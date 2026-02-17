Los juegos más esperados de 2026 #12: Crimson Desert

Crimson Desert, de Pearl Abyss.

El 19 de marzo es el lanzamiento de Crimson Desert, uno de los juegos más ambiciosos, al menos desde sus promesas, que tiene el año. El juego fue desarrollado por Pearl Abyss, el estudio coreano conocido por lanzar el MMO Black Desert Online, y se trata de un RPG de acción y aventura en un mundo abierto que promete dar que hablar.

Crimson Desert fue anunciado por primera vez en 2019 y, desde ese momento, sorprendió por la ambición de sus promesas. Tanto fue así que el paso de los años y retrasos en su lanzamiento hicieron sospechar si realmente el juego vería luz o no. Finalmente, todo parece listo para su salida y en las últimas semanas Pearl Abyss lanzó distintos videos que profundizaron sobre algunos de sus aspectos.

Uno de los puntos centrales del juego es su ambientación y mundo abierto. La historia nos lleva al continente de Pywel, un mundo que promete ser más grande que el mapa del Red Dead Redemption 2, donde tendremos todo tipo de ciudades, biomas, aldeas, ruinas y santuarios entre muchas cosas más para explorar y encontrar sus secretos.

Nosotros nos pondremos en la piel de Kliff, un mercenario líder de una facción, que busca reunir a su gente para reconstruir a su grupo al mismo tiempo que termina quedando involucrado en situaciones políticas más grandes que ponen en riesgo a todo el continente. El juego nos invita a conocer la historia de Kliff, sus aliados y también formar distintas alianzas y conocer personajes por todo el mundo.

Como todo juego de este calibre, el combate también es un apartado central y, desde Pearl Abyss, brindaron bastantes detalles de cómo será su funcionamiento. Algo que parece muy interesante es que habrán muchas posibilidades a la hora de cómo queramos combatir. Espadas, hachas, lanzas, arcos, mosquetes, distintas clases de magia, artes marciales y muchas posibilidades más.

El combate y el mundo abierto apuntan a ser los elementos centrales y fundamentales de la experiencia Crimson Desert y, a esto, se le suma un poderío gráfico que buscará sorprender a todo el mundo. Todo el juego fue desarrollado bajo el motor gráfico BlackSpace, propiedad de Pearly Abyss, que estuvo hecho específicamente para el desarrollo de este videojuego, lo que incrementa la expectativa a nivel industria de lo que podrá ser Crimson Desert.

El último video que publicó Pearl Abyss detallando algunas de sus mecánicas consistió en mostrar distintas actividades que los jugadores podrán hacer en Pywel. Desde pesca, caza, cocina hasta recolección de flores y vegetación para alquimia, son algunas de los elementos que también estarán presente en el juego y, según parece, con mucha profundidad.

Por otro lado, con nuestro grupo de mercenarios instalaremos un campamento que también tendrá sus propias mecánicas como la creación de una granja, la posibilidad de dialogar y pasar tiempo con nuestro aliados y hasta una personalización y gestión completa de cada uno de los miembros del grupo y sus trabajos.

Crimson Desert apuesta a profundizar al máximo en cada uno de sus aspectos y, si algo aprendimos de la historia de los videojuegos, es que esto puede ser un arma de doble filo. Querer abarcar tanto no es tarea sencilla y esto lo puede convertir en uno de los juegos más memorables del año como así también dejarlo en el olvido con la misma facilidad. Lo bueno es que falta poco para que lo tengamos en las manos y podamos ver realmente qué tiene para ofrecer. Crimson Desert sale el 19 de marzo para PC, PlayStation 5 y Xbox Series.