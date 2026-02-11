Entrevistamos a Aldis Hodge y Matthew Lillard, actores de la serie Cross

Aldis Hodge as Alex Cross & Alona Tal as Kayla Craig. Photo Courtesy of Ian Watson/Prime Video

Cross es un thriller criminal ambientado en Washington D.C., producido por Paramount Television Studios, Skydance Television y Amazon MGM Studios. Creada por Ben Watkins y basada en los personajes de la saga literaria Alex Cross de James Patterson, la serie sigue a Alex Cross, un brillante detective de homicidios y psicólogo forense capaz de adentrarse en la mente de asesinos y víctimas para resolver crímenes. Aldis Hodge protagoniza la ficción y también participa como productor, acompañado por un reparto que incluye a Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal y Ryan Eggold, entre otros. Antes del estreno de su primera temporada, la serie ya había sido renovada por Prime Video para una segunda entrega.

La primera temporada se estrenó en noviembre de 2024 y la segunda está disponible desde el 11 de febrero de 2026 en Amazon Prime Video. En esta nueva entrega, compuesta por 8 episodios de 50 a 60 minutos, Cross investiga a un justiciero que asesina a multimillonarios corruptos, un caso de alto perfil que pone en jaque a las élites del país. Además del nuevo conflicto criminal, la temporada profundiza en la vida personal del protagonista y en su relación con su entorno, especialmente con John Sampson. A diferencia de la primera, los episodios se estrenan de forma semanal, aunque los tres primeros se lanzaron el mismo día del estreno.

—Muchas gracias por esta oportunidad, chicos. Y felicitaciones por esta segunda temporada de “Cross”.

Aldis Hodge: —Gracias.

—Estrenar una serie hoy en día es muy diferente a hace unos años. Todo se comenta en tiempo real, en línea, en Twitter, en X. ¿Cómo viven los estrenos en esta época tan extraña?

Aldis Hodge: —Amigo, uhm… Sabes, en realidad me interesa saber qué opinas sobre esto, porque los dos nos iniciamos en este negocio. Pero tú has sido… Quiero decir, has sido una estrella durante mucho tiempo. Y...

Matthew Lillard: —Estrella es un término muy relativo.

Aldis Hodge: —Bueno, solo digo que llevas mucho tiempo en esto, pero tú, ya sabes… Te recuerdo siendo famoso en una época en la que… No teníamos las redes sociales, no teníamos eso. Y luego, obviamente, tu fama… Trascendió a una época en la que las redes son todo lo que hay. Y a veces es difícil, porque la gente está… En tiempo real… Ya sabes, diciendo todo lo que necesitan decir. Y a veces no es lo mejor. Sin embargo, con este programa… La otra cara de la moneda, la ventaja, es que podemos ver cómo la gente reacciona en tiempo real… Mientras ve el programa, y les encanta. Así que...

Matthew Lillard: —Eso es bueno.

Aldis Hodge: —Ya sabes, puede ser un arma de doble filo, pero para nosotros ha sido una gran experiencia. ¿Entiendes lo que quiero decir?

Matthew Lillard: —Sí. Creo que, pienso que… Las redes sociales hacen que las cosas sean más transaccionales. Vamos de programa en programa, de programa en programa… Se olvidan muchas cosas. Creo que un programa como este… El éxito que tuvimos, en la primera temporada… Resuena a un nivel más profundo. Y creo que eso hace a esta serie diferente, y es algo excepcional en ese sentido. Porque no solo se trata de algo transaccional, ¿verdad? Tuvieron 40 millones de visitas en los primeros 20 días. Eso es algo… Inédito en todo el mundo. Hoy hablamos con Argentina debido a su popularidad mundial. Uhm, así que cuando tienes un programa exitoso como este… Es increíble porque puedes llegar a muchos rincones diferentes del mundo.

—Y en esta temporada… Uhm, vemos a Cross… Que ha pasado, digamos, demasiado tiempo mirando al abismo… Y el abismo empieza a mirarlo a él. Uhm, ¿cómo fue habitar esa gran zona gris entre lo que es correcto y lo que es inmoral? ¿Y en qué se siente diferente de la primera temporada?

Aldis Hodge: —Diría que la principal diferencia entre la primera y la segunda temporada es la naturaleza del crecimiento, la naturaleza orgánica de estos personajes que avanzan por la vida. Los conocemos en diferentes momentos, en diferentes etapas. Así que vas a conocer… Las historias y los antecedentes de otros personajes, otros favoritos de los fans, que les encantarán. En cuanto a Cross, sigue en su viaje. Sabemos dónde lo conocimos la temporada pasada, y al llegar a esta temporada… Él siente… Ya sabes, ambición por avanzar en la vida, y es posible que se encuentre con algunos obstáculos aquí y allá.

En lo que se refiere a la idea de… Ya sabes… Moralidad, justicia y ese tipo de cosas, el “vigilantismo” es el tema principal de esta temporada. Uhm, para mí… Como espectador… La pregunta que me surge es: Okey… Si alguien está haciendo algo… Malo, pero por una buena razón… ¿Es justificable? ¿Está bien? O, y… Si alguien hace algo… Que puede ser bueno, pero lo hace de forma incorrecta… ¿Cómo tratamos eso? Sabes, ¿vale la pena el bien por el mal que tienen que hacer? Y esto es algo que todos nos preguntamos. Dónde marcamos nuestra línea moral, entonces… Vamos a explorar eso un poco. Y, sinceramente, es una conversación que vamos a tener con el público, que es divertida, porque… Como mencionaste antes… Empiezan a teclear en redes y a hablar de ello.

Matthew Lillard: —Sí. ¿Sabes? Creo que la serie, tanto la primera temporada como esta, son increíblemente relevantes desde el punto de vista social. Es como si Ben, el showrunner, tuviera una bola de cristal y pudiera ver cómo sería el espíritu de la época en este preciso momento, ya que se estrena el 11 de febrero. Porque creo que lo que estamos viendo a lo largo de la segunda temporada es esta ambigüedad, la ambigüedad moral de la humanidad, y… Y sin duda, en Estados Unidos, en este momento, lo estamos experimentando de primera mano.

Aldis Hodge: —Exactamente.

—Bueno… Estamos viviendo, como ustedes dicen, un momento muy delicado en el que los abusos de poder por parte de figuras extremadamente ricas e influyentes están saliendo a la luz en Estados Unidos y en todo el mundo. Esto es algo realmente global. Y la temporada 2 comienza con un artista millonario en medio de una celebración muy extrema. ¿Qué importancia tiene para “Cross” reflejar ese tipo de realidades sin convertirlas en un titular explícito o en un simple chiste?

Aldis Hodge: —Esa es la cuestión. Es una gran pregunta. Uhm, siempre intentamos mantener el equilibrio entre el entretenimiento con un gran respeto por aquellos a quienes vamos a representar o reflejar en las historias. No queremos ser sensacionalistas. No queremos ser… Voyeristas en lo que a eso se refiere, porque sabemos que hay personas que viven estas… Existencias, ellos… Viven las consecuencias. Queremos… Hasta cierto punto, ser un espejo en el que se refleje la conversación que hay que tener. ¿Sabes? Uhm, nos basamos en historias reales. Por eso intentamos ser lo más oportunos posible. Nos basamos en cosas que nos importan profundamente.

Y luego, cuando lo llevamos a cabo en el programa, intentamos mostrar esa humanidad. De las personas que están sufriendo opresión. Pero también intentamos aclarar algunas de las conversaciones que la gente… Tiene un poco de… Confusas, en este momento… Solo para ayudarles a entender cómo distinguir lo que es valioso. En la primera temporada, ya sabes, al tratar con Cross como detective, en medio de su trabajo y su comunidad… Sintiéndose en conflicto sobre cómo servir a ambos en el mejor interés aunque estén… Ya sabes, como, contrapuestos. Además, ser un detective negro, ¿qué significa eso? ¿Sabes? Pero… Pero eso es algo natural para nosotros, porque vivimos en ese espacio todos los días. Si podemos representar… Claridad dentro de la confusión. Entonces para nosotros, ese es el mayor honor del arte que hacemos.

Matthew Lillard: —Esa es una buena respuesta. ¡Anótala! Ponla en las redes sociales. ¡Eso estuvo muy bien!

—Estoy muy triste porque se acabó mi tiempo, pero muchas, muchas gracias. Matthew, nunca volveré a verte. Te quiero mucho desde que era pequeño. Así que es una locura verlos, chicos. Y, de verdad, esta segunda temporada de “Cross” es increíble. Y es más grande, más oscura. Me gusta mucho. Y gracias por esta oportunidad.

Matthew Lillard: —Gracias, hermano. Muchas gracias.

Aldis Hodge: —Gracias, amigo.