Tales of Berseria tendrá una versión remasterizada el año próximo

Tales of Berseria Remastered, de Bandai Namco.

Tales of Berseria Remastered, el conocido JRPG de Bandai Namco, ha sido anunciado oficialmente para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Está previsto que se estrene el 27 de febrero de 2026, exactamente diez años después de su lanzamiento original, y tiene como objetivo acercar la historia de Velvet Crowe a una nueva generación de jugadores con gráficos mejorados, jugabilidad optimizada y toda la colección de contenido descargable anterior incluida.

Aspectos principales del relanzamiento: mejoras y nuevas ediciones

Bandai Namco sigue apostando por la saga Tales mediante la remasterización de uno de sus títulos más populares. Tales of Berseria Remastered, desarrollado por D.A.G, mantiene la historia original de Velvet Crowe, quien explora el reino de Midgand tras una traición traumática. Este remaster resalta por la actualización gráfica y la optimización de la experiencia de juego, incluyendo nuevas opciones de accesibilidad.

Entre las mejoras principales se encuentra la adición de indicadores de destino para facilitar la exploración y la posibilidad de desactivar los encuentros aleatorios con enemigos, lo que permite a los jugadores recorrer los escenarios con mayor libertad.

Contenido adicional completo e integración técnica moderna

Otra ventaja es la inclusión de todo el contenido descargable lanzado para la versión original de 2016. Los jugadores podrán disfrutar de trajes inspirados en otros títulos de la saga Tales, así como de equipamientos adicionales que ofrecen variedad tanto visual como funcional. También se ha anunciado una mejora significativa en la calidad de los gráficos, adaptando el videojuego a las resoluciones y capacidades actuales de las consolas y PC.

El sistema de combate, pieza clave en la serie Tales, ha sido ajustado: los usuarios podrán personalizar sus ataques llamados “Artes” según su estilo de juego, gestionar combos de ataques y recolectar almas de los enemigos para ejecutar secuencias de ofensivas potentes. Estas mecánicas, combinadas con la opción de eliminar los encuentros aleatorios, permitirán una experiencia de juego más fluida y a medida.

Relevancia para los jugadores y tendencias en remasterizaciones recientes

La decisión de lanzar Tales of Berseria Remastered sigue la estrategia de Bandai Namco de renovar clásicos del género JRPG para sistemas modernos, como ha sucedido últimamente con Tales of Xillia Remastered o Tales of Arise. Estas decisiones responden a la demanda constante de la comunidad, que busca acceder a títulos emblemáticos que antes estaban limitados a consolas antiguas, eliminando la necesidad de recurrir a hardware descontinuado o a mercados de segunda mano.

Para la mayoría de los jugadores, este relanzamiento ofrece la posibilidad de disfrutar la historia de Velvet, reconocida por abordar temas relacionados con la razón y los sentimientos, en una versión mejorada y completa que elimina barreras técnicas del pasado, como tiempos de carga prolongados o restricciones de accesibilidad y visualización. Las mejoras en la jugabilidad y la integración de contenido extra también atienden a críticas anteriores sobre la ausencia de funciones de accesibilidad y la dispersión de los DLC.

En el contexto del mercado mundial de videojuegos, el lanzamiento simultáneo y la igualdad de contenidos entre todas las regiones muestran una intención clara por parte de Bandai Namco de evitar desigualdades entre comunidades de jugadores, problema que en años pasados generó insatisfacción. La remasterización de títulos fundamentales demuestra una tendencia en aumento: renovar los juegos más destacados de cada género y acompañar estos lanzamientos de incentivos exclusivos para fomentar la reserva anticipada y la venta digital.