Yakuza Kiwami 3 será el último remake de la serie, según Ryu Ga Gotoku Studio

Yakuza Kiwami 3, de Ryu Ga Gotoku Studio.

Ryu Ga Gotoku Studio, responsable de la reconocida saga Yakuza, ha anunciado de manera oficial que Yakuza Kiwami 3 y su expansión Dark Ties serán el capítulo final de la serie de remakes conocidos como Kiwami. El productor ejecutivo Masayoshi Yokoyama informó que la línea de remakes termina aquí, marcando un cambio importante en el desarrollo de la franquicia tanto para Sega como para sus seguidores.

Yakuza Kiwami 3 y su influencia en la franquicia

Yakuza Kiwami 3 no es simplemente una actualización técnica del clásico Yakuza 3, sino que incorpora cambios importantes en la historia, especialmente relacionados con el personaje Yoshitaka Mine y la resolución de eventos cruciales. Estas modificaciones han suscitado preocupación entre los fans, ya que el nuevo canon planteado entra en conflicto directo con las tramas de Yakuza 4 y Yakuza 5.

De acuerdo con Yokoyama, la decisión de cerrar la línea Kiwami se debe precisamente a la incompatibilidad de seguir rehaciendo las secuelas bajo este mismo enfoque: la historia reinventada en Yakuza Kiwami 3 ocasionaría la creación de una cronología paralela si se continuara con remakes profundos de los títulos posteriores. En consecuencia, avanzar con más remakes en ese estilo supondría alejarse demasiado de la saga original y perder coherencia interna, un riesgo que Sega ha decidido evitar.

En este contexto, Yakuza Kiwami 3 funciona como un puente entre el pasado y el futuro de la serie, cierra una etapa e inicia otra posible vía de reimaginación. Las modificaciones afectan tanto detalles menores como elementos esenciales del argumento, lo que ha llevado a los seguidores más longevos a especular que el estudio podría estar considerando un reinicio completo, o al menos experimentar con líneas de tiempo alternativas que permitan explorar nuevas dimensiones de los personajes y el universo de Like a Dragon.

Perspectivas y estrategia de Sega para futuros lanzamientos

El cierre de la línea Kiwami no implica que Ryu Ga Gotoku Studio vaya a detener la exploración de la historia de sus personajes más icónicos. Yokoyama ha señalado que, en vez de remakes fieles a la narrativa original, podríamos ver nuevas series que recuperen a los personajes, pero los sitúen en contextos argumentales distintos y bajo nuevas reglas. No se tratará simplemente de continuar la numeración de la franquicia sino de explorar caminos diferentes, posiblemente incorporando universos alternativos, productos centrados en otros personajes como Kasuga Ichiban y tramas completamente nuevas.

Por su lado, Sega sigue desarrollando juegos como Stranger Than Heaven y nuevos episodios de franquicias conocidas como Virtua Fighter, aunque todavía no ha compartido detalles sobre el futuro concreto de Like a Dragon ni sobre posibles continuaciones del RPG por turnos Like a Dragon: Infinite Wealth. Frente a la incertidumbre, la apuesta por nuevas formas de narrativa es clara, lo cual proyecta la saga hacia áreas poco exploradas hasta ahora.

Reacciones de la comunidad y consecuencias para los jugadores

El anuncio ha generado un considerable debate entre los seguidores de Yakuza, en especial entre quienes esperaban remakes completos de las siguientes entregas. La ausencia de futuras entregas en la línea Kiwami afecta especialmente a los jugadores que conocieron la saga a través de las recientes remasterizaciones, pues la falta de nuevas versiones podría dificultar el acceso a historias pasadas con los mismos estándares de calidad visual y mejoras técnicas.

Esto también plantea dudas sobre la coherencia en la experiencia de toda la serie, ya que distintas generaciones de aficionados tendrán formas diferentes de sumergirse en el universo de Kazuma Kiryu. Sin embargo, la comunidad destaca la importancia de una comunicación clara y transparente entre el estudio y los jugadores, considerando los numerosos vínculos emocionales y culturales involucrados en la saga.