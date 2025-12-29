Square Enix prepara “algo pequeño” para el noveno aniversario de NieR: Automata

Nier Automata, de Square Enix.

El productor ejecutivo de Square Enix, Yosuke Saito, comunicó que la compañía está organizando “algo pequeño” para celebrar el noveno aniversario de NieR: Automata en 2026, al tiempo que solicita a los fanáticos que moderen sus expectativas respecto a la magnitud de este homenaje.

Al mismo tiempo, ese año marcará el 40 aniversario de Dragon Quest, una efeméride que recibirá la mayor parte de los recursos y la atención por parte del estudio japonés.

Enfoque principal en el aniversario de Dragon Quest

El calendario de 2026 presenta para Square Enix dos celebraciones importantes: el noveno aniversario de NieR: Automata y el cuadragésimo aniversario de Dragon Quest. Saito destacó la importancia de la saga Dragon Quest, la franquicia de rol más veterana y exitosa de la desarrolladora, señalando que será el centro de las actividades, eventos y promociones principales de la empresa durante ese periodo. El productor manifestó su deseo de que “todo el mundo pudiese unirse a una gran celebración” dedicada a la saga, resaltando el valor icónico que Dragon Quest posee tanto en Japón como internacionalmente.

Por otro lado, la serie NieR, cuya popularidad internacional creció considerablemente tras el lanzamiento y éxito comercial de NieR: Automata, recibirá una conmemoración mucho más discreta. Desde la dirección de Square Enix se enfatiza que los recursos creativos y promocionales se enfocarán prioritariamente en Dragon Quest, lo que reduce la posibilidad de grandes anuncios o producciones relacionados con la franquicia NieR en este periodo.

Declaraciones reservadas ante el interés de los seguidores de NieR

En conversaciones con medios japoneses, Yosuke Saito insistió en que la sorpresa planeada para el aniversario de NieR: Automata será de escala limitada. De manera textual, el productor solicitó a los aficionados que “no se ilusionen demasiado con la anticipación”, para evitar posibles decepciones si el contenido anunciado no cumple las expectativas habituales que rodean a la franquicia. Esta advertencia busca responder al entusiasmo constante que generan cualquier novedad o rumor vinculado a la saga.

El propio director de la serie, Yoko Taro, ha explicado en otras ocasiones que varios proyectos relacionados con sus obras han sido cancelados durante el desarrollo, en vez de posponerse o transformarse en iniciativas menores. Taro ha remarcado que no desea publicar productos que no estén a la altura de la reputación de la saga, señalando: “Creo que si voy a lanzar algo extraño, prefiero no sacar nada”. Estas declaraciones ayudan a entender la cautela del equipo creativo respecto a nuevas propuestas o expansiones dentro del universo NieR en este ciclo.

Respuesta de la comunidad ante el anuncio

La serie NieR, especialmente NieR: Automata, cuenta con una comunidad de seguidores activa, que ha alentado la producción de numerosos productos de merchandising y colaboraciones con otras franquicias. El éxito sostenido de NieR: Automata, tanto en ventas como en reconocimiento cultural, ha propiciado durante años especulaciones sobre el anuncio de una nueva entrega principal o grandes proyectos para la serie.

Sin embargo, el mensaje de Saito y Square Enix es un claro intento de gestionar las expectativas: el contenido especial relacionado con el aniversario del juego será de escala limitada y probablemente consistirá en eventos, nuevos productos de merchandising, colaboraciones de pequeña escala o, en su caso, proyectos multimedia.

La combinación de declaraciones reservadas y la estrategia de comunicación enfocada principalmente en Dragon Quest establecen una ruta clara para la compañía: el aniversario de NieR: Automata tendrá conmemoración, pero sin anuncios importantes o lanzamientos de gran escala, mientras que la franquicia de rol recibirá toda la atención en el ciclo que marca el inicio de su cuarta década.