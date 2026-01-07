ARC Raiders rompe récord en Steam con 12 millones de juegos vendidos y 3,2 millones de jugadores activos

ARC Raiders, de Embark Studios.

El shooter de extracción ARC Raiders, desarrollado por Embark Studios y lanzado el 30 de octubre de 2025, ha superado los 12 millones de copias vendidas en un sector que enfrenta desafíos económicos y una fuerte competencia. Analistas del mercado señalan que el título alcanzó un máximo histórico de 3,2 millones de usuarios activos en un solo día durante el periodo festivo de 2025, especialmente en Steam.

Un lanzamiento que desafió la situación actual del mercado de videojuegos

Aunque gran parte de la industria del videojuego experimentó cifras bajas en 2025 debido a la saturación de títulos multijugador y el lento crecimiento en varios géneros, ARC Raiders destacó por su rápida y sostenida recepción. Desde finales de octubre hasta principios de enero, el juego no solo alcanzó buenas cifras de ventas, sino que también incrementó el número de usuarios activos y los ingresos generales de plataformas como Steam.

Según datos de la empresa Alinea Analytics, en diciembre Steam superó los 100 millones de jugadores y generó ingresos por 1.700 millones de dólares, lo que representa un aumento del 22,7 % respecto al año anterior. En este contexto, ARC Raiders se posicionó como el segundo juego con mayores ingresos en Steam, solo detrás de Counter-Strike 2.

ARC Raiders, de Embark Studios.

Factores del éxito de ARC Raiders

Un aspecto fundamental para el crecimiento de ARC Raiders fue la combinación de un descuento navideño con la llegada de importantes actualizaciones de contenido, como la expansión Cold Snap, que renovó la experiencia durante el invierno. Los datos lo respaldan: entre el 21 de diciembre y el 4 de enero se vendieron 1,2 millones de copias en Steam, y durante el 26 de diciembre se alcanzaron 250.000 unidades vendidas en un solo día.

El éxito no dependió únicamente del precio, sino también de la habilidad de Embark Studios para mantener a los jugadores activos. En pocos meses tras su lanzamiento, la cifra de usuarios diarios activos superó los 3 millones, con un 53 % de ellos en Steam. Las constantes actualizaciones y la implementación del sistema de emparejamiento basado en la agresividad contribuyeron a mantener el interés y atraer a nuevos jugadores.

Dificultades enfrentadas y posibilidades para el futuro

Si bien existieron dudas iniciales sobre una posible caída en las ventas tras el primer mes de ARC Raiders, diciembre demostró lo contrario. La respuesta estratégica de Embark Studios ante la competencia y la inestabilidad del mercado fue fundamental para evitar esa tendencia, combinando descuentos con eventos especiales en el juego. La actualización Cold Snap y el avance en la hoja de ruta de contenido han sido decisivos en la conservación del interés por parte de los usuarios.

Este modelo de gestión pone en evidencia a otros desarrolladores, ya que muestra que la adaptabilidad y la interacción permanente con la comunidad pueden reducir el abandono que afecta a muchos juegos multijugador actuales. El caso de ARC Raiders resalta la importancia de estrategias integradas y de la planificación a largo plazo, y señala a la industria la necesidad de mantenerse cercana a las comunidades de jugadores y atenta a las transformaciones del mercado digital.