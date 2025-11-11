V for Vendetta vuelve como serie: James Gunn y Pete Jackson lideran el ambicioso proyecto

V for Vendetta (Captura de tráiler oficial)

La famosa novela gráfica V for Vendetta, escrita por Alan Moore e ilustrada por David Lloyd, tendrá una nueva adaptación para la televisión. HBO Max, en colaboración con DC Studios, está desarrollando una serie basada en el reconocido personaje V, símbolo de la rebeldía y la lucha contra el autoritarismo.

El guion estará a cargo de Pete Jackson, conocido por su trabajo en la serie Somewhere Boy, acompañado por productores ejecutivos destacados como James Gunn y Peter Safran.

Antecedentes históricos y legado del cómic

Desde su publicación inicial en 1982 en la antología británica Warrior hasta su consolidación bajo el sello de DC en 1988, V for Vendetta se ha mantenido como uno de los relatos gráficos más influyentes de las últimas décadas. Con su crítica al fascismo ficticio británico y a la manipulación mediática, la obra de Moore y Lloyd trasciende la ficción para convertirse en un verdadero símbolo de resistencia.

El protagonista, conocido solo como V y oculto tras una máscara de Guy Fawkes, intenta desestabilizar el régimen dictatorial del partido Norsefire, inspirando a generaciones a reflexionar sobre el poder y la libertad. En 2005, la adaptación cinematográfica dirigida por James McTeigue, con Hugo Weaving y Natalie Portman, consolidó la popularidad del personaje y recaudó más de 130 millones de dólares a nivel mundial.

Intentos previos de adaptación televisiva

No es la primera vez que se busca llevar la historia de V for Vendetta a la televisión. Channel 4, en 2017, intentó desarrollar una serie basada en la novela gráfica, pero el proyecto nunca se llevó a cabo. De manera más reciente, la serie Pennyworth fue planteada en algún momento como un posible antecedente a los hechos de V for Vendetta, aunque fue cancelada tras tres temporadas.

Ahora, respaldada por HBO Max y DC Studios, la nueva propuesta parece tener mayores posibilidades de realizarse y captar una audiencia renovada. Los ejecutivos James Gunn y Peter Safran, al frente de la reestructuración del universo DC, dirigen esta adaptación, que se espera no pertenezca directamente al canon principal, sino que explore las realidades alternativas denominadas Elseworlds. Este enfoque daría mayor libertad creativa y haría posible abordar temas complejos fuera de la continuidad oficial.

Equipo creativo y perspectivas sobre el proyecto

El guionista Pete Jackson, quien fue nominado al premio BAFTA por la serie británica Somewhere Boy, lidera el equipo responsable de adaptar V for Vendetta a la televisión. James Gunn y Peter Safran serán los productores ejecutivos junto a Ben Stephenson y Leanne Klein, quienes forman parte de Warner Bros. El anuncio pone de relieve la estrategia de DC Studios de diversificar su catálogo con historias maduras y alejadas del universo clásico de superhéroes.

Como antecedentes, HBO Max ha tenido éxito con series como The Penguin y Watchmen, basada también en una obra de Alan Moore. Aunque todavía no se ha confirmado ni la fecha de estreno ni el elenco, la noticia ya genera debate sobre cómo el regreso de V for Vendetta dialogará con problemáticas actuales y podrá captar la atención de una nueva generación. HBO Max promete una producción de calidad, pero hasta que se anuncien detalles, la incertidumbre sigue predominando.