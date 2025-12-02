Ryu y Chun-Li llegan a Call of Duty: Mobile en un crossover con Street Fighter 6

Call of Duty: Mobile, de Activision.

El conocido videojuego Call of Duty: Mobile ha anunciado una de sus colaboraciones más anticipadas: los emblemáticos personajes de Street Fighter 6, entre ellos Ryu, Chun-Li, Akuma y Cammy, estarán disponibles como operadores a partir del 11 de diciembre.

Esta integración forma parte de la celebración de la Temporada 11, que coincide con el sexto aniversario del juego desarrollado por Activision y Tencent, e incluirá la introducción de armas temáticas y recompensas especiales para los jugadores activos durante el evento.

Antecedentes de la colaboración

Call of Duty: Mobile, disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android desde 2019, ha mantenido una fuerte presencia en el mercado gracias a su estrategia de temporadas temáticas y eventos limitados. Esta propuesta, que fusiona modos clásicos de multijugador competitivo, battle royale y zombies, ha logrado atraer y mantener a una base de jugadores considerable a lo largo de seis años. La colaboración con Street Fighter 6 se suma a una serie de eventos donde han participado franquicias reconocidas como Gundam y NieR: Automata.

Activision y Capcom han confirmado que el contenido de Street Fighter 6 estará disponible a partir del 11 de diciembre, coincidiendo con el aniversario del lanzamiento de Call of Duty: Mobile. El 13 de diciembre se añadirá la Champion’s Collection Weapon Series Armory, una colección de armas y diseños inspirados íntegramente en el universo de lucha de Capcom. Al principio solo se confirmaron cuatro operadores jugables, Ryu, Chun-Li, Akuma y Cammy, aunque también se ha sugerido la posible llegada de Luke, otro personaje destacado de Street Fighter 6.

Detalles sobre los operadores y armamento temático

Los jugadores podrán utilizar versiones jugables de los personajes de Street Fighter mediante la Hero’s Collection Operator Series Armory, diseñados acorde al estilo visual de Street Fighter 6. Además de las nuevas apariencias para los operadores, el evento traerá armas temáticas que reflejan la estética y los colores distintivos de la franquicia de lucha, ofreciendo opciones de personalización y recompensas únicas a quienes participen en diciembre.

Las armas temáticas inspiradas en Street Fighter estarán disponibles desde el 13 de diciembre, ampliando la variedad de contenidos visuales y mecánicos. Esta colección de objetos está dirigida tanto a los seguidores veteranos del juego como a los aficionados de Capcom, permitiendo atraer nuevas audiencias al entorno de Call of Duty: Mobile. Hasta el momento no se ha dado a conocer una lista completa del armamento ni si existirán desafíos o modos de juego especiales relacionados con la colaboración.

Evolución del juego y retos actuales para Call of Duty: Mobile

Desde su lanzamiento en 2019, Call of Duty: Mobile ha logrado consolidarse como una de las propuestas más exitosas en el ámbito del gaming para móviles. Su formato gratuito y la constancia en las actualizaciones han permitido que se mantenga como líder mundial entre los juegos de disparos móviles, con millones de descargas y una comunidad competitiva activa.

La incorporación frecuente de nuevos modos de juego, como el próximo DMZ: Recon, un modo de extracción que llegará este mes, y la integración de contenidos licenciados demuestran el esfuerzo de Activision por adaptarse a las demandas de su comunidad, manteniendo al juego relevante dentro de una industria sumamente competitiva.

No obstante, algunos jugadores de largo tiempo han expresado dudas respecto a si el aumento de colaboraciones externas puede alejar al título de su esencia y atractivo original, especialmente entre quienes prefieren una experiencia centrada en la narrativa y los personajes propios de Call of Duty.