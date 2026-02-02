Malditos Nerds

Tekken 8 anuncia el regreso de Kunimitsu, Bob y Roger Jr. para su tercera temporada

Bandai Namco recupera jugabilidad tradicional y da prioridad a luchadores clásicos para Tekken 8

Tekken 8, de Bandai Namco.
Tekken 8, de Bandai Namco.

Luego de la controversia originada por la segunda temporada, Bandai Namco anunció la llegada de la tercera temporada para Tekken 8, la cual promete un retorno a las raíces tanto en el equilibrio del juego como en la inclusión de personajes históricos de la saga.

Esta noticia fue recibida positivamente por la comunidad, que había manifestado su insatisfacción con las mecánicas excesivamente ofensivas de la entrega anterior. Con detalles sobre el calendario de lanzamientos y contenido adicional, la nueva temporada busca restablecer la relación con los aficionados y ofrecer una experiencia más alineada con el legado de Tekken.

Regreso de personajes emblemáticos de la franquicia

El anuncio confirmó el retorno de tres personajes veteranos como parte de los cuatro luchadores que se incorporarán mediante contenido descargable durante la tercera temporada. Kunimitsu, la combatiente enmascarada, estará disponible en otoño de 2026. Bob, reconocido por su estilo de lucha ágil pese a su complexión robusta, se integrará al elenco durante el invierno. Roger Jr., un canguro boxeador conocido por su excentricidad y que ha sido del agrado de los fans, se sumará en primavera. El cuarto personaje, que aún no ha sido anunciado, llegará junto a un nuevo escenario jugable en verano, cerrando así el ciclo anual de la temporada.

Bandai Namco también presentó el Aurora Costume Pack, un paquete compuesto por 44 atuendos disponibles para todos los personajes, incluidos los nuevos que llegarán en la tercera temporada. Este contenido será entregado de manera digital a quienes adquieran el pase de temporada, promoviendo la personalización visual, además de los cambios en el sistema de juego.

Tekken 8, de Bandai Namco.
Tekken 8, de Bandai Namco.

Cambios en el sistema de combate y próximos eventos

Uno de los aspectos más destacados por la comunidad es el enfoque en un sistema de combate más clásico, alejándose de la ofensiva extrema que predominó en la temporada anterior. La tercera temporada presentará una reducción en los combos de gran espectacularidad y una mayor relevancia de las mecánicas defensivas como el deslizamiento lateral, recurso que había perdido protagonismo en temporadas anteriores. Estos cambios buscan restaurar la profundidad estratégica que distinguió a Tekken en sus primeras etapas y que muchos jugadores experimentados extrañaban.

El calendario de actualizaciones contempla también el reinicio de los rangos competitivos y ajustes en el balance general del juego, programados para el 16 y 17 de marzo, junto con una campaña de aniversario por el segundo año desde el lanzamiento, que coincidirá con la salida del pase de la tercera temporada.

Opiniones de la comunidad y expectativas hacia la tercera temporada

La decisión de incluir personajes históricos dentro de la franquicia responde a una demanda recurrente de los jugadores más veteranos, quienes lamentaban la pérdida de la identidad clásica en la jugabilidad. Mecánicas ofensivas como el Heat Dash habían desplazado la defensa y un ritmo de juego más estratégico, por lo que el regreso de elementos menos espectaculares y más fieles a la tradición de la serie fue recibido como un acercamiento a los orígenes de Tekken.

El anuncio de un personaje extra aún no revelado y un escenario nuevo genera expectativa entre la comunidad, que se pregunta si se tratará de otro veterano o una incorporación inédita. Los incentivos estéticos, como el extenso paquete de atuendos, suman atractivo al pase de temporada, una tendencia cada vez más común en los títulos modernos para incentivar su adquisición y mantener el interés de los usuarios. Por el momento, la combinación de elementos tradicionales y novedades busca atraer tanto a los jugadores de siempre como a una nueva generación interesada en la experiencia competitiva en el entorno digital.

