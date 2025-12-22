Zenless Zone Zero lanzará su versión 2.5 el 30 de diciembre con un nuevo modo cooperativo

Zenless Zone Zero, de HoYoverse.

Zenless Zone Zero, el juego de rol y acción desarrollado por HoYoverse, lanzará su esperada actualización 2.5 el 30 de diciembre, culminando la narrativa de la temporada 2 con añadidos importantes. Esta expansión presenta modos cooperativos, un centro multijugador, la incorporación de nuevos personajes esenciales como Ye Shunguang y Zhao, así como recompensas exclusivas para todos los jugadores.

Combate cooperativo y recompensas

La versión 2.5 presenta por primera vez el combate cooperativo multijugador a través del evento temporal Investigación conjunta: el Laberinto Divino. En este modo, equipos conformados por tres jugadores enfrentarán desafíos rápidos que exigen coordinación y estrategia conjunta. Además, el nuevo centro permitirá a los usuarios interactuar, compartir publicaciones, aceptar encargos y fomentar la interacción comunitaria, extendiendo las posibilidades de New Eridu más allá del combate individual.

Como parte de la celebración por el Año Nuevo y el final de la temporada, todos los usuarios recibirán a Zhao, una agente S de defensa glacial reconocida por su agilidad y capacidad para fortalecer al equipo. Junto a ella, llega Ye Shunguang, la primera Void Hunter con forma dual, capaz de infligir un daño considerable mediante su habilidad especial Hoja Afilada y los efectos de vulnerabilidad que aplica al entrar en el estado mente iluminada. Además de los nuevos agentes, la actualización otorga 1000 películas, un nuevo atuendo para Jane y otros objetos exclusivos que serán distribuidos de manera gratuita al comenzar la versión 2.5.

Zenless Zone Zero, de HoYoverse.

Actualizaciones en progresión y mejoras en la experiencia de usuario

HoYoverse implementa ajustes significativos para agentes veteranos como Soldier 11, Grace, Soldier 0 Anby, Ellen y Burnice, optimizando sus mecánicas y rendimiento. También se modifica el sistema de Shiyu Defense y las incursiones arriesgadas para hacerlas más dinámicas y accesibles.

Una de las características destacadas es la función de combate automático en la sala de simulación, que permite utilizar baterías etéreas para conseguir materiales de promoción y pistas de amplificador de forma instantánea, lo que disminuye la carga de la rutina diaria. Para los nuevos jugadores, la función de avance de programación facilita el acceso directo a la historia de la versión 2.5 sin necesidad de superar capítulos anteriores, agilizando así la incorporación de recién llegados a la comunidad.

Impacto en la comunidad y eventos futuros

La actualización refuerza el sentido de comunidad en Zenless Zone Zero. El centro de interacción, las nuevas funciones sociales y la posibilidad de obtener personajes específicos en los gachapones especiales están orientados a mejorar la satisfacción y equidad entre los usuarios.

El sistema de recompensas gratuito para todos los perfiles y la atención tanto a jugadores experimentados como a quienes se integran por primera vez reflejan una estrategia de retención basada en facilitar el acceso y conmemorar los logros del juego. Con varios canales de personajes activos durante este periodo y la promesa de reapariciones de agentes populares como Alice y Astra Yao, la versión 2.5 busca mantener la participación continua hasta la llegada de la siguiente expansión del universo HoYoverse.