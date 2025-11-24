Malditos Nerds

Tales of Berseria tendrá una versión remasterizada el año próximo

El JRPG de 2016 de Bandai Namco se renueva y estará disponible en consolas modernas, con todo el contenido y mejoras

Guardar
Tales of Berseria Remastered, de
Tales of Berseria Remastered, de Bandai Namco.

Tales of Berseria Remastered, el conocido JRPG de Bandai Namco, ha sido anunciado oficialmente para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Está previsto que se estrene el 27 de febrero de 2026, exactamente diez años después de su lanzamiento original, y tiene como objetivo acercar la historia de Velvet Crowe a una nueva generación de jugadores con gráficos mejorados, jugabilidad optimizada y toda la colección de contenido descargable anterior incluida.

Aspectos principales del relanzamiento: mejoras y nuevas ediciones

Bandai Namco sigue apostando por la saga Tales mediante la remasterización de uno de sus títulos más populares. Tales of Berseria Remastered, desarrollado por D.A.G, mantiene la historia original de Velvet Crowe, quien explora el reino de Midgand tras una traición traumática. Este remaster resalta por la actualización gráfica y la optimización de la experiencia de juego, incluyendo nuevas opciones de accesibilidad.

Entre las mejoras principales se encuentra la adición de indicadores de destino para facilitar la exploración y la posibilidad de desactivar los encuentros aleatorios con enemigos, lo que permite a los jugadores recorrer los escenarios con mayor libertad.

Tales of Berseria Remastered, de
Tales of Berseria Remastered, de Bandai Namco.

Contenido adicional completo e integración técnica moderna

Otra ventaja es la inclusión de todo el contenido descargable lanzado para la versión original de 2016. Los jugadores podrán disfrutar de trajes inspirados en otros títulos de la saga Tales, así como de equipamientos adicionales que ofrecen variedad tanto visual como funcional. También se ha anunciado una mejora significativa en la calidad de los gráficos, adaptando el videojuego a las resoluciones y capacidades actuales de las consolas y PC.

El sistema de combate, pieza clave en la serie Tales, ha sido ajustado: los usuarios podrán personalizar sus ataques llamados “Artes” según su estilo de juego, gestionar combos de ataques y recolectar almas de los enemigos para ejecutar secuencias de ofensivas potentes. Estas mecánicas, combinadas con la opción de eliminar los encuentros aleatorios, permitirán una experiencia de juego más fluida y a medida.

Relevancia para los jugadores y tendencias en remasterizaciones recientes

La decisión de lanzar Tales of Berseria Remastered sigue la estrategia de Bandai Namco de renovar clásicos del género JRPG para sistemas modernos, como ha sucedido últimamente con Tales of Xillia Remastered o Tales of Arise. Estas decisiones responden a la demanda constante de la comunidad, que busca acceder a títulos emblemáticos que antes estaban limitados a consolas antiguas, eliminando la necesidad de recurrir a hardware descontinuado o a mercados de segunda mano.

Para la mayoría de los jugadores, este relanzamiento ofrece la posibilidad de disfrutar la historia de Velvet, reconocida por abordar temas relacionados con la razón y los sentimientos, en una versión mejorada y completa que elimina barreras técnicas del pasado, como tiempos de carga prolongados o restricciones de accesibilidad y visualización. Las mejoras en la jugabilidad y la integración de contenido extra también atienden a críticas anteriores sobre la ausencia de funciones de accesibilidad y la dispersión de los DLC.

En el contexto del mercado mundial de videojuegos, el lanzamiento simultáneo y la igualdad de contenidos entre todas las regiones muestran una intención clara por parte de Bandai Namco de evitar desigualdades entre comunidades de jugadores, problema que en años pasados generó insatisfacción. La remasterización de títulos fundamentales demuestra una tendencia en aumento: renovar los juegos más destacados de cada género y acompañar estos lanzamientos de incentivos exclusivos para fomentar la reserva anticipada y la venta digital.

Temas Relacionados

Tales of Berseria RemasteredTales of BerseriaBandai NamcoPlayStation 5Xbox SeriesNintendo SwitchPCmalditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

Más Noticias

REVIEW | LEGO Marvel Avengers: Strange Tails: La esencia de Marvel y LEGO en su mejor versión

Marvel sigue apostando a diferentes contenidos y, en este caso, gana la apuesta

REVIEW | LEGO Marvel Avengers:

Yoko Taro admite que sigue trabajando en la industria, pero que sus proyectos ajenos a NieR fueron cancelados

El director japonés asegura que ha trabajado intensamente, pero el público lo percibe inactivo por los repetidos fracasos en el desarrollo

Yoko Taro admite que sigue

Hi-Fi Rush cambia oficialmente de manos: Krafton reemplaza a Bethesda como editora del juego

Krafton se encargará de todas las próximas actualizaciones y comunicaciones relacionadas con el juego

Hi-Fi Rush cambia oficialmente de

Latin American Games Showcase vuelve el 9 de diciembre con una edición especial junto a The Game Awards 2025

El Latin American Games Showcase vuelve el 9 de diciembre con más de 70 juegos y una edición especial junto a The Game Awards 2025, con anuncios y estrenos

Latin American Games Showcase vuelve

Steins;Gate RE:BOOT, la nueva versión de la clásica novela visual, se retrasa hasta 2026

El esperado remake del estudio MAGES mostrará nuevas escenas, rediseños de personajes y escenarios inéditos de Akihabara

Steins;Gate RE:BOOT, la nueva versión

ANIME

Frieren: Beyond Journey’s End presenta

Frieren: Beyond Journey’s End presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada

Retrocultura Activa | La leyenda sangrienta de Ninja Scroll: animación adulta en su máximo filo

REVIEW | Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze - Me gusta la gente a la que le gusto

Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze supera los $100 millones y domina taquilla global del anime

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run revela su primer tráiler

PELÍCULAS

Proyecto Fin del Mundo, la

Proyecto Fin del Mundo, la próxima película de Ryan Gosling, presenta un nuevo tráiler

Moana presenta el primer tráiler de su nueva versión live action

‘Nada es lo que parece 3’ supera a The Running Man y se corona como número uno en la taquilla global

‘El Diablo Viste a la Moda 2’: el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway presenta su primer adelanto

Woody y Buzz enfrentan una amenaza digital en Toy Story 5, la esperada secuela de Pixar

SERIES

REVIEW | LEGO Marvel Avengers:

REVIEW | LEGO Marvel Avengers: Strange Tails: La esencia de Marvel y LEGO en su mejor versión

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodios 1 al 4: Derry tiene su regreso triunfal

Fallout: la serie protagonizada por Ella Purnell llega a New Vegas en el primer tráiler de su segunda temporada

V for Vendetta vuelve como serie: James Gunn y Pete Jackson lideran el ambicioso proyecto

Overcooked tendrá su propio reality con desafíos de alto riesgo y caos culinario de la mano de A24