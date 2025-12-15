Raiders of Blackveil ya está disponible en Acceso Anticipado en Steam

Malditos Nerds

Wombo Games, el estudio independiente encabezado por Janos Flösser, cofundador de IO Interactive y ex Chief Creative Officer de Square Enix, lanzó hoy en Steam, Raiders of Blackveil, su nuevo proyecto cooperativo que llega en formato de Acceso Anticipado.

El equipo detrás del juego reúne a desarrolladores con trayectoria en franquicias reconocidas como Tomb Raider, Deus Ex, Just Cause y Hitman. Esa experiencia se traduce en una propuesta centrada en la cooperación, la estrategia y una alta rejugabilidad, dentro de un mundo de fantasía industrial con tintes distópicos.

En Raiders of Blackveil, los jugadores forman parte de una rebelión de animales oprimidos que se enfrenta a la megacorporación humana llamada Blackveil. La jugabilidad combina elementos de roguelite, ARPG y extracción PvE, con incursiones de alto riesgo en zonas hostiles donde el objetivo es claro: causar el mayor daño posible, recolectar botín y lograr escapar con vida.

Cada partida está marcada por las decisiones del jugador. La elección del campeón es clave, con personajes inspirados en los MOBAs que cumplen roles definidos de Tanque, Daño o Apoyo, y que aportan habilidades y estilos de juego únicos. A esto se le suma un sistema de perks profundo, con más de 300 ventajas repartidas en ocho clases clásicas de fantasía como Mage, Assassin, Priest, Guardian, Monk, Druid, Warrior y Warlock, pensadas para crear sinergias y configuraciones cada vez más poderosas.

El Acceso Anticipado llega acompañado de contenido nuevo, entre el que se destaca el bioma “The Harvest Operation”, una zona inédita fuera de la Meat Factory de Blackveil. Allí los jugadores se enfrentarán a 11 nuevos tipos de enemigos, dos mini-jefes y un Jefe Final diseñado para desafiar incluso a los equipos más experimentados. También se incorporan nuevas mecánicas de combate, equipo exclusivo, efectos de estado y un sistema de progresión que incrementa la dificultad tras cada victoria, apuntando claramente a la rejugabilidad.

Además de las incursiones, el juego cuenta con una base central llamada “The Liberator”, donde es posible vender, comprar y mejorar equipamiento gracias a los servicios de la tripulación rebelde, gestionar el botín obtenido y prepararse para futuras misiones.

Sobre este lanzamiento, Benjamin Flösser, Executive Producer en Wombo Games, explicó que el foco del desarrollo previo estuvo puesto en pulir la experiencia central del juego. Según comentó, el Acceso Anticipado representa el punto de partida para hacer crecer Raiders of Blackveil junto a la comunidad, cuyo feedback será clave para ajustar balance, incorporar ideas y definir nuevas funciones.

Wombo Games confirmó que la versión 1.0 de Raiders of Blackveil tiene previsto su lanzamiento en algún momento de 2026. Mientras tanto, el estudio invita a los jugadores a sumarse a la rebelión y participar activamente en la evolución del proyecto.

