HERE I COME. Photo by Searchlight Pictures/Pief Weyman, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2026 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

Luego del estreno de la primera parte en 2019, Ready or Not (conocida como Boda Sangrienta en Argentina) vuelve con la historia renovada de Grace en Ready or Not 2: Here I Come. La secuela, dirigida nuevamente por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett y escrita por Guy Busick y R. Christopher Murphy, retoma la historia de la única sobreviviente del macabro juego que terminó con la muerte de la familia Le Domas. Samara Weaving vuelve a ponerse en la piel de Grace, acompañada por un nuevo elenco que incluye a Kathryn Newton, Kevin Durand, David Cronenberg, Sarah Michelle Gellar y Elijah Wood.

En esta nueva entrega, Grace descubre que haber sobrevivido tuvo un costo inesperado: ahora es el objetivo de las familias más poderosas del mundo, obligadas a cazarla en un nuevo juego para no perder su riqueza y su influencia. Aunque intenta mantenerse al margen, la situación cambia cuando su hermana menor también queda marcada para morir, empujándola nuevamente a una batalla mortal. La producción fue anunciada en octubre de 2024 por Searchlight Pictures y comenzó a rodarse en Toronto en abril de 2025, con el regreso del equipo creativo original y varias incorporaciones al reparto.

Te invitamos a ver nuestra entrevista con Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett en video, o a leer una transcripción.

Boda sangrienta 2 (Ready or Not 2: Here I Come) es una comedia de terror dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, y escrita por Guy Busick y R. Christopher Murphy. Es una secuela directa de Ready or Not (2019), con Samara Weaving volviendo como protagonista, junto a Kathryn Newton, Kevin Durand, David Cronenberg, Sarah Michelle Gellar y Elijah Wood.

—Hola, Matt. Hola, Tyler. Me llamo Romina. Soy de Malditos Nerds | Infobae, en Argentina. Es un placer hablar con ustedes. Voy a hacer algunas preguntas porque vi la película hace dos días y me encantó. Y, de hecho, tengo miedo de las segundas partes. A veces pienso que las segundas partes pueden ser difíciles de lograr cuando la primera es muy buena. Pero me alegro de haberla disfrutado aún más que la primera. Así que felicitaciones por ello.

Tyler Gillett: —¡Oh, gracias! Eso era lo que pretendíamos. Sinceramente, ese era nuestro objetivo. Y, por supuesto, esperábamos que los fans respondieran de la misma manera.

—Sí. Bueno, voy a hacerles la pregunta que me ronda por la cabeza. ¿Por qué tener una segunda parte de este universo que crearon? Es la primera segunda parte que hacen… ¿Y por qué elegir “Ready or Not” para expandirse como universo?

Tyler Gillett: —Quiero decir, creo que, simplemente, todos nos quedamos realmente sorprendidos, emocionados y honrados por lo mucho que le gustó a la gente la primera película. Creo que siempre… Cruzas los dedos y esperas que todo lo que haces vaya a resonar en la gente, y… Pero creo que siempre es una sorpresa cuando… Cuando a la gente no solo le encanta, sino que ves que empiezan a personalizarla. Y, ya sabes, creo que eso realmente nos impactó… Realmente es el primer Halloween después del estreno en el que la gente se disfraza de Grace, y pensamos: “Espera un minuto, esto ha calado en la conciencia y en la cultura de una forma que realmente no esperábamos”. Y entonces, creo que… Cuando nos dimos cuenta de que genuinamente había un público fiel, se abrió una puerta hacia empezar a pensar en una secuela. Y no era algo que hubiéramos planeado en la primera película, ya sabes, ampliar ese universo.

Y creo que… Estábamos contentos por eso, ¿sabes? Creo que lo que realmente nos hizo hacer fue centrarnos muy específicamente en la más pequeña, más precaria y más aterradora, historia de supervivencia, historia de origen, que pudiéramos. Y dedicar toda nuestra energía y todas nuestras ideas a eso. En muchos aspectos, ya sabes, nuestro enfoque de la secuela fue exactamente el mismo, ya sabes. ¿Podría haber una tercera parte? Quizás, pero nunca vamos a… Nunca vamos a esperar eso ni dar por sentado que ese es el caso. Y así, volver a reunirnos con el mismo grupo y crear nuevamente esa energía, y toda esa dedicación y todas esas ideas en la secuela fue como, quiero decir, fue realmente un sueño hecho realidad.

Samara Weaving and Kathryn Newton in READY OR NOT 2: HERE I COME. Photo by Searchlight Pictures/Pief Weyman, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2026 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

—Sí, bueno, me alegro de que lo hicieran. No necesitaba una segunda parte, pero me alegro de que lo hicieras porque funciona perfectamente. Así que felicitaciones por eso. Y también tengo una pregunta sobre el ritmo de la película porque me gusta mucho el ritmo que tienen en sus películas. Y creo que tal vez tenga un poco que ver, tal vez no, tal vez sí, con que vienen de las antologías y de hacer películas más cortas. Y quiero saber si eso es algo que trasladan a las películas que hacen, o si es algo que tal vez es solo tu estilo.

Matt Bettinelli-Olpin: —No, creo que tienes toda la razón. Ya sabes, empezamos haciendo cortometrajes juntos. Y luego… Lo convertimos en antologías, que son esencialmente cortometrajes. Y creo que una de las cosas que aprendimos en esa parte de nuestras carreras fue… Entrar lo más tarde posible, salir lo antes posible… Y asegurarnos de que cada momento sea entretenido. Y si no lo es, por alguna razón, ya sea por que de miedo, sea divertido, emotivo, lo que sea. Si estás simplemente manteniendo a flote al público, por alguna razón, mira a ver si hay alguna forma de recortarlo, ya sabes, y así… Siempre estamos muy centrados en asegurarnos de que la historia avanza. Y que el viaje emocional de los personajes está evolucionando. Y cuando no es así, tenemos muchas conversaciones, especialmente en la publicación de, por ejemplo… “¿Por qué me aburro en esta sección?” “¿Y cómo podemos solucionarlo?” Es que no puedo, no quiero disociarme cuando veo esta película. Y es algo que nosotros… Sí, creo que realmente aprendimos eso cuando hacíamos cortometrajes.

—Bueno, dijiste algo relacionado con los personajes. Cómo participan en la película. Cómo colaboran con la película, si son divertidos o no… Si algo funciona o no funciona… Tus personajes no necesitan una profundidad espectacular porque son absurdos y malvados. Y eso es todo lo que necesitan ser. Y eso es lo divertido. Pero algunos personajes quizá tengan un poco más desarrollo en esta película. Así que quiero preguntarles si ustedes tenían que ir y venir más con alguno de los personajes o con más de ellos para ver cómo encajarían en la película.

Tyler Gillett: —Sabes, creo que realmente fue… Quiero decir, creo que el verdadero trabajo de como, ensamblaje para nosotros al diseñarla fue encontrar sinceramente, el número adecuado de personas para representar la historia del Consejo. Hubo un momento en el que había, quiero decir, había seis personajes más que los que aparecen en la película actual. Y empiezas a entrar en la realidad de montar escenas y el presupuesto y, ya sabes, el tiempo de rodaje y todo eso, y… Tienes que tomar decisiones y te das cuenta de que, “Oh, es solo… el conjunto se siente disperso con tanta gente”.

Entonces, ¿cómo tomamos algunas de las características divertidas de, ya sabes, esos cinco o seis personajes que realmente tienen algo interesante que hacer y darles esas cualidades o esos momentos a personas que sienten que realmente quizás tienen un poco más de peso en las escenas, y… Y creo que al final, lo que cuenta… Sí, tienes toda la razón. Ya sabes, son villanos. Son terribles. Son como locos. Pero también nos encantan y creo que, ya sabes… Lo que realmente pretendemos hacer tanto en el casting y luego en el diseño de esos personajes en las escenas es dar, incluso a los personajes que parecen tener el menor tiempo en pantalla, o tal vez… La menor cantidad de profundidad y matices, darles esos pequeños momentos de humanidad y esos pequeños latidos en los que realmente te haces una idea de quiénes son y quizás cuál es su historia fuera de la pantalla. Y para nosotros, eso es simplemente… Diseñar algo que es esencial, ¿verdad?

Matt Bettinelli-Olpin: —Que nadie sea redundante.

Tyler Gillett: —Sí, nadie puede ser redundante. Y queremos, realmente no queremos que nadie se sienta prescindible. Como si todos fueran un engranaje muy específico en la máquina de la historia.

Matt Bettinelli-Olpin: —Matables...

Tyler Gillett: —Sí, matable, pero no desechable. Y eso es muy importante para nosotros. Y creo que es por eso que el conjunto de la primera película es genial. Por eso los conjuntos y las dos películas que hemos hecho son geniales. Con el reparto en “Abigail”, fuimos muy específicos para asegurarnos de que cada papel y cada personaje sean realmente esencial para que la historia funcione.

From L to R: Juan Pablo Romero, Nestor Carbonell, Varun Saranga, Maša Lizdek, Shawn Hatosy, Samara Weaving, Nadeem Umar-Khitab, Sarah Michelle Gellar, Daniel Beirne, Kathryn Newton, Antony Hall, and Olivia Cheng in READY OR NOT 2: HERE I COME. Photo by Searchlight Pictures/Pief Weyman, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2026 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

—Me gusta que sean “matables, pero no desechables”. Es una gran línea. Bueno, han hablado de los personajes, y… Voy a hablar de los actores, porque han vuelto a elegir a personas de “Abigail”. Y también contaste con Cronenberg para hacer un pequeño papel en la película. ¿Pensaron en alguno de estos personajes anteriormente, pensando en el actor o es algo que surgió más tarde?

Matt Bettinelli-Olpin: —Nos encanta… Ya sabes, crear relaciones con la gente, el reparto, el equipo, cualquiera con quien trabajamos, en cualquier capacidad, cuando es una buena relación y es una buena colaboración creativa, siempre estamos pensando: “¿Cómo podemos volver a hacerlo?”. ¿Cómo podemos volver a contar con ellos? Y, ya sabes, Kathryn es claramente una gran influencia en esta película. Así que traerla de “Abigail” a esto, realmente nos abrió muchas puertas. Y luego los papeles como el que interpretaba Kevin que es un papel muy pequeño. Ya sabes, el presupuesto de esta película era limitado. Y eso era lo que pensábamos: “Quiero decir, Kevin estaría… genial en esto”.

Tyler Gillett: —“Necesitamos a alguien memorable”, y tiene potencial para matar.

Matt Bettinelli-Olpin: —Amamos a Kevin. Sí, es genial, tiene que entrar y causar un gran impacto muy rápidamente. Y luego sale de la película. “Llamemos a Kevin y veamos si lo haría”. Y entonces fue como, ya sabes… “¿Estás dispuesto?” “Para ustedes, chicos, claro. Allí estaré. Rodaré mi escena en un día. Luego me iré a casa...”, este tipo de cosa, fue como… Ya sabes, nos encanta esa fluidez con la gente con la que trabajamos. Y es algo que siempre estamos buscando y esperando para sólo… Ya sabes, tener como un grupo de personas a la que podamos recurrir.

Tyler Gillett: —Pero quiero decir, el único papel que se escribió específicamente para alguien fue… Kathryn.

—De acuerdo, gracias, chicos. Ha sido un placer. Me encantaría hablar un poco más con ustedes, pero tengo que dejaros marchar. Me encanta la película. Me encanta todo lo que han hecho con ella.

Tyler Gillett: —Muchísimas gracias. De verdad.

Matt Bettinelli-Olpin: —¡Gracias! Lo apreciamos mucho.