Jason Momoa y Dave Bautista enfrentan la yakuza y una conspiración en ‘Equipo Demolición’

La película presenta un choque de personalidades y un trasfondo criminal internacional en Hawái

Equipo Demolición presenta un nuevo tráiler.

La comedia de acción Equipo Demolición, protagonizada por Jason Momoa y Dave Bautista, presentó su primer avance y anunció su fecha de estreno para el 28 de enero en Prime Video. Ambientada en Hawái, la película narra la historia de dos medios hermanos distanciados que, tras la misteriosa muerte de su padre, se ven obligados a superar sus diferencias para investigar el caso.

Lo que comienza como un reencuentro marcado por resentimientos familiares pronto los lleva a descubrir una conspiración criminal internacional en la que la yakuza desempeña un papel fundamental, forzándolos a cuestionar sus lealtades y enfrentar un peligro inesperado.

Relación entre hermanos con personalidades opuestas

En Equipo Demolición, Jonny, interpretado por Jason Momoa, es una figura caótica: rebelde, impulsivo y policía, aunque su actitud relajada lo aleja tanto de su familia como de la disciplina profesional. Por el contrario, James, a quien da vida Dave Bautista, es un ex Navy SEAL disciplinado y metódico. La relación entre ambos está marcada por tensiones no resueltas desde la infancia, agravadas por los años de distancia.

El avance de la película muestra que el reencuentro de Jonny y James está lleno de discusiones sobre la muerte de su padre: mientras James opta por una explicación sencilla, Jonny sospecha que podría tratarse de un asesinato. Este desacuerdo inicial servirá como detonante para que ambos trabajen juntos a pesar de sus diferencias y descubran secretos familiares ocultos.

Equipo Demolición (Captura de tráiler
Conspiración criminal internacional y el rol de la yakuza

La historia da un giro cuando aparece la yakuza, la influyente organización criminal japonesa que amenaza a los protagonistas. La presencia de estos adversarios mortales indica que la muerte del padre va más allá de una tragedia personal y se convierte en un caso criminal de alto riesgo. Stephen Root interpreta al detective local encargado de la investigación, quien teme que la búsqueda de justicia de Jonny y James transforme Hawái en un lugar de violencia.

La perspectiva del detective pone de relieve las dificultades que enfrentan los cuerpos policiales locales al intentar frenar una escalada de violencia provocada por la intervención de organizaciones internacionales como la yakuza, lo que remite a preocupaciones actuales sobre la globalización del crimen y sus efectos en comunidades que normalmente parecen alejadas de estos riesgos.

Elenco y aportes culturales

El reparto de Equipo Demolición no depende únicamente de la química entre Momoa y Bautista. Se suman Temuera Morrison, conocido por su participación en reconocidas franquicias de acción, Jacob Batalon, Stephen Root y Morena Baccarin. Ángel Manuel Soto, director de Blue Beetle, lidera la realización con una propuesta que combina escenas de acción elaboradas, momentos de humor y elementos emotivos.

La película aborda también el impacto del crimen organizado japonés en entornos insulares y familiares, una temática poco frecuente en el cine comercial estadounidense. Además, resalta cómo los problemas personales pueden verse sobrepasados por circunstancias externas, un tema con el que muchas familias reales podrían identificarse cuando hechos imprevistos alteran su rutina.

El guion es obra de Jonathan Tropper, reconocido por su destreza al equilibrar comedia y drama, en colaboración con Jeff Fierson. Los propios Momoa y Bautista participan como productores. La conjunción de un equipo técnico experimentado y un elenco de renombre eleva las expectativas tanto de la audiencia como de los especialistas de la industria respecto al impacto que la película podría tener dentro del género de comedia de acción.

