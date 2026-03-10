Entrevistamos a Penélope Cruz, actriz de la película ‘¡La Novia!’

The Bride!

The Bride! (titulada ¡La Novia! en Argentina) es una película de terror y ciencia ficción dirigida, escrita y coproducida por Maggie Gyllenhaal. El elenco principal incluye a Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, Annette Bening y Julianne Hough. La película recupera la esencia de La novia de Frankenstein, el clásico dirigido por James Whale, inspirado a su vez en la novela Frankenstein de Mary Shelley. Sin embargo, esta nueva versión no busca reproducir la historia original, sino ofrecer una reinterpretación con un tono más gótico y romántico, además de una mirada política y contemporánea sobre el mito del monstruo y su compañera.

Ambientada en el Chicago de la década de 1930, la historia sigue a Frank, interpretado por Bale, quien recurre a la ayuda de la Dra. Euphronius (Annette Bening) para crear una compañera. Juntos logran devolver a la vida a una joven que había sido asesinada, quien renace como la Novia. Su aparición desencadena una trama marcada por un romance intenso, la persecución policial y una profunda alteración del orden social. A medida que la mujer comienza a cuestionar las expectativas que sus creadores y la sociedad depositan en ella, el experimento empieza a escapar de control. Desde ese punto, la película se convierte en una reflexión sobre el poder, el cuerpo femenino y la resistencia.

Te invitamos a ver nuestra entrevista con Penélope Cruz en video, o a leer una transcripción.

—Un gusto estar acá hablando con vos, Penélope. La verdad que, me encantó la película, me encanta tu personaje.

Penélope Cruz: —Ay, qué bien, qué alegría, me da eso. Es que parece que está gustando mucho la peli.

—Totalmente. Y además es algo, o sea, me parece muy especial, porque reúne, por un lado, algunos… Elementos del Hollywood más clásico, y por otro lado, esta reinvención de “The Bride!” y demás… ¿Cuál fue tu reacción cuando leíste el guion por primera vez?

Penélope Cruz: —Me impresionó muchísimo, porque Maggie me lo dijo como… “Bueno, tengo una cosita que me gustaría que leyeras...”, y de repente vi… Cómo ha construido todo ese universo, ¿no? Ella, que es una escritora increíble, pero… Qué película tan grande, tan compleja. Es una superproducción de Hollywood que necesita serlo porque necesita ese presupuesto para poder rodarlo. Nada es porque sí. Y con una profundidad y una cantidad de capas, y me encantó el personaje que me ofrecía… Y, no, la verdad es que yo a ella la conocí 20 años antes, y estaba deseando trabajar con ella. Cuando la conocí, la admiraba… Mucho como actriz. Y luego, como escritora y como directora, es que me parece… Impresionante lo que hace.

—Y me encanta tu personaje, porque nosotros tenemos, no sé, La Novia y Frank, que… Que se están, medio, tratando de encontrar a sí mismos, que están perdidísimos en un montón de aspectos, digamos. Y tu personaje, por otro lado, sí sabe lo que quiere, lo tiene clarísimo. El problema es que el contexto no la ayuda a realizar eso. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo fue trabajar en este personaje, también en contraste con los otros?

Penélope Cruz: —Muy inspirador, porque cuando tienes un personaje así en tus manos, una mujer a la que le puedes dar voz, una mujer… Que es increíble en su profesión, pero que no está siendo vista, no está siendo respetada… En realidad es la que está resolviendo el caso, pero los hombres quieren mirar para otro lado. Su propio compañero, a quien ella, cuando… Por fin se arma de valor y de fuerza para pedirle Que ponga su nombre en el caso, porque ella es la que… Lo está resolviendo… Y que él le dice: “No, si es que, no, tu sabes que no depende de mí”. Y cuántas veces, yo pensaba, cuántas veces ella… Habría ensayado ese momento. Cómo pedírselo, ¿no? A alguien a quien quiere mucho y que sabe que la valora, pero… Que ni siquiera él le puede dar su lugar. Entonces, es… Hablar en nombre de un montón de mujeres, no solo en esa época, en los años 1930, sino al día de hoy hay muchísimas… Profesiones, en muchísimos lugares del mundo.

—Totalmente, creo que a todas nos ha pasado, te iba a preguntar, justamente, estando en la industria desde hace tantos años… ¿Te has sentido así alguna vez?

Penélope Cruz: —Sí, y sobre todo cuando eres más joven. No es que me hayan pasado cosas muy… Tremendas, como… Son cositas que se van acumulando, ¿no? Donde… Al final eso también le puede hacer algo a tu autoestima… Y te das cuenta de que… De que tienes que seguir luchando por unos valores, que en mi caso… Son los valores que me han enseñado en mi casa, ¿no? Mi padre y mi madre. Y… Como tengo hermanas y hermanos, y a todos nos han tratado siempre igual, y… Unos valores que… Que estoy muy agradecida, ¿no? De tener los… Es lo que he visto desde que era una niña. Pero siempre es… No es que elijas una película o un personaje… Por esa razón, pero cuando todo tiene sentido, y el personaje… También va a... Quizá… Dar la posibilidad de contribuir a conversaciones importantes, o… O reabrir debates importantes, ¿no? Sobre temas donde queda tanto por hacer. Siempre es un plus que se agradece mucho.

—Muchas gracias, Penélope, por tu tiempo. Y espero verte pronto en Buenos Aires.

Penélope Cruz: —Ya, que nunca he ido y me encantaría.

—Te esperamos.

Penélope Cruz: —Gracias.