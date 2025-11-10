Predator Badlands arrasa en taquilla y supera récord histórico del estreno de la franquicia

Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) in 20th Century Studios' PREDATOR: BADLANDS film. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Predator: Badlands ha logrado revivir una franquicia que muchos consideraban agotada, ha devuelto la confianza a los grandes estudios y ha batido todos los récords anteriores de la saga, obteniendo alrededor de 40 millones de dólares en su estreno nacional y aproximadamente 80 millones de dólares a nivel mundial.

Dirigida por Dan Trachtenberg y protagonizada por Dimitrius Schuster-Koloamatangi y Elle Fanning, la película sorprendió tanto a la crítica como al público, logrando difusión positiva y un impacto inmediato en una temporada de poca asistencia a los cines.

Un lanzamiento que supera las previsiones

Predator: Badlands se estrenó en cines con expectativas modestas, estimando ingresos entre 27 y 32 millones de dólares para el primer fin de semana. Sin embargo, la película recaudó 40 millones en el mercado nacional, superando el récord previo de la franquicia que había establecido Alien vs. Predator con 38 millones en 2004. La taquilla internacional tampoco pasó desapercibida, sumando 80 millones a nivel global.

El éxito se atribuye en parte a los comentarios positivos de la crítica y el entusiasmo del público. La decisión de obtener una calificación PG-13, a diferencia de entregas previas reservadas a mayores de edad, permitió atraer a una audiencia más amplia, incluyendo a nuevas generaciones.

El buen desempeño de Predator: Badlands adquiere mayor importancia ante el contexto actual de la taquilla en Estados Unidos. Octubre cerró con las cifras más bajas en 28 años debido a fracasos de títulos como Tron: Ares y The Smashing Machine. El repunte generado por Predator: Badlands ofrece mayores expectativas para el mes de noviembre, con lanzamientos próximos como The Running Man, Now You See Me 3, Wicked: For Good y Zootopia 2.

Elle Fanning as Thia in 20th Century Studios' PREDATOR: BADLANDS film. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Fuerte competencia y desempeño de nuevos estrenos

Predator: Badlands dominó ampliamente un fin de semana con numerosos estrenos dirigidos a diferentes segmentos. Entre ellos, Die My Love, Nuremberg, Christy y Sarah’s Oil se posicionaron como opciones principalmente para públicos adultos o de nicho. Sarah’s Oil fue el mejor posicionado de este grupo, sumando 4.9 millones de dólares en 2.410 salas. Nuremberg, protagonizada por Rami Malek, debutó en quinto lugar con 4.6 millones.

No todos los estrenos lograron el resultado esperado. Die My Love, aunque tenía a Jennifer Lawrence y Robert Pattinson en el reparto, solo obtuvo 3 millones de dólares, mostrando que contar con estrellas no siempre garantiza el éxito en taquilla. En el caso de Christy, basada en la biografía de la boxeadora Christy Martin y protagonizada por Sydney Sweeney, la recaudación fue de apenas 1.4 millones en su estreno.

En el resto de la tabla, Regretting You ocupó el segundo puesto con 7.7 millones de dólares en su tercera semana, impulsada principalmente por el boca a boca, en especial entre seguidores de la novela en la que se basa. Black Phone 2 ocupó el tercer lugar con 5.8 millones, demostrando que las continuaciones de películas de terror aún pueden atraer al público, si bien siguen por debajo de los niveles anteriores a la pandemia.

Repercusiones para la industria y las audiencias

El éxito de Predator: Badlands es interpretado como una señal positiva por estudios y exhibidores. Aunque los ingresos totales se mantienen un 20% por debajo de los niveles prepandémicos, ejemplos como el de Predator: Badlands subrayan la capacidad de recuperación de los grandes estrenos, en especial si logran atraer tanto a nuevos espectadores como a seguidores de siempre.

Para Disney y 20th Century, tras una racha de lanzamientos poco exitosos, Predator: Badlands representa un estímulo relevante para continuar con apuestas importantes, como Zootopia 2 y Avatar: Fire and Ash, cuyo potencial de recaudación supera la barrera de los mil millones de dólares.

Si bien todavía existe una brecha respecto a los resultados anteriores a la pandemia, los datos actuales sugieren que el éxito de Predator: Badlands podría ser el inicio de una etapa diferente. Frente a la competencia intensa de los próximos estrenos y la necesidad de reconquistar a audiencias tradicionales y jóvenes, las estrategias de estudios y distribuidores tendrán que enfocarse tanto en la calidad del contenido como en la capacidad de sorprender, con el objetivo de lograr una recuperación sostenida en la industria.