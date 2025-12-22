Malditos Nerds

Zenless Zone Zero lanzará su versión 2.5 el 30 de diciembre con un nuevo modo cooperativo

El esperado final de la temporada 2 de Zenless Zone Zero trae nuevos modos, recompensas y agentes clave

Guardar
Zenless Zone Zero, de HoYoverse.
Zenless Zone Zero, de HoYoverse.

Zenless Zone Zero, el juego de rol y acción desarrollado por HoYoverse, lanzará su esperada actualización 2.5 el 30 de diciembre, culminando la narrativa de la temporada 2 con añadidos importantes. Esta expansión presenta modos cooperativos, un centro multijugador, la incorporación de nuevos personajes esenciales como Ye Shunguang y Zhao, así como recompensas exclusivas para todos los jugadores.

Combate cooperativo y recompensas

La versión 2.5 presenta por primera vez el combate cooperativo multijugador a través del evento temporal Investigación conjunta: el Laberinto Divino. En este modo, equipos conformados por tres jugadores enfrentarán desafíos rápidos que exigen coordinación y estrategia conjunta. Además, el nuevo centro permitirá a los usuarios interactuar, compartir publicaciones, aceptar encargos y fomentar la interacción comunitaria, extendiendo las posibilidades de New Eridu más allá del combate individual.

Como parte de la celebración por el Año Nuevo y el final de la temporada, todos los usuarios recibirán a Zhao, una agente S de defensa glacial reconocida por su agilidad y capacidad para fortalecer al equipo. Junto a ella, llega Ye Shunguang, la primera Void Hunter con forma dual, capaz de infligir un daño considerable mediante su habilidad especial Hoja Afilada y los efectos de vulnerabilidad que aplica al entrar en el estado mente iluminada. Además de los nuevos agentes, la actualización otorga 1000 películas, un nuevo atuendo para Jane y otros objetos exclusivos que serán distribuidos de manera gratuita al comenzar la versión 2.5.

Zenless Zone Zero, de HoYoverse.
Zenless Zone Zero, de HoYoverse.

Actualizaciones en progresión y mejoras en la experiencia de usuario

HoYoverse implementa ajustes significativos para agentes veteranos como Soldier 11, Grace, Soldier 0 Anby, Ellen y Burnice, optimizando sus mecánicas y rendimiento. También se modifica el sistema de Shiyu Defense y las incursiones arriesgadas para hacerlas más dinámicas y accesibles.

Una de las características destacadas es la función de combate automático en la sala de simulación, que permite utilizar baterías etéreas para conseguir materiales de promoción y pistas de amplificador de forma instantánea, lo que disminuye la carga de la rutina diaria. Para los nuevos jugadores, la función de avance de programación facilita el acceso directo a la historia de la versión 2.5 sin necesidad de superar capítulos anteriores, agilizando así la incorporación de recién llegados a la comunidad.

Impacto en la comunidad y eventos futuros

La actualización refuerza el sentido de comunidad en Zenless Zone Zero. El centro de interacción, las nuevas funciones sociales y la posibilidad de obtener personajes específicos en los gachapones especiales están orientados a mejorar la satisfacción y equidad entre los usuarios.

El sistema de recompensas gratuito para todos los perfiles y la atención tanto a jugadores experimentados como a quienes se integran por primera vez reflejan una estrategia de retención basada en facilitar el acceso y conmemorar los logros del juego. Con varios canales de personajes activos durante este periodo y la promesa de reapariciones de agentes populares como Alice y Astra Yao, la versión 2.5 busca mantener la participación continua hasta la llegada de la siguiente expansión del universo HoYoverse.

Temas Relacionados

Zenless Zone ZeroHoYoversemalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Los juegos más esperados de 2026 #5: Pragmata

El nuevo juego de Capcom nos lleva a un mundo de ciencia ficción donde tendremos que combinar acción y puzzles para sobrevivir

Los juegos más esperados de

Sandfall Interactive decide no aumentar su tamaño pese al éxito de Clair Obscur: Expedition 33

La decisión de Sandfall Interactive desafía las tendencias del sector y afecta la percepción sobre el éxito indie

Sandfall Interactive decide no aumentar

La nueva serie de Assassin’s Creed suma a Johan Renck como director

La serie, basada en la exitosa franquicia de videojuegos de Ubisoft, se adentrará en una guerra secreta entre facciones rivales que luchan por el destino de la humanidad

La nueva serie de Assassin’s

Ark 2, la secuela protagonizada por Vin Diesel, se retrasa hasta 2028

La secuela de Ark: Survival Evolved suma otro gran retraso y ahora tiene 2028 como fecha objetivo

Ark 2, la secuela protagonizada

IO Interactive retrasa 007 First Light hasta mayo de 2026

IO Interactive busca aprovechar el tiempo extra para entregar un proyecto ambicioso, prometiendo una experiencia pulida desde el primer día

IO Interactive retrasa 007 First

ANIME

Chainsaw Man confirma su segunda

Chainsaw Man confirma su segunda temporada luego del éxito de la película

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run estrenará su adaptación al anime el 19 de marzo

Retrocultura Activa | La extraña ciudad de Wicked City: sexo, horror y neón en la frontera del anime

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

PELÍCULAS

‘La Odisea’, la próxima película

‘La Odisea’, la próxima película de Christopher Nolan, revela su primer tráiler

Avengers: Doomsday presenta su primer adelanto, confirmando el regreso de Chris Evans

REVIEW | Avatar: Fuego y Cenizas - Cómo subirse a un juego en un parque de diversiones

‘El Día De La Revelación’, la nueva película de Steven Spielberg, presenta su tráiler

Andy Muschietti sueña con un supercorte de más de seis horas de It e It: Chapter Two

SERIES

REVIEW | It: Bienvenidos a

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodios 7 y 8: Más Stephen King que nunca

Dexter: Resurrection fija la fecha de estreno de su segunda temporada para octubre

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodio 6: Mucho ruido y pocas nueces