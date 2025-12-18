Malditos Nerds

Dispatch llegará a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el 28 de enero

El fenómeno de AdHoc Studio cruza fronteras y plataformas con una historia centrada en la redención y el humor

Dispatch, de AdHoc Studio.
Dispatch, de AdHoc Studio.

El popular título Dispatch, una comedia de superhéroes en formato de aventura episódica creada por AdHoc Studio, se lanzará oficialmente en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el 28 de enero de 2026. Reconocido tanto por su guion sólido como por su elenco de voces de alto nivel, Dispatch ofrece una experiencia narrativa centrada en la vida de un superhéroe en decadencia que debe reinventarse profesionalmente desde un escritorio.

Una visión diferente de la comedia de superhéroes

Tras su estreno original en PlayStation 5 y PC en octubre de 2025, Dispatch logró vender más de un millón de copias en solo 10 días. Su propuesta se distancia de los relatos tradicionales de acción para explorar los desafíos cotidianos y los dilemas humanos en un entorno de oficina de superhéroes. El protagonista, Robert Robertson, interpretado por Aaron Paul, experimenta la destrucción de su traje mecánico tras un enfrentamiento con su archienemigo, lo que le impide continuar en la primera línea de combate. Obligado a aceptar un empleo como despachador en un centro de operaciones para superhéroes de Los Ángeles, inicia una nueva etapa profesional.

En este nuevo puesto, el exhéroe se encarga de gestionar y rehabilitar a un grupo variado de antiguos villanos, enfrentando la burocracia, las rivalidades y las dinámicas típicas del ambiente laboral. El jugador toma decisiones cruciales desde el despacho, coordinando la respuesta de superhéroes ante emergencias y tratando de equilibrar el poder, las relaciones personales y la oportunidad de restaurar la reputación de Robert Robertson.

Dispatch cuenta con un elenco de voces de reconocimiento internacional. Destacan Aaron Paul (conocido por su trabajo en Breaking Bad), Laura Bailey (The Legend of Vox Machina), Erin Yvette (Hades II), además de figuras como Jeffrey Wright (American Fiction, The Batman), Matthew Mercer (Overwatch, Resident Evil 6) y Alanah Pearce (Cyberpunk 2077). La dirección narrativa y artística está a cargo de Nick Herman y Pierre Shorette, quienes participaron en la creación de The Wolf Among Us y Tales from the Borderlands, llevando su experiencia en aventuras interactivas a este proyecto.

Dispatch
Dispatch

La importancia de las decisiones, la narrativa y la estrategia

Uno de los principales atributos de Dispatch es el impacto directo de las decisiones del usuario en el desarrollo de la trama. Desde conversaciones informales en la sala de descanso hasta situaciones de vida o muerte durante la gestión de misiones, cada opción afecta las relaciones entre los personajes y el desenlace de la historia. La narrativa se ve enriquecida por mecánicas estratégicas: los jugadores deben consultar un mapa de emergencias, valorar los riesgos y decidir a qué héroe enviar en cada caso, considerando los posibles beneficios y repercusiones para el equipo y la ciudad.

La gestión del equipo requiere atención a las particularidades de cada integrante, desde sus dificultades personales hasta las habilidades susceptibles de mejora mediante desbloqueos. Este enfoque, que destaca el aspecto humano en la labor de los superhéroes, ha sido señalado como una interesante innovación.

Alcance global e impacto esperado en las consolas de Nintendo

El lanzamiento de Dispatch en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 permitirá que el juego llegue a una audiencia más amplia. La edición para Nintendo Switch 2 incluirá mejoras visuales, como mayor resolución y mejor rendimiento, sin un costo adicional para quienes adquieran la versión estándar para Nintendo Switch.

El notable éxito de la primera temporada en ventas y críticas ha motivado discusiones sobre la producción de una posible segunda temporada, en la que se profundizarían los aspectos dramáticos y cómicos, respondiendo a la positiva recepción del público ante temas poco convencionales y momentos de intensidad emocional. Además, Dispatch ha generado debate por la diversidad de sus personajes y su tratamiento de problemas contemporáneos relevantes para el público, como la conciliación entre trabajo y vida privada, la redención y la gestión burocrática.

