Krafton prioriza IA y ofrece “bajas voluntarias” a sus trabajadores tras récord de ganancias

PUBG: Battlegrounds, de PUBG Studios.

Tras presentar cifras de beneficios trimestrales sin precedentes, la compañía surcoreana Krafton, reconocida por publicar éxitos como PUBG: Battlegrounds e InZoi, ha iniciado un programa de bajas voluntarias y ha suspendido prácticamente toda contratación externa.

El trasfondo es un cambio estratégico definido: Krafton ha decidido convertirse en una empresa basada en la inteligencia artificial, invirtiendo grandes sumas en automatización y en la formación de sus empleados en inteligencia artificial generativa, en medio de los complejos dilemas éticos y laborales a los que se enfrenta la industria de los videojuegos.

El trasfondo del enfoque centrado en inteligencia artificial en Krafton

A finales de octubre, Krafton comunicó al sector su transformación corporativa hacia una compañía centrada en la inteligencia artificial. Según su director ejecutivo, Kim Chang-han, el objetivo es automatizar procesos para que el personal se dedique principalmente a actividades creativas y a la resolución de problemas complejos.

Esta transición se refleja en una inversión de aproximadamente 20 millones de dólares para capacitar a su plantilla en tecnologías de inteligencia artificial generativa, además de otros 70 millones de dólares destinados a la construcción de un clúster de GPU e infraestructuras de cómputo intensivo, elementos necesarios para el entrenamiento y la aplicación de la inteligencia artificial a gran escala.

El impacto sobre la estructura laboral es considerable. Según el director financiero, Bae Dong-geun, únicamente se mantendrán contrataciones en áreas relacionadas con la creación de propiedad intelectual original y en los proyectos de inteligencia artificial más estratégicos. En una reciente llamada con inversores, destacó que la meta no es ahorrar costos, sino mejorar de manera significativa la productividad individual de la plantilla actual, que deberá adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas del grupo.

InZOI, de Krafton.

Detalles y alcance del programa de bajas voluntarias

El plan anunciado por Krafton para facilitar la salida de empleados incluye indemnizaciones según la antigüedad: desde seis meses de salario para quienes lleven un año o menos, hasta treinta y seis meses para los empleados con más de once años en la empresa. Un portavoz señala que la base de este programa es apoyar y acompañar a los empleados en el rediseño proactivo de su carrera profesional, ya sea dentro de la empresa o fuera de ella, en un momento en el que la presencia de la inteligencia artificial obliga a renovar los perfiles profesionales o a buscar nuevos retos.

Sin embargo, este programa surge inmediatamente después de un semestre de ganancias récord. Esto ha generado preocupación entre observadores y empleados, ya que la medida puede interpretarse como una forma encubierta de reducción de personal, más que como un impulso al desarrollo profesional.

Krafton rechaza esta interpretación y enfatiza que no se trata de despidos forzosos. No obstante, la reestructuración coincide con un contexto internacional en el que otras compañías, como Nexon o Square Enix, también buscan incrementar el uso de la inteligencia artificial y reducir el papel de los empleados, en ocasiones como paso previo a despidos formales en sus filiales occidentales.

Impacto en la industria del videojuego y su potencial efecto expansivo

Este cambio de dirección de Krafton tiene repercusiones más allá de Corea del Sur. La industria global de los videojuegos experimenta una rápida integración de la inteligencia artificial. Por ejemplo, la empresa japonesa Square Enix ha anunciado que pretende que el setenta por ciento de sus tareas de control de calidad sean gestionadas mediante inteligencia artificial generativa para el año 2027.

La disminución de oportunidades laborales y la presión para abandonar voluntariamente la compañía generan divisiones en las plantillas de trabajadores, antes formadas y reconocidas, que ahora sienten el peso de una productividad cada vez más medida en cifras y menos valorada por la creatividad o la experiencia acumulada.

Respecto a Krafton, persisten contradicciones entre el discurso de apoyo al desarrollo profesional y la realidad del cierre de oportunidades laborales tradicionales, junto con la ralentización casi total en la incorporación de nuevos talentos. La situación se agrava debido a disputas internas, como el conflicto legal con los fundadores destituidos de Unknown Worlds por la gestión de Subnautica 2, un hecho que intensifica la atmósfera de incertidumbre y cambio radical dentro de Krafton.