Malditos Nerds

Todd Howard confirma que Bethesda utiliza IA pero recalca que la prioridad es “el factor humano”

El jefe de Bethesda participó en el debate sobre IA y videojuegos tras la cancelación de un título polémico

Guardar
Fallout 76, de Bethesda.
Fallout 76, de Bethesda.

Todd Howard, director de Bethesda y figura clave detrás de sagas como Fallout y The Elder Scrolls, se pronunció recientemente sobre el controvertido uso de inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos. Sus declaraciones, realizadas durante la promoción de la segunda temporada de la serie de Fallout y en medio de crecientes debates sobre la IA en la industria, dejaron en claro que la compañía sí emplea inteligencia artificial, aunque siempre bajo un enfoque donde la creatividad humana sigue siendo fundamental e irremplazable.

Crecimiento y adopción de la inteligencia artificial en los videojuegos

En los últimos años, la utilización de inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos ha experimentado un notable aumento. Según un informe de Unity en 2024, más del 60% de los estudios que trabajan con sus herramientas han incorporado algún tipo de inteligencia artificial en sus procesos. Una encuesta del mismo año de la GDC indica que un tercio de la industria afirma usar frecuentemente herramientas de inteligencia artificial, una tendencia que continúa en alza en este 2025. Este avance también fue respaldado por más de la mitad de las empresas de videojuegos encuestadas en Japón durante la Tokyo Game Show.

El debate ha ganado relevancia pública tras situaciones como la cancelación de Postal: Bullet Paradise, un juego de Goonswarm Games distribuido por Running With Scissors, que fue sujeto a críticas relacionadas con el uso de activos generados por inteligencia artificial. Este caso reavivó opiniones divergentes dentro del sector; algunos ejecutivos, como Tim Sweeney de Epic Games, prevén que la IA estará presente en todas las producciones futuras, mientras que ex integrantes de la industria, como Dan Houser de Rockstar, han llegado a comparar su proliferación con una “enfermedad de vaca loca” que impacta cada nivel del proceso creativo.

Starfield, de Bethesda.
Starfield, de Bethesda.

La perspectiva de Todd Howard sobre la inteligencia artificial en Bethesda

Ante este contexto de posturas contrarias, Todd Howard fue consultado sobre el rol que desempeña la inteligencia artificial en Bethesda. El directivo señaló que, en el estudio, la IA se utiliza como una herramienta. Howard explicó que la intención creativa y las decisiones finales sobre el diseño y la estética de los videojuegos siguen siendo responsabilidad de los artistas humanos. Según sus palabras, “la intención creativa proviene de los artistas, ante todo”.

Howard añadió que en Bethesda la inteligencia artificial se emplea para agilizar repeticiones o revisar aspectos técnicos dentro de los mundos del juego, pero no como generadora autónoma de contenido. Enfatizó la comparación con la evolución de programas como Photoshop: “Si miras diez años hacia atrás, nadie querría volver a esa versión de Photoshop”, para ilustrar que la herramienta mejora los procesos, sin suplantar la autoría humana.

El objetivo de Bethesda, según Howard, es preservar la expresividad artística y asegurar que la intención humana es el elemento distintivo de los productos. Así, la compañía no utiliza IA para generar contenidos de manera independiente, como imágenes, escenarios o personajes, sino únicamente para optimizar procesos técnicos, manteniendo el control creativo dentro del equipo humano.

Repercusiones y desafíos tras las declaraciones de Howard

Las palabras de Howard se producen en un momento en el que muchas empresas exploran la inteligencia artificial desde diferentes perspectivas. Electronic Arts, por ejemplo, ha sugerido a sus equipos que vean la IA como “socios de pensamiento”, mientras que Sega ha informado que solo la aplicará “cuando corresponda”. Otros líderes de la industria, como el ex CEO de Nexon, Owen Mahoney, sostienen que la IA modificará profundamente la manera en que se crean los videojuegos.

A pesar de esto, la falta de transparencia sobre cuánto intervienen los humanos o la IA en los productos finales continúa siendo un desafío tanto para consumidores como para aquellos que trabajan en la industria. Mientras Howard recalca que en Bethesda se da prioridad al factor humano y a la protección del componente artístico, situaciones como la de Postal: Bullet Paradise muestran cómo las percepciones públicas pueden influir decisivamente, incluso hasta provocar la cancelación de juegos cuando surge la sospecha de un uso excesivo de herramientas automáticas en aspectos clave del desarrollo.

Tanto jugadores como artistas temen que la expansión de la inteligencia artificial reduzca las oportunidades de empleo y la calidad de las obras culturales. Por su parte, ejecutivos y directivos destacan los beneficios en términos de eficiencia y velocidad en la producción. Las declaraciones de Howard, que recalcan un uso limitado y controlado bajo supervisión humana, buscan responder a estas inquietudes, aunque aún persisten dudas respecto a los límites futuros en el equilibrio entre innovación tecnológica y protección de la creatividad.

Temas Relacionados

Todd HowardBethesdaFalloutThe Elder Scrollsmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

Despelote recibirá su versión de Nintendo Switch el 11 de diciembre

Despelote se ha posicionado como una de las sorpresas del año y consiguió nominaciones en The Game Awards

Despelote recibirá su versión de

Postal: Bullet Paradise se cancela a un día de su anuncio y el estudio cierra sus puertas

Goonswarm Games se disuelve tras la oleada de críticas derivadas de la sospecha de arte con IA

Postal: Bullet Paradise se cancela

The Boys: Trigger Warning lleva el universo de la serie a un juego de realidad virtual en 2026

El nuevo juego permitirá a los fanáticos vivir una experiencia inmersiva en el universo de The Boys

The Boys: Trigger Warning lleva

Katsuhiro Harada anuncia su salida de Bandai Namco tras 30 años trabajando en Tekken

La sorpresiva salida del productor japonés marca el fin de una era para los fans de Tekken

Katsuhiro Harada anuncia su salida

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo

Con la segunda temporada aún sin estrenar, el equipo de Fallout ya planea arrancar la producción de la tercera entrega

Fallout comenzará el rodaje de

ANIME

Entrevistamos a Dión González, voz

Entrevistamos a Dión González, voz en español latino de Ludo en Gachiakuta

Retrocultura Activa | Isekai: del tropo curioso al género más sobreexplotado del anime moderno

Frieren: Beyond Journey’s End presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada

Retrocultura Activa | La leyenda sangrienta de Ninja Scroll: animación adulta en su máximo filo

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

PELÍCULAS

Entrevistamos a Jared Bush, Yvett

Entrevistamos a Jared Bush, Yvett Merino y Byron Howard, creativos de Zootopia 2

Helldivers dará el salto al cine de la mano de Justin Lin, director de Fast & Furious

Zootopia 2 recauda más de $500 millones de dólares a nivel global y sigue rompiendo récords

Zootopia 2 recauda más de $80 millones de dólares a nivel global en su primer día en taquilla

Entrevistamos a Mila Kunis, Cailee Spaeny y Kerry Washington, de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out

SERIES

Fallout comenzará el rodaje de

Fallout comenzará el rodaje de su tercera temporada a mediados del año próximo

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodio 6: Mucho ruido y pocas nueces

REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodio 5: El retorno del rey