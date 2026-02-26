Neverness to Everness debuta mundialmente el 29 de abril y promete revolucionar el género RPG urbano

Neverness to Everness, de Hotta Studio.

Perfect World Games y Hotta Studio han anunciado que Neverness to Everness, el juego RPG de acción y mundo abierto con una estética urbana y elementos sobrenaturales, estará disponible de manera global el 29 de abril en PlayStation 5, PC, iOS y Android, con juego cruzado en todas las plataformas. El lanzamiento en China será el 23 de abril y los jugadores ya pueden pre-registrarse para obtener recompensas especiales según el número de personas inscritas.

Principales características del lanzamiento

El juego, apodado por muchos como el GTA anime, se desarrolla en Hethereau, una metrópolis ficticia donde los fenómenos paranormales son parte de la vida diaria. Los jugadores asumen el papel de cazadores de anomalías que operan desde la tienda de antigüedades Eibon, realizando encargos para subsistir y mantener el negocio. Entre las actividades principales se encuentran la exploración de zonas urbanas singulares, la formación de equipos con personajes que poseen poderes sobrenaturales y la participación en misiones que unen acción, investigación y el sistema de gacha, que consiste en la obtención aleatoria de personajes y objetos.

El sistema de recompensas ofrece el desbloqueo del personaje de clase A Haniel, así como objetos como Fabricated Dice y Beetle Coins, además de Elite Hunter Guides, diseñados para mejorar las capacidades de los jugadores. Si la comunidad global del juego alcanza cinco millones de seguidores en redes sociales, todos los usuarios recibirán un skin de planeador exclusivo titulado Officer Whisker.

Una nueva propuesta en los RPG con ambientación urbana y elementos sobrenaturales

Neverness to Everness resalta por su énfasis en la libertad de movimiento y la variedad de actividades posibles dentro de la ciudad de Hethereau. Los jugadores pueden enfrentarse a amenazas paranormales, pero también gestionar su destino en la ciudad mediante la administración de negocios, la compra de propiedades y la interacción con una economía interna del juego. Es posible, por ejemplo, gestionar un café o adquirir un penthouse, con una progresión que refleja la lucha por el progreso en un entorno competitivo.

Por otro lado, la ciudad funciona como escenario de numerosos minijuegos, competencias de vehículos y eventos sociales, permitiendo la cooperación y el enfrentamiento entre jugadores. El sistema criminal integrado en el juego ha generado comparaciones con Grand Theft Auto, aunque en este caso se combina con un enfoque sobrenatural y de acción de rol.

Influencia en la comunidad internacional y expectativas de los jugadores

La apertura del pre-registro y la promesa de recompensas exclusivas han favorecido un rápido aumento en el interés y la base de seguidores, lo cual refleja la expectativa en torno al lanzamiento internacional. Las betas cerradas realizadas en meses previos han permitido recopilar opiniones iniciales de jugadores y de la prensa especializada, quienes destacan el potencial de Neverness to Everness para convertirse en uno de los lanzamientos más relevantes provenientes de China en 2024.

Si bien algunas críticas señalan que la propuesta de Hotta Studio podría no revolucionar el género, la envergadura del proyecto y la integración total del juego cruzado sitúan a Neverness to Everness como un contendiente relevante en el mercado de RPGs urbanos. Si la jugabilidad logra mantener el interés a largo plazo, es probable que el juego alcance una popularidad similar a la de otros éxitos globales del mismo estilo. Tanto las recompensas individuales como las comunitarias funcionan como motivación adicional para una participación masiva desde el inicio.

Un modelo gratuito con sistema gacha y recompensas vinculadas a logros alcanzados

Neverness to Everness emplea el modelo free-to-play, es decir, gratuito para descargar y jugar, con un sistema de obtención de personajes y objetos mediante gacha. Esta mecánica, utilizada en otros juegos populares, puede influir en la experiencia de juego y en el equilibrio entre usuarios que realizan compras y aquellos que no lo hacen.

Los objetivos de pre-registro y de seguidores en redes sociales convierten a los jugadores interesados en protagonistas de campañas globales, fomentando la participación e interés incluso antes del lanzamiento oficial.