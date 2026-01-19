Zootopia 2 rompe récords y se convierte en el mayor éxito animado de Hollywood

Zootopia 2 (Captura de tráiler oficial)

Zootopia 2, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, se ha convertido en un fenómeno mundial de la animación al recaudar aproximadamente 1.7 mil millones de dólares en taquilla y superar la secuela de Inside Out. Desde su estreno, la película ha encabezado las cifras de taquilla tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, transformando el panorama del cine animado y consolidándose como la película más exitosa en la historia de Hollywood bajo el sello de la Motion Picture Association (MPA).

Apertura récord y cifras históricas en taquilla

La secuela de Disney comenzó su exhibición con una recaudación de 156 millones de dólares en Estados Unidos durante su primer fin de semana y sumó un total impresionante de 559.5 millones a nivel mundial en solo cinco días. Este inicio la convierte en el mayor estreno global de una película animada, superando el debut de cualquier otro título animado de Disney y estableciendo a Zootopia 2 como el lanzamiento internacional más exitoso de 2025.

En únicamente ocho semanas, la película acumuló 390 millones en el mercado nacional y 1.3 mil millones en el mercado internacional, marcando varios hitos como el filme animado de la MPA y calificación PG que más rápido ha alcanzado la marca de mil millones de dólares en ingresos mundiales.

Zootopia 2 (Captura de tráiler oficial)

El papel fundamental del mercado chino en el éxito

El resultado obtenido por Zootopia 2 sorprendió incluso a los analistas más conservadores, especialmente por la relevancia del mercado chino. Aunque tradicionalmente los espectadores chinos han mantenido cierta distancia frente a las producciones de Hollywood tras la pandemia, en esta ocasión la película recaudó 619 millones de dólares en ese país, estableciéndose como la película animada de la MPA más exitosa de la historia en China y la segunda producción de Hollywood con mayor éxito en esa región, solo por detrás de Avengers: Endgame.

El atractivo de los personajes y la relación cultural con la “suerte del conejo” favorecieron su amplia aceptación. Además, la fuerte presencia de la franquicia en los parques temáticos de la zona reforzó su popularidad entre el público. Junto a China, destacaron otros mercados internacionales como Francia, con una recaudación cercana a 72 millones de dólares, y Japón, con aproximadamente 83 millones de dólares, consolidando así su posición dominante a nivel internacional.

Disney reafirma su liderazgo en animación

El liderazgo de Disney en la animación internacional se confirma con Zootopia 2, que, junto con Inside Out 2 y Frozen 2, otorga al estudio los tres primeros lugares en el listado de películas animadas más taquilleras bajo la MPA. La saga de Zootopia en su totalidad ha alcanzado aproximadamente 2.7 mil millones de dólares en ingresos entre ambas películas. Además, Zootopia 2 se transformó en la película animada de Walt Disney Animation Studios con mayor éxito en veintiséis mercados, incluyendo China, Francia y México.

El desempeño de la cinta desafía la tendencia actual de dificultades para el cine extranjero en China y plantea interrogantes sobre cómo ciertas historias logran trascender las barreras culturales habituales. Hasta ahora, Disney no ha anunciado oficialmente una tercera película de la serie, a pesar del notable éxito de la secuela en la taquilla mundial.