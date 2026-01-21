Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties lanza una nueva demo gratuita

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, de Ryu Ga Gotoku Studio.

Sega anunció el lanzamiento de una demo gratuita para Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, permitiendo a los jugadores explorar antes del tiempo este anticipado lanzamiento. La demo llega hoy 21 de enero a PC mediante Steam en primer lugar, y horas más tarde para consolas. Esta demo llegará semanas antes de la fecha oficial de lanzamiento, programada para el 11 de febrero de 2026.

Experiencia ampliada dirigida a los fanáticos de la saga

En esta versión de prueba, los jugadores pueden integrarse a dos aventuras distintas. Por un lado, Yakuza Kiwami 3 ofrece un renovado recorrido por Okinawa, con Kazuma Kiryu de vuelta como protagonista principal. Los usuarios tendrán la oportunidad de explorar la ciudad, participar en peleas callejeras, alternar entre el legendario estilo de combate Dragon of Dojima: Kiwami y el dinámico estilo Ryukyu, además de disfrutar minijuegos como el karaoke, historias secundarias y personalización de vestuarios.

Por otro lado, la demo presenta un adelanto de Dark Ties, una nueva trama basada en Yoshitaka Mine. Este segmento se desarrolla en Kamurocho, otro distrito emblemático de la serie, donde es posible experimentar el novedoso sistema de combate shoot-boxing de Mine y participar en varias actividades secundarias características de la saga.

Yakuza Kiwami 3, de Ryu Ga Gotoku Studio.

Limitaciones y avances técnicos en la demo

Un aspecto que ha generado discusiones es que no será posible transferir los datos guardados de la demo a la versión final del juego ni recibir recompensas basadas en el progreso obtenido en la versión de prueba. Esta restricción ha sido criticada por algunos seguidores, quienes consideran que podría restar motivación para explorar en profundidad ambas historias.

La demo destaca tanto el trabajo de Ryu Ga Gotoku Studio en la actualización visual y de jugabilidad de Yakuza Kiwami 3, como el desarrollo de contenido original con la incorporación de Dark Ties. Esta combinación permite que los jugadores aprecien cómo evolucionan las mecánicas de combate y las narrativas dentro del mismo universo.

Relevancia para los jugadores y expectativas dentro de la comunidad

La posibilidad de probar la demo de manera anticipada representa una oportunidad para los seguidores de larga data y para quienes se acercan por primera vez a la franquicia. La presencia de actividades tradicionales y de elementos nuevos, como el sistema de combate shoot-boxing de Mine, busca satisfacer distintas expectativas y preferencias dentro de la numerosa base de fanáticos internacional.

Con el próximo lanzamiento del demo en diferentes plataformas, se espera que la discusión se centre tanto en la comparación entre ambas experiencias de juego como en la manera en que la narrativa de Dark Ties complementa o cuestiona los fundamentos clásicos de la saga Yakuza. Sega y Ryu Ga Gotoku Studio apuestan por expandir aún más el alcance de una franquicia que, gracias a su desarrollo argumental y técnico, sigue atrayendo a entusiastas de la acción y a quienes buscan historias complejas y actividades paralelas inmersivas.