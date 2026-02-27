RedOctane Games, desarrolladores de Guitar Hero, presenta Stage Tour para consolas y PC

Stage Tour presenta su primer tráiler.

La industria de los videojuegos experimenta un retorno al auge de los juegos de ritmo con el anuncio de Stage Tour, el nuevo proyecto de RedOctane Games, estudio responsable del icónico Guitar Hero. Bajo la dirección de Simon Ebejer y con la incorporación de expertos del género, el equipo busca transformar el sector al lanzar Stage Tour para consolas y PC en primavera, con pruebas alfa programadas para este invierno. Un acuerdo exclusivo con Gibson permitirá que diseños oficiales de guitarras y bajos de Gibson, Epiphone y Kramer se integren directamente al juego, mientras que la posibilidad de utilizar distintos controladores y teclados pretende atraer a una audiencia más amplia.

El regreso de una franquicia emblemática

RedOctane Games fue una referencia clave en la experiencia de los juegos musicales durante los años 2000. El regreso del estudio se concreta con Stage Tour, un título definido como una carta de amor al género y sucesor espiritual de Guitar Hero. Simon Ebejer, líder de la empresa, destaca que el propósito es ofrecer una jugabilidad familiar para los veteranos, pero actualizada con las capacidades tecnológicas actuales.

La propuesta combina modos de juego clásicos, nuevas mecánicas y una plataforma que evoluciona junto a la comunidad, con la intención de mantener el interés de los jugadores de siempre y atraer a un nuevo público. El objetivo final es redefinir la relación entre la música y los videojuegos, pasando de la simple escucha a una participación creativa y activa dentro de un universo musical digital.

Avances tecnológicos y enfoque en la comunidad

Stage Tour no apostará únicamente por la nostalgia; ofrecerá nuevos instrumentos, compatibilidades para quienes prefieran no usar periféricos especializados y la opción de jugar tanto en solitario como en modo cooperativo o competitivo, con hasta cuatro participantes. El sistema de personalización permitirá crear bandas propias, eligiendo entre decenas de personajes con estilos, actitudes y habilidades distintas.

A medida que se avance en el juego, se podrán desbloquear nuevos miembros, instrumentos y recompensas, generando un sentido de progresión y pertenencia para cada usuario. Elementos innovadores, como sistemas avanzados de creación de niveles y una estructura basada en contenido estacional y eventos en directo, posicionan a Stage Tour como una plataforma concebida para el largo plazo y no como un simple producto aislado.

Relevancia social, alianzas estratégicas y planes futuros

La colaboración con Gibson garantiza la presencia de marcas reconocidas dentro del entorno del juego, lo que incrementa su atractivo tanto para aficionados como para músicos profesionales. Taylor Berryman, representante de Gibson, destacó la influencia que los juegos de ritmo han ejercido en motivar a nuevas generaciones a aprender a tocar instrumentos en la vida real. Ahora, el propósito es profundizar esta relación, acercando aún más a los usuarios y la música a través de herramientas que fomenten la autoexpresión y la creatividad colaborativa.

Se espera que la opinión de la comunidad sea fundamental en el desarrollo de Stage Tour, con pruebas alfa cerradas durante el verano en las que los jugadores más experimentados aportarán sus comentarios para perfeccionar la experiencia antes de su lanzamiento comercial. De este modo, RedOctane Games avanza en un camino que sitúa al usuario como protagonista, no solo del espectáculo, sino también de la evolución constante de la plataforma.