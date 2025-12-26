Cloud Imperium Games confirma que Squadron 42, la campaña de Star Citizen, llegará en 2026

Squadron 42, de Cloud Imperium Games.

Chris Roberts, creador de la reconocida franquicia Wing Commander y principal responsable de Cloud Imperium Games, ha confirmado que la esperada campaña de Star Citizen, conocida como Squadron 42, estará disponible en 2026.

Tras años de retrasos y cambios en la dirección del desarrollo, Roberts comunica que el título es completamente jugable desde el principio hasta el final y destaca la participación de un elenco de actores reconocidos, digitalizados con tecnología avanzada.

Desarrollo de larga duración y expectativas renovadas

Squadron 42, anunciado originalmente en 2012 como parte del ambicioso proyecto de financiamiento colectivo de Star Citizen, ha atravesado más de diez años de desarrollo marcados por múltiples retrasos. La fase beta estaba inicialmente planeada para 2020, pero el equipo tuvo que afrontar desafíos tecnológicos y creativos que resultaron en la extensión de los plazos. No fue sino hasta octubre de 2023 que Cloud Imperium Games comunicó la finalización de todas las funcionalidades básicas y el inicio de la etapa de ajustes y mejoras.

Según Chris Roberts, actualmente todo el contenido de Squadron 42 se puede jugar en su totalidad, y el equipo efectúa pruebas frecuentes mediante sesiones completas. El director de Cloud Imperium Games afirma que el enfoque está puesto en la optimización técnica y la corrección de errores, con el objetivo de cumplir el lanzamiento previsto para 2026. Sin embargo, Roberts aclara que este objetivo dependerá de que el trabajo de ajuste continúe según lo planeado.

Trama militar y reparto de reconocidos actores

La historia de Squadron 42 coloca al jugador en la piel de un piloto novato del escuadrón 42, parte de la Armada del Imperio Unido de la Humanidad. La trama principal se sitúa durante los eventos de Vega II en el año 2945, enfrentando la amenaza de la raza alienígena Vanduul y de grupos piratas. El argumento de la campaña tiene un marcado tono militar y se apoya en misiones de combate inspiradas en los simuladores espaciales de los años noventa.

Un aspecto destacado del juego es la presencia de un elenco que incluye a figuras consagradas del cine como Gary Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson, Andy Serkis, Mark Strong, Liam Cunningham, John Rhys-Davies, Henry Cavill, Ben Mendelsohn y Sophie Wu, entre otros. Todos han sido digitalizados a través de tecnología de captura 4D, mediante la colaboración entre Cloud Imperium Games y Clear Angle Studios. Esta técnica permite trasladar con precisión las expresiones y movimientos de los actores al entorno digital, aportando un realismo significativo a la experiencia narrativa.

La campaña individual está diseñada para ofrecer más de cuarenta horas de juego, de acuerdo a lo mencionado por Roberts. El contenido se presentará en varios capítulos, con una estructura similar a la de una serie cinematográfica, y promete una amplia variedad de escenarios y situaciones. Esta duración ubica a Squadron 42 entre las ofertas más largas dentro de los simuladores espaciales actuales.

Influencia en la comunidad y claridad en la comunicación

La larga espera y los reiterados retrasos han generado escepticismo entre los seguidores, especialmente después de varias promesas de fases beta desde hace más de una década. Roberts reconoció la impaciencia de los jugadores y comentó que, a diferencia de otras producciones de gran presupuesto, no habrá una prolongada campaña de promoción previa al lanzamiento. Según indica, los avances publicados hasta el momento ya muestran suficientemente la dirección y capacidades del juego. En consecuencia, la fecha de salida definitiva se anunciará poco tiempo antes del estreno, que se estima para la segunda mitad de 2026.

Una característica recurrente en la comunicación de Cloud Imperium Games es la constante reafirmación de metas y la redefinición de calendarios, afectando la confianza de parte de su base de jugadores. Anuncios como el de 2020, que anticipaba la llegada inminente de una beta, contrastan con el estado actual del proyecto, cuya beta todavía no está disponible.

No obstante, las cifras revelan una participación sostenida de jugadores y un compromiso del equipo en mejorar el producto antes de su lanzamiento. Para quienes han invertido tiempo y dinero en apoyar el proyecto, la confirmación de una larga campaña y la promesa de una narrativa ambiciosa representan motivos de entusiasmo en medio de una espera prolongada.