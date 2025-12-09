Todd Howard confirma que Bethesda utiliza IA pero recalca que la prioridad es “el factor humano”

Fallout 76, de Bethesda.

Todd Howard, director de Bethesda y figura clave detrás de sagas como Fallout y The Elder Scrolls, se pronunció recientemente sobre el controvertido uso de inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos. Sus declaraciones, realizadas durante la promoción de la segunda temporada de la serie de Fallout y en medio de crecientes debates sobre la IA en la industria, dejaron en claro que la compañía sí emplea inteligencia artificial, aunque siempre bajo un enfoque donde la creatividad humana sigue siendo fundamental e irremplazable.

Crecimiento y adopción de la inteligencia artificial en los videojuegos

En los últimos años, la utilización de inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos ha experimentado un notable aumento. Según un informe de Unity en 2024, más del 60% de los estudios que trabajan con sus herramientas han incorporado algún tipo de inteligencia artificial en sus procesos. Una encuesta del mismo año de la GDC indica que un tercio de la industria afirma usar frecuentemente herramientas de inteligencia artificial, una tendencia que continúa en alza en este 2025. Este avance también fue respaldado por más de la mitad de las empresas de videojuegos encuestadas en Japón durante la Tokyo Game Show.

El debate ha ganado relevancia pública tras situaciones como la cancelación de Postal: Bullet Paradise, un juego de Goonswarm Games distribuido por Running With Scissors, que fue sujeto a críticas relacionadas con el uso de activos generados por inteligencia artificial. Este caso reavivó opiniones divergentes dentro del sector; algunos ejecutivos, como Tim Sweeney de Epic Games, prevén que la IA estará presente en todas las producciones futuras, mientras que ex integrantes de la industria, como Dan Houser de Rockstar, han llegado a comparar su proliferación con una “enfermedad de vaca loca” que impacta cada nivel del proceso creativo.

Starfield, de Bethesda.

La perspectiva de Todd Howard sobre la inteligencia artificial en Bethesda

Ante este contexto de posturas contrarias, Todd Howard fue consultado sobre el rol que desempeña la inteligencia artificial en Bethesda. El directivo señaló que, en el estudio, la IA se utiliza como una herramienta. Howard explicó que la intención creativa y las decisiones finales sobre el diseño y la estética de los videojuegos siguen siendo responsabilidad de los artistas humanos. Según sus palabras, “la intención creativa proviene de los artistas, ante todo”.

Howard añadió que en Bethesda la inteligencia artificial se emplea para agilizar repeticiones o revisar aspectos técnicos dentro de los mundos del juego, pero no como generadora autónoma de contenido. Enfatizó la comparación con la evolución de programas como Photoshop: “Si miras diez años hacia atrás, nadie querría volver a esa versión de Photoshop”, para ilustrar que la herramienta mejora los procesos, sin suplantar la autoría humana.

El objetivo de Bethesda, según Howard, es preservar la expresividad artística y asegurar que la intención humana es el elemento distintivo de los productos. Así, la compañía no utiliza IA para generar contenidos de manera independiente, como imágenes, escenarios o personajes, sino únicamente para optimizar procesos técnicos, manteniendo el control creativo dentro del equipo humano.

Repercusiones y desafíos tras las declaraciones de Howard

Las palabras de Howard se producen en un momento en el que muchas empresas exploran la inteligencia artificial desde diferentes perspectivas. Electronic Arts, por ejemplo, ha sugerido a sus equipos que vean la IA como “socios de pensamiento”, mientras que Sega ha informado que solo la aplicará “cuando corresponda”. Otros líderes de la industria, como el ex CEO de Nexon, Owen Mahoney, sostienen que la IA modificará profundamente la manera en que se crean los videojuegos.

A pesar de esto, la falta de transparencia sobre cuánto intervienen los humanos o la IA en los productos finales continúa siendo un desafío tanto para consumidores como para aquellos que trabajan en la industria. Mientras Howard recalca que en Bethesda se da prioridad al factor humano y a la protección del componente artístico, situaciones como la de Postal: Bullet Paradise muestran cómo las percepciones públicas pueden influir decisivamente, incluso hasta provocar la cancelación de juegos cuando surge la sospecha de un uso excesivo de herramientas automáticas en aspectos clave del desarrollo.

Tanto jugadores como artistas temen que la expansión de la inteligencia artificial reduzca las oportunidades de empleo y la calidad de las obras culturales. Por su parte, ejecutivos y directivos destacan los beneficios en términos de eficiencia y velocidad en la producción. Las declaraciones de Howard, que recalcan un uso limitado y controlado bajo supervisión humana, buscan responder a estas inquietudes, aunque aún persisten dudas respecto a los límites futuros en el equilibrio entre innovación tecnológica y protección de la creatividad.