REVIEW | A Knight of the Seven Kingdoms - Temporada 1 - Episodio 2: La química le gana a todo

Episodio 2: La química le gana a todo

Ya estamos en la segunda semana del regreso al ritual de los domingos donde Game of Thrones inundaba la pantalla de millones de televidentes en el mundo. Es quizás una de las pocas franquicias que pueden mantener el aura de la TV tradicional y ofrecer una serie semanal en un formato que no necesariamente está relacionado al streaming.

A Knight of the Seven Kingdoms aún sigue cimentando sus bases, mostrándole a su audiencia las cartas que tiene para jugar y demostrando por qué es una buena idea volver nuevamente a este universo en un tiempo y un lugar que nada tiene que ver con la batalla que Jon Snow dio en su momento. Como primera conclusión, creo que este segundo episodio es un paso al frente respecto a todo lo bueno que habían presentado en el anterior y dejó la expectativa alta de sí esta serie puede ser aún más.

Un gran punto a favor de este episodio es el crecimiento de la relación entre los dos protagonistas. En el anterior capítulo, no habían compartido tanto tiempo en pantalla y también en cierto punto ofició de introducción para ambos, de manera separada. Había que poner expectativas y objetivos sobre la mesa.

Este episodio transcurre todo el tiempo entre el intercambio de versiones y visiones que tienen los dos personajes, tan distintos entre sí pero tan cercanos en ciertos puntos específicos. Pasan de la comedia al drama en su compañerismo y el guión encuentra la manera de centralizar la historia en eventos que suceden alrededor de esta dupla.

Si hay algo más que caracteriza a este segundo episodio es la introspección de los personajes y el inicio del viaje de cada uno de ellos, más allá de ambos ser protagonistas. Dunkan empieza a mostrar un lado dramático, nostálgico e incluso conflictivo con sí mismo, respecto hacia dónde va, de dónde viene y quién quiere ser. Que el personaje tenga ansiedad por lo que va a enfrentar en los próximos capítulos es sumamente humano, y sus miedos trascienden la pantalla para llegarnos a nosotros.

Por otro lado, de Egg hay que destacar la actuación. Este episodio se roba las carcajadas, las risas y casi todo el encanto ya que parece directamente sacado del libro. Con muy poco tiempo en pantalla, el joven actor Dexter Sol Ansell logra hacernos encariñar con un pequeño niño calvo que sólo quiere conocer el mundo y, desde su inocencia, hace que todo se vea mucho más sencillo de lo que es.

Hay algo para mi disruptivo en la forma de presentar esta serie a la audiencia que siempre vió Game of Thrones: es radicalmente lo opuesto. El drama no prima por sobre la comedia e incluso por sobre lo bizarro, y las producciones mega multimillonarias quedan muy lejos de un proyecto “tranquilo” como puede ser A Knight of The Seven Kingdoms. Todo en esta miniserie te invita a conocer un costado nuevo, diferente, y eso puede tentar o no.

Si no es esta, no hay muchas más formas de ampliar Westeros a un mundo que no sea símil continuación o precuela de lo que fue la serie madre. House of the Dragon sufre mucho de la comparación por ese mismo motivo, más allá de sus propias fortalezas y debilidades. Me cuesta comparar esta nueva entrega ya que la propuesta, desde el inicio, es sumamente diferente.

Este episodio confirmó todo el trabajo realizado y dejó la puerta abierta a un desarrollo aún más grande e introspectivo en esta segunda temporada. No tengo dudas de que esta dupla nos dará muchas alegrías domingo tras domingo, y es bueno saber que una versión diferente de Westeros puede ser adaptada con eficacia a la pantalla chica.

El próximo episodio promete agarrar algunos conceptos más dramáticos que se han introducido esta semana y seguramente será bastante distinto a lo que hemos visto hasta ahora, así que la expectativa por este caballero errante y su escudero está más viva que nunca.

8 Excelente química Con las bases del primer episodio, A Knight of the Seven Kingdoms aprovecha para profundizar su tono y mejorar