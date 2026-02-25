El director de Kingdom Come: Deliverance deja Warhorse Studios para llevar la franquicia a la pantalla grande

Kingdom Come: Deliverance II | Diseñador: Viktor Bocan | Distribuidores: Deep Silver, Plaion

Daniel Vávra, director creativo y principal responsable del éxito de los videojuegos Kingdom Come: Deliverance y su secuela, se aparta del desarrollo habitual en Warhorse Studios para liderar la adaptación cinematográfica de la saga medieval. Esta importante transición, confirmada tanto por Warhorse Studios como por el propio Vávra, marca el inicio de una nueva etapa para la saga tras alcanzar ventas millonarias y consolidar una comunidad internacional.

La película basada en Kingdom Come: Deliverance ya cuenta con un guion preliminar y busca posicionarse como un proyecto de gran alcance internacional, según directivos del estudio. El presupuesto previsto supera los 1,080,000 dólares.

Repercusión en la comunidad de videojuegos

La salida de Daniel Vávra de la dirección de juegos ha generado gran interés y expectativas entre la comunidad de videojuegos y los seguidores de Kingdom Come: Deliverance. La franquicia, reconocida por su fidelidad histórica y su narrativa detallada ambientada en la Europa medieval, vendió más de ocho millones de copias con su primer título y llevó a Warhorse Studios a duplicar su plantilla hasta superar los 250 empleados. El lanzamiento de Kingdom Come: Deliverance 2 fue celebrado tanto por la crítica como por los jugadores, consolidando la posición de la saga dentro del género RPG y abriendo la puerta a explorar nuevas oportunidades fuera del entorno exclusivamente interactivo.

Aunque Vávra dejará el desarrollo directo de futuros títulos, como el rumorado Kingdom Come: Deliverance 3, continuará vinculado a Warhorse como director transmedia. Este nuevo rol implica supervisar la coherencia creativa de la marca en diferentes formatos, incluyendo cómics, conciertos sinfónicos y actividades de turismo histórico, iniciativas que Warhorse ya ha explorado previamente.

La apuesta por el cine y la estrategia transmedia de la saga

La decisión de adaptar Kingdom Come: Deliverance al cine o la televisión surge después de varios años de interés por parte de la dirección del estudio, proceso que se vio interrumpido temporalmente por la pandemia de COVID-19. Ahora, con el impulso adquirido tras el reciente lanzamiento de Kingdom Come: Deliverance 2, Warhorse Studios ha retomado este objetivo con mayor determinación, negociando con productoras audiovisuales y destinando al proyecto un considerable presupuesto estimado en más de 1,080,000 dólares.

Según Martin Frývaldský, director del estudio, la película no será simplemente una extensión del videojuego, sino una obra independiente dirigida a un público global. El guion, que cuenta con la autoría y supervisión directa de Vávra, busca reflejar el tono y la profundidad narrativa característicos de la saga, subrayando que quienes hayan jugado Kingdom Come o Mafia podrán reconocer el estilo de Vávra.

Esta iniciativa forma parte de una tendencia más amplia en la industria: convertir propiedades intelectuales surgidas de los videojuegos en franquicias multimedia. Ejemplos recientes como The Last of Us, Fallout o Super Mario Bros. demuestran el atractivo comercial y cultural de este tipo de adaptaciones, lo que eleva las expectativas respecto a la propuesta liderada ahora por Vávra.

Kingdom Come Deliverance 2 | Desarrollador: Warhorse Studios | Distribuidores: Deep Silver, Plaion

Planificación, desafíos y perspectivas de la producción audiovisual

El proyecto cinematográfico de Kingdom Come: Deliverance ya cuenta con un guion preliminar y se encuentra en fase de negociaciones avanzadas con varias productoras. Warhorse Studios ha dejado claro que no se limitarán a vender los derechos de la franquicia, sino que participarán activamente en la visión creativa del largometraje para evitar los errores que han afectado a otras adaptaciones de videojuegos.

Frývaldský destacó que el objetivo de expandir la marca Kingdom Come más allá del videojuego se remonta a casi una década. La intención es no sólo conquistar un nuevo público, sino también mantener el compromiso de los seguidores actuales mediante experiencias complementarias. Por el momento, la posibilidad de un Kingdom Come: Deliverance 3 queda relegada, ya que el foco principal está puesto en la entrada al mercado audiovisual.

Respecto al impacto sobre la audiencia general, la adaptación cinematográfica podría lograr que la historia de Kingdom Come llegue a personas que no son jugadores habituales. Asimismo, la apuesta por mantener la fidelidad histórica y la crudeza de los relatos, aspectos destacados en las críticas hacia los juegos, ofrece la oportunidad de ofrecer algo distinto frente a otras producciones históricas de alto presupuesto.

Por otro lado, la salida de un creativo influyente del día a día de Warhorse genera cierta inquietud entre algunos aficionados sobre el rumbo futuro de la franquicia. Sin embargo, los responsables del estudio subrayan que Daniel Vávra continúa siendo una figura esencial en el desarrollo global de la marca, aunque ya no esté presente de forma regular en las oficinas.