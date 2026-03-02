Bluepoint intentó rehacer Bloodborne pero FromSoftware habría rechazado el proyecto a pesar del respaldo de Sony

Bloodborne, de FromSoftware.

El mundo de los videojuegos ha sido sorprendido por la noticia del cierre de Bluepoint Games, un estudio reconocido por sus remakes de títulos emblemáticos como Demon’s Souls y Shadow of the Colossus. El detonante habría sido el rechazo, por parte de FromSoftware, al ambicioso proyecto de Bluepoint de rehacer Bloodborne, propuesta que inicialmente había recibido la aprobación de Sony. Ahora los seguidores de la saga soulslike se preguntan por qué una iniciativa aparentemente prometedora fue detenida abruptamente y cuáles serán las consecuencias de este conflicto para la industria y los jugadores.

El intento fallido de remake de Bloodborne

De acuerdo con un reportaje publicado por Bloomberg y posteriores confirmaciones, Bluepoint planteó a comienzos de 2023 la idea de un remake de Bloodborne. El proyecto despertó interés en Sony, que veía potencial comercial en adaptar este título, hasta ahora exclusivo de PS4, a plataformas modernas con mejoras técnicas. Sin embargo, la propuesta debía pasar por la aprobación de FromSoftware, estudio creador del juego, cuyo presidente, Hidetaka Miyazaki, es conocido por proteger celosamente sus franquicias.

El informe señala que, aunque Sony posee los derechos de propiedad intelectual de Bloodborne y podría haber continuado el proyecto, optó por no hacerlo en respeto a la negativa de FromSoftware. No se han divulgado públicamente los motivos de la negativa, pero fuentes cercanas sugieren que Miyazaki prefiere encargarse personalmente de cualquier revisión futura de Bloodborne o, en su defecto, evitar que otro estudio trabaje sobre su obra.

Otras propuestas rechazadas y el cierre de Bluepoint

El remake de Bloodborne no fue el único proyecto desechado por Sony después de la negativa de FromSoftware. Se sabe que Bluepoint intentó, de manera simultánea, avanzar en otros remakes y spin-offs de franquicias importantes como Ghost of Tsushima y Shadow of the Colossus para PS5. Sin embargo, otros estudios responsables de estas franquicias originales, como Sucker Punch y Santa Monica Studio, también optaron por mantener el control sobre sus propiedades intelectuales o sus desarrollos futuros, descartando la intervención de Bluepoint.

Estas negativas afectaron la viabilidad de Bluepoint como estudio especializado en remakes y remasterizaciones. Dentro de Sony creció la idea de que la filial no podía lanzar proyectos originales exitosos ni concretar acuerdos sólidos con los creadores originales. Finalmente, como resultado de estas sucesivas negativas y de la falta de un rumbo claro, en marzo de 2024 Sony decidió cerrar el estudio Bluepoint, que llegó a contar con más de 70 empleados.

Bloodborne | Desarrollador: FromSoftware | Diseñador: Kazuhiro Hamatani | Distribuidor: SCE Japan Studio

Reacciones de los jugadores e implicaciones para la industria

La noticia ha sido recibida con frustración y tristeza por parte de la comunidad de jugadores. Bloodborne es considerado uno de los mejores juegos del género soulslike y desde hace años se solicita su port o remake para nuevas consolas y PC, especialmente porque la versión de PS4 está limitada a 30 fps y carece de mejoras técnicas relevantes. La ausencia de respuestas oficiales o de planes concretos en torno a Bloodborne ha incrementado la insatisfacción entre los fans, acostumbrados a relanzamientos exitosos de otros clásicos.

El cierre de Bluepoint despierta preocupación entre quienes perciben una tendencia: la dificultad para actualizar o preservar juegos importantes cuando los creadores originales insisten en mantener un control estricto, o las compañías evitan arriesgarse a dañar esas relaciones.

El caso pone en evidencia la complejidad de gestionar las propiedades intelectuales en la industria triple A, donde, aunque una empresa sea titular de los derechos, la voluntad de los creadores originales puede influir decisivamente en el destino de un título. Esta situación ha privado a los jugadores de nuevas oportunidades, y deja incierto el futuro de equipos talentosos como el de Bluepoint.