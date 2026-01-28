Absolum supera las 500.000 copias vendidas y celebra con el anuncio de una nueva actualización

Absolum, de Guard Crush, Supamonks y Dotemu.

Absolum, el juego desarrollado por Guard Crush Games y Supamonks, y distribuido por Dotemu, ha superado las 500.000 unidades vendidas desde su lanzamiento en octubre de 2025 para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Este logro se complementa con el anuncio de la actualización gratuita Threads of Fate, disponible el 12 de febrero, que promete expandir sustancialmente la experiencia de juego. El nuevo contenido incorpora modos de juego innovadores y recompensas adicionales, consolidando a Absolum como uno de los títulos más destacados de su género en la actualidad.

Evolución del éxito tras su lanzamiento

El debut de Absolum se produjo el 9 de octubre de 2025 y, durante la primera semana en el mercado, el juego alcanzó la cifra de 200.000 unidades vendidas. Esta rápida recepción posicionó a Absolum como un fenómeno inmediato dentro del segmento de juegos de acción tipo beat ‘em up, un género que se caracteriza por el combate cuerpo a cuerpo y la progresión a través de niveles con numerosos enemigos. El desarrollo estuvo a cargo de Guard Crush Games y Supamonks, con Dotemu como distribuidor, compañías con experiencia previa en títulos de acción y arcade.

Con el paso de los meses, el juego siguió atrayendo la atención de usuarios en diversas plataformas, lo que permitió que las ventas totales llegaran a 500.000 unidades antes del anuncio de la nueva actualización. Absolum está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de la plataforma Steam, lo que facilitó su amplia distribución y éxito comercial. Este desempeño refleja la tendencia actual del mercado en la que los juegos que evocan experiencias clásicas encuentran audiencia tanto entre jugadores veteranos como entre quienes buscan propuestas actualizadas y dinámicas.

Detalles de la actualización Threads of Fate: nuevos modos, recompensas y desafíos

La actualización Threads of Fate representa una expansión gratuita en la que sobresale la inclusión de un nuevo modo llamado Mystic Ordeal. Este modo introduce docenas de modificadores, es decir, ajustes especiales que cambian las reglas y condiciones de las partidas, ofreciendo desafíos mucho más complejos con escenarios y sorpresas diferentes respecto a la experiencia principal. El objetivo es proporcionar a la comunidad retos adicionales y mayor rejugabilidad, extendiendo la vida útil del juego.

Entre las novedades también se encuentran las Corrupted Regions, zonas que aparecen tras concluir la campaña principal y que plantean peligros y recompensas inéditas para aquellos que decidan explorarlas. La presencia de contenido posterior al juego responde a la demanda de los jugadores por contar con incentivos para volver al título una vez completado, promoviendo la competitividad y la exploración.

Sumado al modo y regiones adicionales, Threads of Fate trae recompensas nuevas, diferentes tipos de monturas para facilitar el desplazamiento en el juego, y una variedad de mejoras técnicas y de jugabilidad. La actualización está disponible de manera gratuita para quienes ya posean Absolum, fortaleciendo el vínculo entre los desarrolladores y la comunidad activa.

Repercusión en la comunidad y en la industria de los videojuegos

El éxito comercial de Absolum y la implementación de actualizaciones gratuitas como Threads of Fate reflejan una tendencia en crecimiento dentro de la industria del videojuego: el apoyo a largo plazo de los desarrolladores para sus títulos y la atención constante a las sugerencias de la comunidad. Los juegos que reciben soporte continuo después de su lanzamiento logran mantener activa a su base de jugadores y atraer a nuevos usuarios, quienes valoran el contenido periódico sin coste adicional.

El caso de Absolum resulta relevante para los aficionados al género beat ‘em up, ya que ayuda a renovar mecánicas y estilos de juego clásicos, implementando sistemas modernos y propuestas actualizadas. Para el público general, características como el modo Mystic Ordeal y las Corrupted Regions incrementan la dificultad y variedad, presentando desafíos personalizados y mayores recompensas, lo que eleva la experiencia del usuario y añade horas de juego sin la necesidad de adquirir contenido adicional.