Supermassive Games revela la fecha de lanzamiento de Directive 8020: A Dark Pictures Game

Directive 8020: A Dark Pictures Game, de Supermassive Games.

Supermassive Games ha anunciado que Directive 8020: A Dark Pictures Game, la nueva entrega de su reconocida antología de terror interactivo, se lanzará el 12 de mayo para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam. En esta oportunidad, los jugadores serán parte de una misión peligrosa en el espacio: la humanidad, ante el inminente colapso de la Tierra, busca sobrevivir en el lejano planeta Tau Ceti f, pero un accidente de la nave Cassiopeia desencadena una serie de desafíos que pondrán a prueba tanto el ingenio como la lealtad y la capacidad de supervivencia de la tripulación.

Nuevas fronteras para el terror interactivo en el espacio

La historia se desarrolla en un futuro distante, con una Tierra en decadencia y la humanidad forzada a buscar nuevos planetas habitables, lo que agrega una dimensión dramática novedosa a la serie The Dark Pictures. Tras el accidente en Tau Ceti f, los sobrevivientes deben no solo afrontar la lucha por la supervivencia, sino también mantener viva la esperanza de su especie. Sin embargo, la presencia del organismo alienígena empeora la situación: su habilidad para replicar la apariencia y el comportamiento humano lleva la desconfianza al extremo. En este sentido, la narrativa ha sido comparada con la película La Cosa de John Carpenter, donde la amenaza es difícil de identificar y puede estar oculta en cualquier forma. Así, el argumento se apoya en el terror psicológico y en situaciones éticamente complejas, características usuales del estudio británico.

Directive 8020: A Dark Pictures Game conservará las mecánicas principales de la serie, como las decisiones ramificadas y los eventos de reacción rápida o QTE. No obstante, introduce novedades que buscan un mayor nivel de participación del jugador. Entre estas se encuentran herramientas de interacción como una linterna, un escáner y un dispositivo de mensajería. La forma en la que los jugadores utilicen estas herramientas será fundamental: la linterna ilumina el camino, pero también puede revelar la posición del jugador a los enemigos; el escáner permite identificar y manipular sistemas electrónicos a distancia para crear distracciones o evitar riesgos.

Mecánicas mejoradas: sigilo, paranoia y colaboración forzada

Entre las principales innovaciones de esta edición destaca la incorporación de mecánicas de sigilo para eludir al ente extraterrestre. Los desarrolladores han diseñado secciones donde la tensión alcanza su punto máximo, ya que será esencial utilizar el entorno y las herramientas de manera estratégica para sobrevivir a encuentros peligrosos. La adición de la herramienta wedge tool, que posibilita abrir puertas o aturdir temporalmente a los adversarios, abre nuevas alternativas tácticas en momentos críticos.

Por otra parte, el juego promueve la colaboración obligatoria entre los miembros de la tripulación. A diferencia de títulos anteriores, donde la amenaza era más predecible, aquí cualquiera podría ser un enemigo disfrazado, lo que eleva la sensación de desconfianza y paranoia. Esto obliga a los jugadores a reconsiderar constantemente sus decisiones y el nivel de confianza depositado en cada personaje.

Los jugadores tendrán bajo su control a cinco miembros de la tripulación, cuyas historias individuales estarán conectadas por las consecuencias de las acciones y elecciones realizadas a lo largo de la misión. Como es habitual en los títulos de Supermassive Games, no existe un único camino hacia la supervivencia. Las decisiones del usuario determinarán quién logra sobrevivir y quién no, y pueden llegar a afectar el destino colectivo de la humanidad.

Experiencia para jugadores y seguidores de la franquicia

El lanzamiento de Directive 8020: A Dark Pictures Game expande el mundo de terror interactivo planteado por Supermassive Games y aumenta la intensidad tanto en el plano narrativo como en lo emocional para el público. Con nuevas mecánicas y escenarios más complejos, se busca que la experiencia resulte más exigente y satisfactoria para quienes esperan un mayor nivel de inmersión y tensión.

El juego también destaca por su alto potencial de rejugabilidad, gracias a las múltiples rutas narrativas y finales alternativos que dependen de las decisiones tomadas. El hecho de manejar distintos personajes y explorar los variados secretos del entorno, unido a la amenaza permanente del impostor, asegura partidas dinámicas y a menudo impredecibles. Estas características consolidan la propuesta de Supermassive Games, que consiste en enfrentar a los jugadores a decisiones sin respuestas claras, donde toda elección implica riesgos que deben ser considerados cuidadosamente.